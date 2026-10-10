Sheinbaum alerta por huracán Simón categoría 3 y lluvias torrenciales en cinco estados

Huracán Simon Categoría 3 fuertes lluvias (SMN)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este viernes que el huracán Simón se intensificó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, por lo que llamó a la población del occidente y sur de México a mantenerse alerta ante el pronóstico de lluvias fuertes a torrenciales, posibles inundaciones y deslaves.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) le reportó el fortalecimiento del fenómeno meteorológico, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Ante el riesgo, la mandataria indicó que se encuentran activos en fase preventiva el Plan DN-III-E, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el Plan Marina, mientras que brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Petróleos Mexicanos (Pemex) permanecen preparadas para atender posibles emergencias.

“Exhortamos a la población a mantenerse informada por los canales oficiales. Es importante resguardarse y, en caso de zonas vulnerables, evacuar hacia los refugios temporales habilitados”, publicó Sheinbaum.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Simón?

Fuertes olas impactan contra los acantilados de la costa del Pacífico mexicano durante el paso de una tormenta tropical con intensos vientos y lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el aviso de la presidenta, los estados con especial atención por las precipitaciones previstas son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Las lluvias podrían generar condiciones de riesgo para las comunidades cercanas a ríos, arroyos, laderas y zonas bajas, debido a la posibilidad de inundaciones, desbordamientos y deslaves.

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El peligro no se limita a las precipitaciones. Los ciclones tropicales también pueden provocar fuertes rachas de viento y oleaje elevado, condiciones que representan riesgos para las poblaciones costeras, las actividades marítimas y quienes acuden a las playas.

Por ello, las autoridades federales mantienen el monitoreo del fenómeno y la coordinación con las instancias estatales y municipales de Protección Civil para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse durante su desplazamiento.

Huracán Simón se fortalece frente al Pacífico mexicano

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades dieron cuenta de la situación actual del huracán Simon y sus pronósticos durante los siguientes días.

En su reporte de la noche de este viernes 9 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional informó que Simón alcanzó la categoría 3 y se localizó a aproximadamente 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 415 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

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El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, con rachas de hasta 240 kilómetros por hora, mientras avanzaba hacia el norte a una velocidad de 11 kilómetros por hora.

El SMN mantenía zonas de vigilancia y prevención por los efectos de los vientos del ciclón en sectores de las costas de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

La evolución del huracán mantiene bajo observación a las autoridades, debido a que su trayectoria y su intensidad pueden modificar las condiciones meteorológicas previstas para las entidades del Pacífico mexicano.

Activan planes de emergencia ante posibles afectaciones

Se mantiene activo de manera preventiva el Plan DN-III-E Créditos: Guardia Nacional

La activación preventiva del Plan DN-III-E y del Plan Marina busca mantener preparados los recursos humanos y materiales para responder ante posibles afectaciones a la población.

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En este operativo también se contempla la preparación de brigadas de la CFE, SICT, Conagua y Pemex, instituciones que podrían intervenir ante daños en la infraestructura eléctrica, las carreteras, los sistemas hidráulicos y las instalaciones estratégicas.

Las labores de prevención son relevantes ante la posibilidad de que las lluvias ocasionen interrupciones en caminos, afectaciones en los servicios públicos y dificultades para el traslado de habitantes de las comunidades con mayor exposición al riesgo.

Las autoridades también exhortan a la población que reside en zonas vulnerables a identificar los refugios temporales habilitados y seguir las instrucciones de Protección Civil. Cuando exista una indicación de evacuación, se recomienda abandonar oportunamente el área de peligro y trasladarse al sitio señalado por las autoridades.

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¿Qué hacer ante las lluvias del huracán Simón?

Ante el avance del ciclón, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar conductas que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

Evitar cruzar ríos, arroyos, calles inundadas y corrientes de agua.

No permanecer cerca de laderas inestables, cauces ni zonas propensas a deslaves.

Atender las indicaciones de Protección Civil y evacuar cuando las autoridades lo soliciten.

Ubicar con anticipación los refugios temporales disponibles en cada localidad.

Mantenerse alejados de playas y zonas de oleaje peligroso cuando existan restricciones.

Preparar documentos importantes, medicamentos, agua potable y artículos indispensables en caso de evacuación.

Consultar únicamente los reportes oficiales para conocer los cambios en la trayectoria y la intensidad del huracán.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el llamado a la población para actuar con precaución y seguir las recomendaciones de las instituciones responsables de la atención de emergencias.

Mientras Simón permanece bajo vigilancia, las autoridades federales mantienen preparados los mecanismos de respuesta ante posibles afectaciones en el occidente y sur del país. La evolución del fenómeno y las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional serán determinantes para establecer las medidas adicionales de protección durante las próximas horas.

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