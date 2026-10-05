¿Las nuevas pruebas de endometriosis funcionan?

For many, a reliable noninvasive test to diagnose endometriosis feels like the holy grail. Now, several start-ups claim to have found it, offering to diagnose endometriosis by examining RNA molecules in saliva, proteins in blood, or electrical signals in the gastrointestinal tract. (Lorena Spurio/The New York Times) Ñ FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY SCI ENDOMETRIOSIS TESTS BY MAGGIE ASTOR FOR OCT. 4, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED. Ñ

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Para muchas pacientes, una prueba confiable y no invasiva para diagnosticar la enfermedad es como el santo grial. Ahora, varias empresas emergentes afirman haberla encontrado.

Obtener un diagnóstico de endometriosis es notoriamente difícil.

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Toma de siete a nueve años en promedio, y a menudo se les dice a las pacientes que su dolor agonizante son cólicos menstruales normales o que está en su cabeza. Si logran encontrar a un médico que las ayude, muchas requieren cirugía para confirmar el diagnóstico, porque los estudios de imagen no lo muestran de manera confiable. Se estima que la enfermedad, en la cual un tejido similar al revestimiento uterino crece fuera del útero, afecta a al menos una de cada 10 mujeres en edad reproductiva.

Para muchas, una prueba confiable y no invasiva pareciera el santo grial. Ahora, varias empresas emergentes afirman haberla encontrado y ofrecen diagnosticar la endometriosis mediante el análisis de moléculas de ARN en la saliva, proteínas en la sangre o señales eléctricas en el tracto gastrointestinal.

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"La premisa es buena, porque actualmente el tratamiento estándar es invasivo", dijo Ja Hyun Shin, especialista en cirugía ginecológica de Weill Cornell Medicine.

Pero hasta ahora, según ella y otros expertos, la evidencia sobre las nuevas pruebas se limita a pequeños estudios con pacientes que tal vez no sean ampliamente representativas.

Katherine Burns, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati que estudia la endometriosis y la padece ella misma, dijo que entendía por qué las pacientes estaban ansiosas: ella sufrió durante unos 10 años sin un diagnóstico y habría intentado cualquier cosa para obtener respuestas y alivio. "Pero una de las cosas que he aprendido en el camino es que hay que hacer preguntas", dijo.

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Esto es lo que sabemos sobre las nuevas pruebas.

¿Qué se está comercializando?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) no ha autorizado ninguna prueba no invasiva para la endometriosis. Sin embargo, varias empresas ofrecen productos "solo con fines de investigación" o a través de un vacío legal que la FDA ha intentado subsanar infructuosamente.

La endometriosis a veces se detecta en las resonancias magnéticas o en las ecografías, pero a menudo no; por lo tanto, para muchas mujeres, la única forma de obtener un diagnóstico definitivo es que un cirujano busque lesiones y realice biopsias. La premisa de las nuevas pruebas es que son capaces de detectar biomarcadores, o cambios en los fluidos o funciones corporales, asociados con la enfermedad.

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Una de ellas, llamada Endotest, analiza la saliva en busca de un patrón de microARN, moléculas que participan en la regulación de los genes. Otra, EndoSure, mide la actividad eléctrica gastrointestinal. Una tercera, EndomTest, analiza la sangre en busca de dos proteínas. Cada prueba está respaldada por al menos un estudio revisado por pares, realizado o financiado por su fabricante.

Una cuarta prueba, de Xella Health, utiliza un algoritmo propio de inteligencia artificial para analizar biomarcadores sanguíneos, síntomas e historial médico con el fin de evaluar el riesgo de endometriosis, pero su precisión aún no se ha evaluado públicamente. Xella también está desarrollando una prueba basada en el flujo menstrual, que hasta ahora se fundamenta en un análisis no publicado de 28 muestras --una cantidad insuficiente para extraer conclusiones, dada la gran variabilidad que puede presentar la endometriosis en diferentes pacientes--, dijo Stacey Missmer, profesora de salud de la mujer en la Facultad de Medicina de la Universidad de Míchigan.

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¿Cuál es la evidencia?

Los estudios iniciales de Endotest y EndoSure revelaron que identificaban con precisión a más del 90 por ciento de las personas, tanto con endometriosis como sin ella. Sin embargo, muchos expertos señalaron que los estudios tenían limitaciones, entre ellas el tamaño de la muestra, los tipos de pacientes y el hecho de que fueran financiados o realizados por los fabricantes de los productos.

El estudio principal de Endotest incluyó a 971 pacientes; el de EndoSure, a 154. En ambos casos, la mayoría padecía endometriosis. Las pruebas pueden dar resultados engañosamente buenos en poblaciones con tan "alta prevalencia", ya que tienen pocas posibilidades de diagnosticar de manera errónea a personas que padecen otras afecciones, explicó Tamer Seckin, cirujano especializado en endometriosis y fundador de la Fundación Estadounidense de Endometriosis.

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Un estudio reciente de Endotest realizado por investigadores independientes arrojó resultados menos impresionantes, pero fue de pequeño alcance y se llevó a cabo en una población poco representativa. Dos estudios pequeños en Bélgica y Brasil también han evaluado EndoSure, pero no se han arbitrado e incluyeron a tan pocas personas sin endometriosis que los investigadores no pudieron estimar de manera confiable qué tan bien las identificaba la prueba.

