México

Nadie lo esperaba: Julio César Chávez irrumpe en La Casa de los Famosos y paraliza a los habitantes con un inesperado anuncio

El Gran Campeón Mexicano sorprendió a los habitantes con un equipo para entrenar mientras difundió un proyecto que aborda su trayectoria, sus conflictos personales y su batalla contra las adicciones, acompañado de su esposa Myriam

Dos imágenes compuestas en las que un hombre con ropa deportiva blanca cruza una puerta de escenografía y saluda a varias personas.
El Gran Campeón Mexicano llevó consigo una máquina de pera de boxeo que utilizaron los concursantes para distraerse, en momento del programa donde los habitantes llevan 41 días sin contacto con el exterior. (Captura de pantalla ViX)
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Julio César Chávez irrumpió esta mañana en La Casa de los Famosos México para sorprender a los habitantes con la promoción de su nueva serie documental. La visita del expugilista llega en medio de una temporada marcada por críticas de audiencia, tensiones internas de producción y roces constantes entre los participantes.

El Gran Campeón Mexicano llevó consigo una máquina de pera de boxeo que utilizaron los concursantes para distraerse, en momento del programa donde los habitantes llevan 41 días sin contacto con el exterior.

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Vix/Serie Julio César Chávez trailer oficial

La sorpresa dentro del encierro

Con abrazos y gratitud los habitantes recibieron al excampeón. La aparición de Chávez adelantó su serie documental original de ViX, producida por N+ Docs. El proyecto retrata su vida, sus conflictos internos y su lucha contra las adicciones que marcaron gran parte de su carrera deportiva.

Julio César Chávez visitó este 4 de septiembre La Casa de los Famosos México para presentar su documental sobre su historia personal y sus adicciones. Llevó una máquina de pera de boxeo con la que los habitantes se entretuvieron, en un encuentro que rompió la rutina del encierro a 41 días de aislamiento del exterior.

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Chávez tuvo la oportunidad de recibir comentarios positivos de Mariana quien le reforzó su labor altruista y Yahir quien le dio un fuerte abrazo.

La historia de una leyenda: Julio César Chávez

Julio César Chávez opinó sobre la posibilidad que existe de que Canelo Álvarez tenga una pelea en el Estadio Azteca como él la tuvo en 1993 contra Greg Haugen ante más 130 mil personas (Cortesía)
Su invicto se mantuvo intacto durante 87 combates consecutivos, una marca que consolidó su leyenda dentro del boxeo. Sin embargo, el propio Chávez reconoció que ese dominio convivió con una adicción que terminó afectando el desenlace de su carrera. (Cortesía)

Nacido en Sonora, Chávez es considerado el mejor boxeador mexicano de la historia. Su carrera profesional, desarrollada entre 1980 y 2005, dejó un récord de 107 victorias, seis derrotas y dos empates, con 37 peleas por títulos mundiales en tres divisiones distintas: superpluma, ligero y superligero.

Su invicto se mantuvo intacto durante 87 combates consecutivos, una marca que consolidó su leyenda dentro del boxeo. Sin embargo, el propio Chávez reconoció que ese dominio convivió con una adicción que terminó afectando el desenlace de su carrera.

Según relató el expugilista en distintas entrevistas, su consumo de cocaína comenzó antes de su pelea contra Héctor “Macho” Camacho, en septiembre de 1992 en Las Vegas. “Esa noche tomé cocaína por primera vez. Y ese fue mi acabose. Empecé y no pude parar”, admitió Chávez.

La adicción se agravó con el paso de los años. El boxeador llegó a consumir entre ocho y diez gramos diarios de cocaína, combinados con alcohol. Ese deterioro coincidió con su vínculo mediático con figuras del narcotráfico mexicano, entre ellas Rafael Caro Quintero y Francisco Arellano Félix, según reportes periodísticos.

En 2009, Chávez fue internado por la fuerza en un centro de rehabilitación por decisión de su entonces esposa, Myriam Escobar, y de su hijo mayor. El expugilista acumula actualmente más de 13 años sin consumir alcohol ni drogas y administra clínicas de rehabilitación en Tijuana y Culiacán a través de su fundación.

