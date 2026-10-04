Cómo se prueba la fuerza en todo el mundo

Guardar

"¿Cuánto levantas en el press de banca?".

El press de banca ha sido una medida de fuerza predeterminada en muchas partes del mundo durante casi medio siglo, dijo Conor Heffernan, profesor de historia del deporte y la cultura física en la Universidad del Úlster en Irlanda y autor de When Fitness Went Global.

PUBLICIDAD

"Es un atajo para toda una idea cultural de fuerza: potencia de la parte superior del cuerpo, masculinidad muscular, credibilidad en el gimnasio y un número que pueden entender tanto quienes levantan pesas como quienes no", dijo Heffernan.

Pero en siglos pasados, muchas otras pruebas de fuerza eran más prácticas: las comunidades necesitaban identificar y entrenar a sus miembros más en forma para el servicio militar o un empleo. "Algunas pruebas de fuerza eran simplemente entrevistas de trabajo", dijo Heffernan.

Muchas de estas pruebas de fuerza todavía se practican en todo el mundo, y algunas son más accesibles que levantar pesas en el gimnasio. El equipo suele estar disponible al público en parques o en la naturaleza, y a veces todo lo que se requiere es tu cuerpo o un oponente.

PUBLICIDAD

Mallakhamb

Piensa en la pose de yoga más desafiante que hayas mantenido. Ahora imagina intentarla en la parte superior de un poste de madera liso, de 25 centímetros de ancho y 2,4 metros de alto, pulido con aceite, y te estarás acercando al mallakhamb, un deporte antiguo en la India que combina yoga, gimnasia y artes marciales.

"El mallakhamb es un deporte donde tienes que jugar contra la gravedad", dijo Ravi Gaikwad, entrenador y fundador de Mallakhamb India, una organización que enseña y promueve el deporte.

A veces lo llaman "la madre de todos los deportes indios", y pone a prueba la fuerza de agarre, la resistencia total del cuerpo y el equilibrio, y una vez se usó como un régimen de entrenamiento para soldados y luchadores.

PUBLICIDAD

Entrena tu cuerpo "de arriba a abajo", dijo Abhishek Prasad, de 26 años, un atleta de mallakhamb en Mumbai.

En una competencia de mallakhamb, los atletas tienen 90 segundos para mostrar su rutina. Se les juzga en cinco categorías, que incluyen hazañas acrobáticas y poses que realizan en el poste, atrapar el poste después de realizar una destreza en el aire y mantener el equilibrio durante poses estáticas. Los atletas pueden competir de forma individual o en equipo, con varias personas en el poste a la vez.

El deporte forma parte del plan de estudios en muchas escuelas. Vinayak Dhamne, de 40 años, un exatleta, aprendió como estudiante cuando tenía 14 años.

PUBLICIDAD

No todos están hechos para el mallakhamb, dijo Dhamne. "Te salen rozaduras. A veces te quema las piernas".

Los 'eventos pesados' de los juegos de las Tierras Altas

De mayo a septiembre es la temporada de los juegos de las Tierras Altas en Escocia, cuando gaiteros, bailarines, corredores, ciclistas y atletas de fuerza se reúnen para participar en una tradición de mil años de antigüedad.

Más de 60 juegos de las Tierras Altas anuales se llevan a cabo en toda Escocia cada año. Los "eventos pesados" son una parte central de los juegos. Los eventos más famosos son el lanzamiento de martillo y el lanzamiento de tronco, en el que los atletas voltean un largo poste de madera (que puede pesar hasta 79 kilos) boca abajo. Dependiendo de la competencia, los participantes también pueden tener que lanzar una piedra de 9 a 11 kilos, arrojar hacia atrás un bloque de metal de 25 kilos sobre una barra alta o usar una horquilla para lanzar un saco relleno de paja.

PUBLICIDAD

Cualquiera puede participar en los juegos, independientemente de su nivel de habilidad o fuerza, pero los participantes a menudo pasan meses entrenando, dijo Elizabeth Elliot, de 46 años, quien vive cerca de Glasgow y ha estado compitiendo durante 20 años. Muchos atletas pasan su temporada baja en el gimnasio desarrollando potencia y resistencia, dijo.

La destreza técnica también es importante. "Puedes ser muy fuerte y levantar un tronco", dijo Elliot, "pero es posible que no puedas hacer nada con él".

