El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 distingue trabajo en neurociencia

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Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel fueron galardonados por su trabajo sobre los canales iónicos activados por luz y la optogenética, una técnica que utiliza luces minúsculas para activar las neuronas del cerebro.

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina el lunes por sus descubrimientos en neurociencia.

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Los tres científicos investigaron los canales iónicos activados por luz, un tipo de proteínas, para establecer el campo de la optogenética, una técnica pionera que utiliza luces diminutas para activar grupos discretos de neuronas en el cerebro, dijo Abdel El Manira, miembro del Comité del Nobel que adjudicó el premio.

La optogenética es una potente herramienta de investigación básica en neurociencia. Los investigadores manipulan genéticamente las células cerebrales y, a continuación, utilizan pulsos de luz para encender un interruptor en el cerebro y activar neuronas específicas. Esta técnica ofrece pistas para el tratamiento de afecciones como la ceguera, la depresión, la adicción y la demencia.

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¿Quiénes son los galardonados?

Karl Deisseroth es catedrático de Bioingeniería y psiquiatría y Ciencias del comportamiento en la Universidad de Stanford, e investigador del Instituto Médico Howard Hughes. Deisseroth es psiquiatra y su trabajo con los pacientes le llevó a sentirse frustrado por la falta de explicaciones precisas sobre las causas de su sufrimiento y sus síntomas. Esto contribuyó a motivar el desarrollo de una potente herramienta para estudiar el cerebro. Él y su equipo insertaron un gen sensible a la luz en las células cerebrales de ratones vivos y desarrollaron diminutas fibras ópticas que activaban esas neuronas y provocaban comportamientos específicos por primera vez, según explicó el profesor El Manira.

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Peter Hegemann es catedrático de biofísica experimental en la Universidad Humboldt de Berlín. Descubrió una proteína que convierte la luz en una señal eléctrica, según explicó el profesor El Manira.

Georg Nagel es catedrático de fisiología vegetal en la Universidad de Würzburg, en Alemania. Junto con Hegemann, descubrió que las proteínas contenían un canal iónico activado por la luz, que genera una señal eléctrica cuando se expone a la luz. El Manira lo describió como «el interruptor» que permite a los neurocientíficos activar la proteína.

[Esta nota está en desarrollo]