Robert E. Hall y Michael Woodford reciben el Premio Nobel de Economía

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Los catedráticos fueron galardonados con el premio por sus ideas que ayudaron a los formuladores de políticas a estar "mejor equipados para lidiar con los choques en la economía", dijo el comité.

El Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel fue otorgado el lunes a Robert E. Hall y Michael Woodford, dos profesores estadounidenses, por investigaciones que han contribuido a guiar políticas destinadas a reducir la volatilidad económica.

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¿Quiénes son los galardonados?

Hall es profesor en la Universidad de Stanford y Woodford es profesor de Economía Política en la Universidad de Columbia. Se les otorgó el premio "por los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica", dijo el comité de premiación.

Hall estudió la demanda y el gasto de los consumidores para desarrollar sus modelos, mientras que Woodford estudió el lado de la oferta de la economía, analizando el comportamiento de fijación de precios de las empresas. Su investigación ha ayudado a dar forma a un marco para que los políticos, los bancos centrales y otros actores implementen políticas económicas oportunas durante los periodos de expansión y contracción.

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Recibirán 12 millones de coronas suecas, unos 1,2 millones de dólares, divididos en partes iguales entre ellos.

¿Por qué dijo el comité que les adjudicó el premio?

La Real Academia Sueca de Ciencias dijo que su trabajo ayudó a informar las medidas de política fiscal y monetaria, de gobiernos y bancos centrales, que redujeron la volatilidad en las economías, para que hubiera picos y valles más leves.

Gracias a su investigación, "estamos mejor equipados para lidiar con los choques en la economía, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en la cantidad que consumen los hogares", dijo John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

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Hall y Woodford han revitalizado la llamada política de estabilización, que fue iniciada por John Maynard Keynes, el economista británico de principios del siglo XX. Los ganadores del premio de este año desarrollaron modelos utilizando fundamentos microeconómicos, un enfoque de abajo hacia arriba que considera cómo las decisiones de los hogares y las empresas individuales afectan a la economía en su conjunto.

Al hacer esto, demostraron la importancia de cómo el comportamiento en el mundo real impacta las políticas y por qué debe tenerse en cuenta junto con variables económicas amplias como la inflación y la producción. Un aspecto crítico de sus modelos se basa en la idea de que los hogares y las empresas toman decisiones con base en lo que creen que sucederá en el futuro. Así que cuando los gobiernos y los formuladores de políticas comunican sus planes económicos, pueden influir en las expectativas de las personas. Eso en sí mismo puede ayudar a guiar la economía.

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¿Qué dijeron los galardonados al conocerse el premio?

Woodford dijo por teléfono en la conferencia de prensa que anunciaba el galardón que estaba eufórico. "Es un honor tremendo", dijo. "Es una sorpresa, pero me siento muy bien al respecto".

Dijo que su trabajo tenía la intención de "mejorar los fundamentos para la discusión de la política económica", contribuyendo a la gestión de la economía, así como a su comprensión por parte del público. Agregó que uno de los temas principales de su trabajo era ayudar a los formuladores de políticas a apreciar que era importante comprender el comportamiento de los individuos en el mercado: cómo toman decisiones sobre el gasto y qué entienden sobre la política económica futura.

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"Uno de los objetivos clave de intentar desarrollar un marco analítico no era simplemente usarlo en las personas", dijo. "Sino también hablar con las personas sobre por qué se están haciendo las cosas que se hacen".

Considera las consecuencias inmediatas de la crisis financiera de 2008, cuando los bancos centrales se apresuraban a lidiar con una recesión económica. Los formuladores de políticas redujeron rápidamente las tasas de interés, pero no fue suficiente. Se desarrollaron herramientas adicionales, como la llamada orientación prospectiva, en la cual los banqueros centrales hicieron declaraciones explícitas sobre la probable trayectoria futura de las tasas de interés, dijo Woodford. "Esa fue una parte importante de la respuesta política en los años a partir de 2009, y creo que sí contribuyó a una mejor estabilización", agregó.

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¿Quiénes recibieron el premio en 2025?

El año pasado, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt compartieron el galardón por su trabajo sobre cómo la innovación impulsa el crecimiento. El premio se otorgó por investigaciones que explicaron la relación entre el progreso tecnológico y el crecimiento económico sostenido que ha mejorado el nivel de vida, la salud y la calidad de vida de las personas en todo el mundo.

¿Quién más ha sido galardonado con un Premio Nobel este año?

El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a Navi Pillay, una abogada de derechos humanos y jueza internacional sudafricana, por lo que el comité calificó como sus esfuerzos para defender un sistema de derecho internacional que está cada vez más bajo ataque. Anne Carson, una poeta y ensayista canadiense, fue galardonada con el premio de Literatura por su "obra audaz e inventiva". El premio de Química fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por resolver un misterio de larga data sobre las imágenes especulares en las moléculas. Francis Halzen fue galardonado con el premio de Física por ser pionero en el desarrollo de un telescopio que allanó el camino para un nuevo tipo de astronomía. El premio de Fisiología o Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por su descubrimiento de una herramienta neurocientífica transformadora que algún día podría conducir a un tratamiento para la ceguera. Eshe Nelson es una reportera radicada en Londres que cubre noticias de economía y negocios para The New York Times.

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