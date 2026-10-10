Un concurso sobre videos microscópicos descalifica a su ganador por uso de IA

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Después de semanas de controversia, Nikon anunció el viernes que había revocado el premio de primer lugar que otorgó en su concurso anual Small World in Motion.

Después de semanas de controversia, Nikon anunció el viernes que había revocado el premio de primer lugar que otorgó en su concurso anual Small World in Motion tras determinar que el video que había obtenido el primer lugar rompió su regla contra el uso de inteligencia artificial generativa en las postulaciones.

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El concurso Nikon Small World in Motion es un certamen anual de video que premia las mejores imágenes captadas a través del lente de un microscopio. La competencia comenzó en 1975 y originalmente solo aceptaba postulaciones de fotos; en 2011 se creó otro concurso para videos.

"Tras reevaluar exhaustivamente el video y los materiales de apoyo y consultar con los miembros de nuestro panel de jueces, Nikon ha determinado que el video ganador no cumplía con las reglas de la competencia respecto a la IA generativa", escribió la empresa en un comunicado publicado en su sitio web.

The New York Times fue una de muchas organizaciones de medios que presentó el video ganador, entre otros, en su cobertura de los resultados de la competencia, los cuales fueron anunciados el 16 de septiembre.

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Las reglas y pautas de la competencia establecen explícitamente que "no se permiten los videos generados por IA y el patrocinador se reserva el derecho de solicitar el video original para su verificación".

"Esta decisión se basa únicamente en la elegibilidad del video enviado según las reglas delineadas para esta competencia", dijo el comunicado de Nikon. "No debe interpretarse como un juicio sobre la reputación profesional, las contribuciones científicas o la intención del participante".

Las clasificaciones de la competencia se han actualizado en el sitio web de Nikon, lo que convierte a Nguyen Nam Nhat, un microbiólogo radicado en Vietnam, en el nuevo ganador del primer lugar.

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El ganador original, Ning Xu, un ingeniero óptico en la Universidad Nacional de Singapur, envió un video que pretendía mostrar los cilios de un niño con discinesia ciliar primaria, un trastorno respiratorio. Los cilios son estructuras microscópicas similares a pelos que barren la mucosidad de vías respiratorias como los pulmones, la fosa nasal y la garganta. Xu no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Xu afirmó anteriormente que su uso de IA entraba en el marco del reglamento del concurso, el cual permite la "mejora de datos de origen generados por microscopía, no para la generación de imágenes desde cero", escribió Nikon en un correo electrónico al Times antes de que se revocara el premio.

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Las dudas y preocupaciones en torno al video comenzaron a gestarse en la red social Bluesky después de que un usuario cuestionara si el video era real.

"¿Qué diablos estoy viendo aquí? ¿@Nikon?", decía la publicación. Decenas de respuestas, muchas de ellas de biólogos, expresaron dudas de que el video no contuviera componentes generados por IA, si no es que estaba completamente fabricado por IA.

Quienes comentaron compartieron su preocupación de que la microscopía mostrada no fuera físicamente plausible y señalaron inconsistencias con el tamaño de los cilios.

En las semanas previas a la descalificación, surgió una campaña cada vez más vehemente contra el video de Xu. Más de 100 comentarios se acumularon bajo una publicación en LinkedIn de Nikon que anunciaba al primer lugar; muchos de ellos cuestionaban la autenticidad del video y exigían explicaciones a Nikon.

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Los científicos señalaron que orgánulos como los núcleos y las mitocondrias de la célula desaparecían y reaparecían aleatoriamente, lo cual podría ser una señal reveladora del uso de IA.

El uso de IA en las imágenes científicas no es nuevo, dijo Aydogan Ozcan, experto en imágenes y microscopía computacionales en la Universidad de California, Los Ángeles. "Ayuda a los científicos, incluidos los de mi propio laboratorio, a mejorar la resolución y el contraste de las imágenes microscópicas", dijo. "Pero la regla es muy simple: tienes que declararlo".

También pueden surgir problemas cuando la IA alucina estructuras que en realidad no están ahí.

Si bien la controversia puede preocupar a algunos, Ozcan dice que esto podría ser una oportunidad tanto para los científicos como para el público de estandarizar el uso ético de la IA en las imágenes científicas.

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"Considero que esto es una manera maravillosa de reunir a la gente y debatir esto abiertamente", dijo. "Es una gran forma de aprender".

Stella Raine Chu es asistente de noticias en el Times y cubre varios temas para distintos departamentos en toda la redacción.