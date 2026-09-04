Conoce el kit de emergencia que tiene tu celular

A photo provided by Apple and Google shows Google's Pixel phone, left, and Apple's iPhone which can use their sensors to detect a serious automobile crash and even automatically contact emergency services if you cannot. (Apple, Google via The New York Times) — NO SALES; FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY SLUGGED TECH TIP BY J. D. BIERSDORFER FOR SEPT. 2, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED. —

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(Circuits) ; (Tech Tip)

Las llamadas de voz simples han sido útiles durante mucho tiempo para pedir ayuda en una crisis, pero los teléfonos inteligentes de hoy en día pueden hacer mucho más. Muchos incluso pueden contactar automáticamente a los servicios de emergencia si te encuentras incapacitado.

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Tu teléfono puede emitir alertas ante situaciones peligrosas como tormentas, inundaciones, incendios forestales y terremotos. Si te quedas sin señal, muchos de los dispositivos más nuevos pueden conectarse a un satélite para solicitar ayuda. Aquí tienes una visión general.

Primeros pasos

Primero, tómate el tiempo para explorar la configuración y los menús de tu teléfono. Busca las opciones para registrar contactos de emergencia, información médica, el permiso para compartir tu ubicación y otros detalles vitales que puedan hacer que recibas ayuda más rápido.

Android cuenta con un menú de "Seguridad y emergencias" en los ajustes principales y Google incluye una aplicación llamada "Seguridad personal" con Android. El sitio web de Samsung ofrece una guía para los teléfonos Galaxy basados en Android.

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Los ajustes del iPhone ofrecen una variedad de herramientas de seguridad personal, como Emergencia SOS y Ficha médica. (El sitio web de Apple cuenta con una guía en PDF de 178 páginas que explica todo esto).

Problemas climáticos

La mayoría de las aplicaciones del clima te alertarán sobre tormentas, inundaciones, tornados y otros peligros; pero asegúrate de haber activado las notificaciones de la aplicación en la configuración.

Aunque no tengas una aplicación del clima, tu teléfono puede recibir alertas de emergencia inalámbricas enviadas por agencias gubernamentales como el Servicio Meteorológico Nacional.

Para ver los controles de alertas de emergencia inalámbricas de tu teléfono, abre la aplicación principal de Ajustes. En la mayoría de los dispositivos Android, desplázate hasta "Seguridad y emergencias" y toca "Alertas de emergencia inalámbricas". En un iPhone, toca "Notificaciones" y desplázate hacia abajo hasta la sección "Alertas de gobierno".

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Alertas de terremotos

Aunque solo sea con unos segundos de anticipación, una advertencia de que está por ocurrir un terremoto puede darte tiempo para buscar refugio. Tanto Android como iOS incluyen alertas de terremotos para temblores leves o para sismos más graves. (Es posible que las alertas no estén disponibles en todas las áreas y que algunos terremotos pasen desapercibidos).

En California, Oregón y Washington, Google se ha asociado con el Servicio Geológico de los Estados Unidos y el sistema de alerta temprana de terremotos ShakeAlert para llevar las alertas a los teléfonos con Android (incluidos los modelos Samsung Galaxy).

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En otros lugares, el Sistema de Alerta de Terremotos de Android convierte los más de 2 mil millones de teléfonos Android que hay en el mercado en sismómetros de bolsillo mediante el uso colaborativo y el análisis de los datos del acelerómetro de los dispositivos. Ve a Ajustes, luego a Seguridad y emergencias, y toca Alertas de terremotos para revisar la configuración y ver una demostración.

En un iPhone, ve a Ajustes, selecciona Notificaciones y desplázate hacia abajo hasta Alertas de seguridad mejoradas. Tócala para ver los interruptores de Alertas de terremotos y Alertas de amenazas inminentes (para tormentas repentinas, tiradores activos y otros peligros).

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Para los estados de la costa del Pacífico, el Laboratorio de Sismología de la Universidad de California, Berkeley, ofrece la aplicación gratuita MyShake para alertas tempranas.

Accidentes automovilísticos

Gracias al acelerómetro y otros componentes, tu teléfono podría detectar un accidente automovilístico grave y marcar automáticamente al 911 con tu información de ubicación si te encuentras incapacitado.

Si tu teléfono Android es compatible con esta función, deberías ver la opción "Detección de choques automovilísticos" en el menú "Seguridad y emergencias" de la configuración del teléfono. Muchos teléfonos Google Pixel la ofrecen.

La función está incluida en los modelos de iPhone 14 con iOS 16 o versiones posteriores. Puedes encontrarla yendo a Ajustes, seleccionando Emergencis SOS y buscando en la sección Detección de choques.

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Comunicaciones de emergencia

La mayoría de los teléfonos ofrecen un atajo silencioso para llamar a los servicios de emergencia durante una crisis, por lo general presionando el botón de encendido cinco veces o manteniendo presionado un botón lateral. Busca el menú "Emergencia SOS" para configurarlo en un dispositivo iPhone, Pixel, Motorola o Galaxy.

¿No tienes señal de red? Si estás al aire libre con una vista despejada del cielo, una conexión satelital podría ser tu salvación. El servicio SOS era originalmente gratuito durante los primeros dos años de tener un teléfono nuevo. Apple y Google han extendido la oferta por un año más, pero espera recibir un aviso cuando las cosas cambien. (Algunos operadores de telefonía celular, como Verizon y T-Mobile, también ofrecen opciones satelitales generales con ciertos planes, o cobran 10 dólares adicionales al mes con otros.)

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Google ha incluido el SOS por satélite para pedir ayuda mediante mensaje de texto en los modelos Pixel más recientes. Puedes configurarlo y ver una demostración yendo a Ajustes, luego a Seguridad y emergencias, y tocando SOS por satélite de Pixel. Samsung también ha ido agregando la opción de satélite a ciertos teléfonos Galaxy.

Apple agregó la opción de Emergencia SOS vía satélite con el iPhone 14. Si nada funciona cuando intentas llamar o enviar un mensaje de texto al 911, el iPhone intentará conectarte a un satélite para pedir ayuda por mensaje de texto.

Puedes probar una demostración de la experiencia yendo a Ajustes, luego a Emergencia SOS, después a Emergencia SOS vía satélite y tocar "Probar demostración". (Apple también cuenta con un servicio de mensajes de texto vía satélite de Asistencia en Carretera para conductores varados y mensajes de texto no urgentes vía satélite).

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Explorar estas herramientas para la seguridad física tal vez no sea la parte más emocionante de tener un teléfono; pero en un mundo impredecible, es bueno saber que están ahí antes de que las necesites.

Una foto proporcionada por Apple y Google muestra el teléfono Pixel de Google a la izquierda y el iPhone de Apple, que pueden usar los sensores para detectar un accidente automovilístico grave e incluso contactar automáticamente a los servicios de emergencia si tú no puedes hacerlo. (Apple, Google vía The New York Times)

Una foto proporcionada por Apple muestra los modelos recientes de iPhone que incluyen la capacidad de enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia a través de una conexión satelital. (Apple vía The New York Times)