Argentina intensifica su reclamo sobre las Malvinas. Esto es lo que debes saber

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El presidente Javier Milei ha intensificado el reclamo de Argentina sobre el territorio británico, mientras que el presidente Donald Trump ha planteado dudas sobre la prolongada neutralidad de EE. UU. en la disputa.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha intensificado el reclamo de su país sobre las disputadas islas Malvinas, un territorio británico desde hace casi dos siglos.

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Milei, un populista de derecha y firme aliado del presidente Donald Trump, dijo el jueves que su gobierno tomaría medidas más fuertes contra un proyecto petrolero en alta mar cerca de las Malvinas. En un discurso televisado a nivel nacional, describió el proyecto de empresas israelíes y británicas como una amenaza a la soberanía de Argentina y un intento de robarle recursos naturales a su pueblo.

Argentina nunca ha aceptado la soberanía británica sobre ellas. Una invasión argentina a las islas en 1982 desató una breve y sangrienta guerra que ganó el Reino Unido.

El discurso de Milei siguió a los recientes comentarios de Trump que plantearon dudas sobre la neutralidad de Estados Unidos en la disputa.

Esto es lo que debes saber sobre las Malvinas y por qué son tan polémicas.

La disputa tiene siglos de antigüedad

El archipiélago, con dos islas principales y cientos de otras más pequeñas, está a unos 483 kilómetros al este del territorio continental sudamericano. Alrededor de 3600 personas viven allí, según el censo de 2021.

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Las primeras expediciones europeas llegaron a las islas a partir de fines del siglo XVI, lo que dio lugar a reclamos contrapuestos. El Reino Unico obtuvo el control efectivo durante la década de 1830.

Argentina, que declaró su independencia de España en 1816, ha mantenido su reclamo sobre las islas y no ha aceptado la soberanía británica sobre ellas.

Las Malvinas son en su mayoría autónomas. El Reino Unido controla la política exterior y la defensa de las islas y mantiene una presencia militar que incluye aviones de combate.

En un referendo en 2013, los residentes de las Malvinas votaron por abrumadora mayoría a favor de seguir siendo un territorio británico. El Reino Unido ha dicho que las personas en las Malvinas tienen el derecho a determinar su estatus, pero Argentina ha sostenido en el pasado que las islas fueron pobladas ilegalmente.

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Argentina intentó, y fracasó, tomar las islas por la fuerza

La disputa entre Argentina y el Reino Unido resurgió con frecuencia en el siglo XX. Se llevaron a cabo varias rondas de conversaciones, pero ninguna fue concluyente.

El 2 de abril de 1982, Argentina envió a varios miles de soldados para tomar el control de las islas. El presidente Ronald Reagan había intentado y fracasado en persuadir al líder de la junta militar de Argentina de que cancelara la invasión.

El Reino Unido respondió con un importante despliegue militar, que incluyó buques de guerra y submarinos, y obligó finalmente a la rendición de Argentina después de 74 días. Casi 650 soldados argentinos perdieron la vida.

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Más de cuatro décadas después, la guerra y la pérdida de vidas siguen siendo una fuente de dolor en Argentina. No ha renunciado a su reclamo sobre las Malvinas, que forma parte de la Constitución argentina. Las islas son invocadas con frecuencia en expresiones de identidad nacional, especialmente entre los seguidores de la Selección de Fútbol de Argentina.

En la Copa del Mundo este verano, dos jugadores argentinos sostuvieron una pancarta que decía que las Malvinas pertenecían a su país tras la victoria de su equipo sobre Inglaterra. Esto provocó procedimientos disciplinarios por parte de la FIFA, el órgano rector del fútbol, que no permite lemas políticos en sus eventos.

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Trump dice que la posición de Estados Unidos está bajo revisión

Las preguntas sobre la postura del gobierno de Trump respecto a la disputa la han vuelto a poner en el centro de atención este año.

Después de que Estados Unidos e Israel comenzaran su guerra contra Irán en febrero, Trump expresó su descontento por la falta de apoyo de los aliados de la OTAN, incluido el Reino Unido. Un correo electrónico del Pentágono, reportado por Reuters, sugirió que distanciarse de la posición de Estados Unidos sobre las Malvinas sería una forma de castigar al Reino Unido por la guerra en Irán.

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Históricamente, Estados Unidos ha aceptado el control de facto de el Reino Unido sobre las islas, pero se ha mantenido neutral respecto a cuál país tiene soberanía sobre ellas.

Un cambio de postura del gobierno de Trump sobre el tema sería una gran afrenta diplomática para el Reino Unido. El gobierno británico ha dicho que las islas "son y seguirán siendo un territorio británico de ultramar en línea con los deseos de los habitantes de las Malvinas".

A principios de esta semana, Trump dijo que estaba revisando la posición de Estados Unidos sobre las Malvinas. Y en una entrevista con el canal de televisión británico GB News que se emitió el jueves, Trump declinó responder directamente cuando se le preguntó si acudiría en ayuda de el Reino Unido si Argentina reclamaba las Malvinas. En cambio, desvió la conversación hacia la guerra en Irán.

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"Tu país no estuvo ahí para ayudarme", dijo Trump.

Horas después, Milei dijo en su discurso televisado que Estados Unidos sabe que Argentina es un socio confiable en una posición de importancia estratégica --y uno que podría ser un valioso aliado en las próximas décadas.

"Sin eso", añadió, "nada de esto sería posible".

Qasim Nauman es un editor del Times radicado en Seúl y cubre noticias de última hora de todo el mundo.