Ziwig, el fabricante de Endotest, dijo que se estaban llevando a cabo "estudios prospectivos en el mundo real con hasta 25.000 mujeres". Mark Noar, presidente ejecutivo de EndoSure, señaló que también se trabajaba en estudios con poblaciones más amplias.

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Muchos expertos afirmaron que consideraban prometedora la tecnología de microARN en la que se fundamenta Endotest, aunque aún no esté perfeccionada. Si bien no se han realizado muchos estudios sobre Endotest, el potencial en general del microARN como biomarcador se ha investigado más a fondo.

La evidencia sobre la tecnología de EndoSure, que analiza las señales eléctricas intestinales, es más preliminar, dijeron Seckin, Shin y Ted Lee, director de cirugía ginecológica mínimamente invasiva en NYU Langone Health.

Christine Metz, profesora de los Institutos Feinstein de Investigación Médica de Northwell Health, señaló que el estudio inicial de EndoSure era prometedor. Sin embargo, Metz señaló que numerosas enfermedades, medicamentos y otros factores pueden afectar la motilidad intestinal, por lo que se necesita más investigación para confirmar si las señales que mide EndoSure son específicas de la endometriosis.

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En cuanto a EndomTest, la opción basada en proteínas, un pequeño estudio realizado por su desarrollador mostró que casi no había falsos positivos, pero sí muchos falsos negativos: solo identificó al 46,2 por ciento de las personas con endometriosis. (Andrew Levin, director ejecutivo de la empresa que tiene la licencia, dijo que ya se llevaban a cabo más estudios). Y a pesar de la ausencia de falsos positivos en el estudio, la prueba se basa en parte en una proteína cuyos niveles aumentan con muchas enfermedades. La empresa afirma que examinar dos proteínas juntas hace que la prueba sea más precisa, pero Seckin y Missmer se mostraron escépticos.

Una agencia de salud británica está considerando autorizar el uso temporal de Endotest, la alternativa basada en microARN, en el Servicio Nacional de Salud para generar más evidencia. Sin embargo, la agencia señaló que las otras pruebas nuevas aún no estaban listas para eso.

Los expertos hicieron hincapié en que, si bien las pruebas no invasivas confiables podrían acelerar el diagnóstico, es posible que no brinden la misma información que la cirugía brinda sobre la gravedad y la ubicación de las lesiones de endometriosis, y las pruebas de precisión no comprobada son riesgosas. Los falsos positivos pueden acarrear un tratamiento quirúrgico innecesario, y los falsos negativos pueden impedir el diagnóstico.

Un falso negativo en una prueba que se promociona como confiable es "lo peor que puede pasar", dijo Semir Beyaz, investigador de endometriosis en el Laboratorio Cold Spring Harbor, porque que les digan a estas pacientes que no hay nada de qué preocuparse es "lo que han padecido desde siempre".

¿Qué sigue?

Es posible que una prueba que ya está en el mercado, o una versión modificada de la misma, pueda validarse en unos pocos años.

"Considero que estos avances son pasos iniciales muy prometedores", dijo Beyaz.

Mientras tanto, los expertos hicieron hincapié en que los médicos pueden tener la certeza de que muchas pacientes padecen endometriosis con base en los síntomas y en un examen físico, y tratarlas en consecuencia. "Realmente podríamos hacerlo mucho mucho mejor de inmediato si simplemente escucháramos a nuestras pacientes", dijo Hugh Taylor, profesor y director del Departamento de Obstetricia, ginecología y ciencias reproductivas de la Facultad de Medicina de Yale, quien estudia los microARN como marcadores de la endometriosis.

Las nuevas pruebas podrían ser de gran utilidad en pacientes con síntomas ambiguos, como aquellas con infertilidad inexplicable, pero sin dolor, o adolescentes con síntomas leves que podrían ser signos tempranos de endometriosis.

Además de Endotest, un gran ensayo clínico evalúa un análisis de sangre de microARN llamado DotEndo, basado en la investigación de Taylor. (Taylor forma parte de su consejo asesor científico). El ensayo se diseñó en consulta con la FDA, dijo Heather Bowerman, fundadora y directora ejecutiva de DotLab, la empresa que fabrica la prueba. Si los resultados son buenos, señaló, DotLab podría solicitar la aprobación de la FDA ya en 2027, aunque aún no ha decidido qué vía regulatoria seguir.

Al mismo tiempo, los nuevos descubrimientos ponen de relieve lo mucho que los investigadores aún pueden desconocer.

Un artículo reciente del equipo de Taylor fue uno de los primeros en informar que las adolescentes con endometriosis en etapa temprana pueden presentar marcadores de microARN diferentes a los de las adultas. Eso podría significar que se requieren pruebas diferentes, señaló la autora principal, Alla Vash-Margita, profesora asociada de obstetricia, ginecología y ciencias reproductivas en Yale.

Taylor dijo que creía que "en un futuro cercano dispondremos de diagnósticos no invasivos para la endometriosis". Sin embargo, agregó: "Es difícil saber si alguna de las pruebas que vemos actualmente será la mejor".

Maggie Astor escribe sobre la salud de las mujeres y los efectos de las políticas gubernamentales en la salud para el Times.