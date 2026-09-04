Marina y Fiscalía de Oaxaca desarticulan parte de una célula señalada por extorsión y cobro de cuotas

Marina, SSPC y Fiscalía de Oaxaca ejecutaron seis órdenes de cateo y detuvieron a tres presuntos integrantes de una célula delictiva. (Cortesía)

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Luego de que autoridades de los tres órdenes de gobierno han intensificado los operativos contra células delictivas en distintas entidades del país, como ocurrió recientemente en Puebla con la detención de seis presuntos integrantes de “Los Millonarios”, un nuevo despliegue coordinado permitió ahora detener a tres personas en Oaxaca, señaladas por su presunta relación con una organización dedicada a la extorsión.

La Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutaron seis órdenes de cateo en diferentes puntos de la entidad como parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

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Las autoridades señalaron que los detenidos estarían vinculados con una célula criminal relacionada con el cobro de cuotas, extorsión e invasión de predios.

Ejecutan seis cateos contra célula criminal

De acuerdo con el reporte oficimultáneo para intervenir los inmuebles identificados durante las indagatorias.

La acción tuvo como objetivo avanzar en las investigaciones relacionadas con células presuntamente dedicadas a delitos de extorsión.

Durante los cateos fueron asegurados un arma corta, 1.5 kilos de marihuana, tres vehículos y dinero en efectivo. (Cortesía)

Como resultado de los cateos, fueron detenidas tres personas, a quienes las autoridades señalan como presuntos integrantes de una célula criminal.

Durante las intervenciones también fueron asegurados un arma de fuego corta, aproximadamente 1.5 kilogramos de marihuana, tres vehículos y dinero en efectivo.

Los aseguramientos quedaron incorporados a las investigaciones para determinar su posible relación con las actividades que se indagan.

Hasta el momento, la información oficial no identifica públicamente a los tres detenidos ni detalla los puntos específicos de Oaxaca donde fueron ejecutadas las seis órdenes de cateo.

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Extorsión e invasión de predios, entre los señalamientos

Las autoridades relacionan a la célula investigada con actividades de extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios.

El operativo forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión implementada por autoridades federales y estatales. (Cortesía)

La extorsión se encuentra entre los delitos que las instituciones de seguridad han colocado como una de sus prioridades, debido al impacto que tiene sobre comerciantes, empresarios, trabajadores y familias.

En este caso, las investigaciones derivaron en la solicitud de las órdenes de cateo ante un juez, quien autorizó la intervención de los inmuebles.

A diferencia de una detención en flagrancia, los cateos fueron ejecutados después de que las autoridades obtuvieron autorización judicial para ingresar a los lugares relacionados con la investigación.

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El operativo forma parte de una estrategia más amplia para identificar y debilitar estructuras dedicadas a la extorsión en distintas regiones del país.

Este viernes, un despliegue de instituciones federales y estatales en Puebla permitió detener a seis hombres señalados como presuntos integrantes de una célula vinculada con “Los Millonarios”. En aquel caso, las autoridades atribuyeron al grupo presuntos vínculos con robo de vehículos y robo a casa habitación.

Las autoridades relacionan a la célula delictiva con extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios. (Cortesía)

En Oaxaca, el caso es distinto: la investigación está enfocada en una célula a la que las autoridades relacionan con extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios.

Detenidos quedan a disposición del Ministerio Público

Tras la intervención, las tres personas detenidas fueron informadas de sus derechos y quedaron, junto con los objetos asegurados, a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

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Será esta autoridad la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los detenidos.

La puesta a disposición no significa que las acusaciones hayan sido acreditadas de manera definitiva, por lo que las investigaciones deberán establecer la posible participación de los detenidos en los delitos que se indagan.

La autoridad ministerial también deberá analizar los objetos asegurados durante los cateos y determinar si existe una relación entre estos y las actividades presuntamente realizadas por la célula.

El operativo fue presentado por las instituciones participantes como parte de las acciones de coordinación para combatir estructuras criminales mediante labores de inteligencia, investigación y presencia territorial.

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Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de mantener operativos conjuntos para combatir la extorsión y otros delitos que afectan directamente a la población.

La investigación continuará ahora bajo responsabilidad del Ministerio Público, mientras las autoridades reúnen los elementos necesarios para establecer qué actividades realizaba la célula y cuál habría sido la participación de las tres personas detenidas.