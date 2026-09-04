México

La UNAM regresa a exámenes presenciales tras fracaso de la prueba en línea

Este año, la universidad realizó por primera vez la prueba de ingreso a la licenciatura vía remota, lo que generó diversos conflictos relacionados con casos de trampa

Examen de la UNAM. (Foto: Infobae México)
Examen de la UNAM. (Foto: Infobae México)
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La Comisión Técnica Revisora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó su informe final sobre el examen de ingreso a licenciatura, donde recomendó no volver a realizar la prueba en línea hasta contar con un modelo de evaluación seguro y eficiente.

Esta postura se da en un contexto donde, por primera vez en la historia de la institución llevó a cabo el proceso de admisión vía remota, lo que trajo una serie de problemáticas tras reportar diversos casos de trampa.

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La compra de los resultados y el uso de la inteligencia artificial fueron las principales causas de la cancelación del examen para muchos estudiantes, quienes en su mayoría tuvieron que volver a presentar la prueba en un proceso presencial “de control” para rectificar sus aciertos.

Publicación de resultados de examen de control

La UNAM publicó el pasado viernes 28 de agosto los resultados del Examen de Control presencial para el ingreso a licenciatura del ciclo 2026-2027/1, una evaluación aplicada después de que la institución detectó alteraciones en el primer concurso en línea y decidió que los lugares se asignarían únicamente con base en esta segunda prueba. El inicio de clases para los estudiantes de nuevo ingreso quedó fijado para el lunes 31 de agosto.

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Para este ciclo, la universidad recibirá a 49,074 alumnos de primer ingreso: 28 mil 151 por Pase Reglamentado y 20 mil 923 mediante concurso de selección.

UNAM examen de control 2026 licenciatura
UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

La consulta se realizó en el sitio de la Dirección General de Administración Escolar. Ahí, las y los aspirantes seleccionados encontraron una liga para descargar su carta de asignación y toma de protesta universitaria, el acuse de credencial como alumno, los datos de alta al IMSS y el comprobante de inscripción.

Asimismo se llamó a las personas aceptadas a revisar la página de su facultad o escuela para continuar con los trámites pendientes. El ajuste en fechas ocurrió después de que la institución suspendió inscripciones y entrega de documentos mientras concluía la aplicación y revisión de la nueva evaluación.

Aplican examen presencial tras detectar anomalías en la prueba en línea

Según informó la propia UNAM en su explicación del proceso, la distribución de aciertos del examen de ingreso aplicado en línea en 2026 mostró cambios frente a los cinco años previos, sobre todo en los puntajes más altos. En carreras de alta demanda como Médico Cirujano, el número de aspirantes con calificación perfecta pasó de un caso excepcional a nueve en un solo ciclo.

Ese comportamiento encendió alertas dentro y fuera de la universidad. A partir de ese resultado, el rector Leonardo Lomelí ordenó integrar una Comisión Técnica para revisar tanto el procedimiento como los resultados del primer concurso.

El organismo, presidido por Eduardo Bárcena García, detectó irregularidades que fueron desde acciones individuales hasta esquemas organizados. Entre los mecanismos identificados estuvieron la distribución de respuestas y la resolución completa de exámenes con herramientas tecnológicas, incluida inteligencia artificial.

Con base en el primer informe se resolvió aplicar un examen de control presencial a quienes habían sido aceptados en el primer concurso. La nueva evaluación también quedó abierta a personas que entre 2021 y 2026 alcanzaron el puntaje mínimo requerido para el mismo programa, modalidad y plantel.

Lomelí sostuvo que la prueba no equivalía a una acusación individual por conducta irregular. Según se explicó, el análisis estadístico permitía identificar alteraciones generales, pero no señalar de manera individual a cada aspirante.

UNAM examen de control 2026 licenciatura
UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

UNAM abre lugares adicionales a nivel licenciatura

La institución abrió 2 mil 24 lugares adicionales en 66 licenciaturas para aspirantes que presentaron el examen extraordinario de control y no quedaron en su primera opción, una medida con la que la máxima casa de estudios busca reordenar el ingreso al ciclo 2026-2027 tras la polémica por irregularidades.

La convocatoria está dirigida a 16 mil 543 alumnos que participaron en la repetición presencial del examen y no consiguieron ingresar a la carrera de su preferencia. Los interesados podrán elegir hasta tres opciones de licenciatura en orden de preferencia.

El registro abrió el pasado 31 de agosto a las 10:00 y cierra este viernes 4 de septiembre a las 12:00. Los resultados se publicarán ese mismo día a las 18:00, y quienes sean seleccionados podrán descargar sus documentos de inscripción a partir del 5 de septiembre.

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