Los juegos de las Tierras Altas comenzaron a mediados y finales del siglo XI como una forma para que el rey Malcolm III encontrara a sus mensajeros y guardaespaldas, dijo Alan Pettigrew, un funcionario de la Real Asociación Escocesa de los Juegos de las Tierras Altas.

PUBLICIDAD

Mucho después de que terminara el reinado de Malcolm, la tradición continuó. "No íbamos tanto a la guerra, pero mantuvieron los juegos", dijo Pettigrew.

Hoy en día, la mayoría de los festivales en toda Escocia también incluyen prácticas culturales como bailes de las Tierras Altas e interpretaciones de gaita. Los juegos ahora también se han expandido a otros países, incluidos Estados Unidos y Canadá, así como Australia y Nueva Zelanda, dijo Pettigrew.

Lucha de brazos, pulsos o vencidas

La lucha de brazos, también llamada pulso o vencidas, puede ser una de las formas más sencillas de resolver un debate sobre la fuerza. "Solo vas a la mesa y luego jalas", dijo Charles Osei Asibey, presidente de la Federación Africana de Lucha de Brazos.

PUBLICIDAD

Convertirse en un luchador de brazos competitivo requiere un poco más de trabajo. Grace Minta, de 41 años, quien en 2024 se convirtió en la primera mujer africana en ganar una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Lucha de Brazos, entrena usando mancuernas para desarrollar la fuerza de las muñecas y los hombros, haciendo sentadillas para desarrollar la fuerza de la parte inferior del cuerpo y corriendo para desarrollar resistencia.

Minta es miembro del equipo nacional de Ghana, los Golden Arms (brazos dorados).

Es una de un número cada vez más grande de atletas en Ghana que se especializan en la lucha de brazos competitiva, dijo Asibey. El deporte es un pasatiempo que ha formado parte de la cultura del país y del continente durante mucho tiempo, y a menudo se usaba para decidir quién era el más fuerte en la comunidad o en la escuela, dijo Asibey.

PUBLICIDAD

La lucha de brazos "no tiene un lugar de origen establecido", dijo Heffernan, y durante siglos han existido versiones de esta práctica en todo el mundo en lugares como Norteamérica, Europa del Este, Japón y Brasil.

En mayo, Ghana organizó el Campeonato de la Federación Africana de Lucha de Brazos con 450 atletas de 22 países. Su equipo obtuvo el primer lugar.

Levantamiento de piedras

Cuando Yuta Sakamoto quiere desarrollar fuerza, no se dirige al gimnasio. En su lugar, va a su santuario local. Allí, selecciona una chikara ishi, o "piedra de poder", que pesa unos 90,7 kilos, la levanta del suelo y se la sube al hombro. Para Sakamoto, la práctica se trata menos de ponerse en forma y más de reconectarse con una práctica cultural olvidada hace mucho tiempo.

El levantamiento de piedras se ha utilizado como medida de fuerza en todo el mundo durante miles de años. En Japón, las piedras se levantaban en rituales comunitarios, ceremonias religiosas y demostraciones de fuerza, por todo tipo de personas, desde samuráis hasta obreros, dijo Sakamoto. Hace unos 200 años, la capacidad de una persona para levantar una piedra que pesaba casi 60 kilos --aproximadamente el equivalente a un fardo de arroz-- a menudo determinaba si era lo suficientemente fuerte para trabajar en la labor manual, agregó.

El levantamiento de piedras era una parte importante de la cultura japonesa, pero después de la Revolución Industrial, la práctica desapareció en gran medida de la vida diaria, dijo David Dunlap, director de Tenka Musou, la federación internacional de atletismo de fuerza de Japón.

Miles de piedras de levantamiento yacen ahora en gran parte inactivas en santuarios de todo Japón, dijo. Muchas están grabadas con los nombres de los hombres que las levantaron.

Tenka Musou lleva a cabo competencias de fuerza anuales en Japón para ayudar a continuar con las tradiciones de levantamiento de piedras. En el evento de este año, en marzo, unos 70 atletas de 12 países levantaron piedras que iban desde 34 hasta 158 kilos.

Sakamoto dijo que continúa levantando piedras para conectarse con sus antepasados. Espera que al documentar su trayecto en las redes sociales, pueda ayudar a darle nueva vida a la práctica.

Su objetivo es lograr que más personas levanten estas piedras antiguas, dijo, y "también poner en alto la historia japonesa".