Tensiones detrás de cámaras en la producción

Aldo Rendón viste un cárdigan gris, camisa blanca, collares y gafas de cristales amarillos frente a un fondo de color rosa y verde.
Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México 4 el pasado martes 1 de septiembre, en redes circulan diferentes teorías del motivo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visita de Chávez ocurre en un contexto donde La Casa de los Famosos México enfrenta críticas por la falta de conflicto real entre los habitantes. En redes sociales, la temporada fue apodada “La Casa de los Amigos” o “La Casa de los Ositos Cariñositos”

De acuerdo con ese medio, existirían diferencias creativas entre los productores Paly Alonso y Rosa María Noguerón sobre quién debe asumir el control del contenido del programa. Parte de las críticas también apuntaron al habitante Yahir, señalado por intervenir para frenar discusiones entre compañeros.

Noguerón salió a defender el formato y rechazó que el elenco sea responsable del desempeño de la temporada. “Hemos privilegiado la diversión por sobre cualquier conflicto”, declaró la productora en el programa In Da House.

La productora también cuestionó a conductores de televisión que criticaron el reality pese a tener, según ella, una fracción del rating del programa. El término “mueble”, usado por la audiencia para describir a participantes sin contenido, se volvió tan frecuente que la propia producción lo incorporó a sus dinámicas.

Semana de polémicas entre los habitantes

Yanet García
La medida generó reacciones encontradas. Yahir defendió su forma de participar: “No pienso discutir o ponerme en un posicionamiento fuerte con alguien que no me haya hecho nada”, afirmó a Montijo. (Captura de pantalla YouTube)

El descontento de la audiencia llevó a la producción a confrontar directamente a los participantes. Según relató El Universal, la conductora Galilea Montijo canceló el tradicional posicionamiento previo a la cuarta gala de eliminación y mostró a los habitantes comentarios negativos del público sobre la falta de estrategia y la “tibieza” de la convivencia.

La medida generó reacciones encontradas. Yahir defendió su forma de participar: “No pienso discutir o ponerme en un posicionamiento fuerte con alguien que no me haya hecho nada”, afirmó a Montijo.

La confrontación derivó en enfrentamientos verbales entre varios concursantes. Flor Vigna rompió en llanto luego de que Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia cuestionaran si su relación con Ese Pérez era real o una estrategia para permanecer en el reality. Vigna llegó a afirmar que prefería ser eliminada y que el pago semanal no valía la pena si debía soportar ese tipo de situaciones.

En paralelo, se desató una discusión entre Ese Pérez y Masad Altamimi, a la que se sumó Karina Torres. Pérez cuestionó la participación de Altamimi con señalamientos sobre demandas por violencia de exparejas, mientras el creador de contenido de origen saudita reclamó que no se insultara a su madre.

Otro episodio que generó controversia fue la salida de Yanet García del Exilio, decidida por votación interna de sus propios compañeros y no por el público. García perdió por un punto frente a Luis Chaparro y por cuatro frente a Ese Pérez. Minutos después, la producción envió un pastel de cumpleaños a Pérez, lo que generó sospechas de manipulación entre los seguidores del programa. Prisma García, hermana de la eliminada, calificó al reality como “un fraude total” en una publicación que después borró.

Audiencia, eliminaciones y cómo ver el reality

Los posibles tratamientos a los que Aldo Rendón se tiene que someter en un hospital tras dejar La Casa de los Famosos (RS)
Los posibles tratamientos a los que Aldo Rendón se tiene que someter en un hospital tras dejar La Casa de los Famosos (RS)

Pese a las críticas por falta de contenido en redes sociales, el programa mantiene un desempeño sólido en el rating tradicional. La cuarta gala de eliminación, transmitida el 23 de agosto, alcanzó 11,8 millones de espectadores, según un comunicado de TelevisaUnivisión basado en datos de la Asociación de Cadenas de Medios (ACAM). La cifra superó a la competencia directa por 84%.

En esa gala fue eliminado Moisés Peñaloza, la sexta salida de la temporada según el conteo del reality. Actualmente permanecen en competencia trece habitantes, entre ellos Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia, Yanet García, Luis Chaparro, Karina Torres, Aldo Rendón y Brianda Deyanara.

Esta semana quedaron nominados Cynthia Klitbo, Yahir, Memo Schutz, Flor Vigna, Ese Pérez y Gema Garoa, quienes se encuentran en riesgo de abandonar la casa durante la próxima gala de eliminación, programada para el domingo 6 de septiembre.

Quienes deseen seguir la competencia cuentan con tres opciones de transmisión. Las Estrellas emite las galas de eliminación los domingos, mientras que Canal 5 transmite el programa de lunes a viernes. ViX Premium ofrece la señal las 24 horas, con acceso a cámaras en vivo y contenido adicional del encierro.

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