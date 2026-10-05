Colombia

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 4 de octubre

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Super Astro realiza dos sorteos al día con una combinación ganadora y un signo premiado. (Infobae)
Super Astro realiza dos sorteos al día con una combinación ganadora y un signo premiado. (Infobae)
Guardar

Super Astro Luna, uno de los sorteos de lotería con mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia,compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este domingo 4 de octubre de 2026.

Este popular juego cuenta con la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de esta noche.

PUBLICIDAD

Signo y números ganadores del Super Astro Luna de hoy

Fecha:domingo 4 de octubre de 2026.

Número ganador: 6060.

Signo ganador: Leo.

¿A qué hora se juega la lotería de Super Astro?

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

PUBLICIDAD

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tienen que coincidir con los resultados del sorteo, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos: Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro LunaResultado Super Astro LunaAstro luna ayerSuper AstroÚltimo sorteo de astro lunacolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este 5 de octubre de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este 5 de octubre de 2026

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este lunes 5 de octubre

Cuáles son los vehículos que que no pueden transitar este lunes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este lunes 5 de octubre

Pico y Placa en Cartagena: qué carros descansan este 5 de octubre de 2026

Cuáles son los automóviles que no pueden circular este lunes, chécalo y evita una multa

Infobae

Zinedine Zidane Bedoya, futbolista colombiano, podría ser vendido desde Atlético Nacional al fútbol de Brasil

El mediocampista de 17 años estuvo en pruebas con Red Bull Bragantino desde el 15 de agosto hasta el 1 de octubre del 2026

Zinedine Zidane Bedoya, futbolista colombiano, podría ser vendido desde Atlético Nacional al fútbol de Brasil

Dayron Pérez, técnico de Barranquilla F.C., explicó por qué el equipo venció a Millonarios y Junior, siendo últimos del Torneo BetPlay

El entrenador sostuvo que la fortaleza mental, el aprendizaje tras los errores y la presión alta explican las sorpresas en esa competición

Dayron Pérez, técnico de Barranquilla F.C., explicó por qué el equipo venció a Millonarios y Junior, siendo últimos del Torneo BetPlay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Blessd ‘recuperó el hogar’ y le pidió perdón a Manuela QM con sentido mensaje en redes sociales: “Eres la mujer más perfecta”

Blessd ‘recuperó el hogar’ y le pidió perdón a Manuela QM con sentido mensaje en redes sociales: “Eres la mujer más perfecta”

Fan confundió a Maleja Restrepo y Tatán Mejía con Greeicy Rendón y Mike Bahía y protagonizó divertido momento: así reaccionaron

Valentina Ferrer sorprendió al publicar una canción de Shakira tras su ruptura con J Balvin: “Todo va a pasar”

Bus del cantante Hebert Vargas se accidentó en Ecuador: esto se sabe del estado del artista y el grupo vallenato

Hijo de Yamid Amat desmintió versiones sobre la muerte del periodista y reveló cuál es el estado de salud de su padre: “Evoluciona satisfactoriamente”

Deportes

Zinedine Zidane Bedoya, futbolista colombiano, podría ser vendido desde Atlético Nacional al fútbol de Brasil

Zinedine Zidane Bedoya, futbolista colombiano, podría ser vendido desde Atlético Nacional al fútbol de Brasil

Dayron Pérez, técnico de Barranquilla F.C., explicó por qué el equipo venció a Millonarios y Junior, siendo últimos del Torneo BetPlay

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, prometió caras nuevas en los siguientes partidos: “Vamos a seguir poniendo chicos”

Jorge Soto, arquero de Águilas, habló sobre el manejo de la salud mental en su posición y la presión de jugar en América de Cali

Futbolista brasileño Fred reveló cómo fue Jhon Durán en su paso por Fenerbahce: “Ya soy rico, no necesito correr” y luego “lo dejó todo”