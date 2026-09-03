Las sanciones de EE. UU. afectan a los iraníes que buscan estudiar en el extranjero

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Las medidas más recientes han obligado a cancelar exámenes de dominio del inglés y de posgrado, aislando a muchos de los iraníes más deseosos de fomentar vínculos con el mundo.

Las sanciones más recientes del presidente Donald Trump contra Irán han obligado a cancelar los exámenes de dominio del inglés y de posgrado que los iraníes necesitan para cumplir los requisitos para estudiar en el extranjero, según estudiantes y servicios de evaluación, lo que perjudica a los iraníes que desean entablar relaciones con el mundo exterior.

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Entre las organizaciones que cancelaron exámenes se encuentra el Servicio de Pruebas Educativas, que administra el Examen de Inglés como Lengua Extranjera (TOEFL, por su sigla en inglés) y el Examen de Registro de Posgrado (GRE, por su sigla en inglés). Son dos de los exámenes más utilizados por los estudiantes que buscan ser admitidos en programas de posgrado en inglés en todo el mundo.

El Examen de inglés de Duolingo, una prueba estandarizada en línea que utilizan cada vez más los estudiantes que solicitan el ingreso a programas de pregrado, también ha suspendido las pruebas para cualquier persona que sea iraní y no pueda registrarse como ciudadano de otro país.

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Los estudiantes iraníes cuyos exámenes fueron cancelados describieron una creciente sensación de desesperanza. Dijeron que las sanciones perjudicaban a quienes más anhelan mantener relaciones con el mundo exterior, un mundo del que a menudo han sido excluidos por los gobernantes clericales de Irán y décadas de aislamiento económico.

"Siento que me han arrebatado el derecho a esforzarme por una vida mejor, incluso el derecho a soñar con una", dijo Shahrzad, de 28 años, a quien se le notificó esta semana sobre la cancelación de su TOEFL. Al igual que otros estudiantes iraníes entrevistados para este artículo, habló con la condición de que se omitiera su apellido por temor a represalias del gobierno por hablar con los medios de comunicación extranjeros.

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Durante 43 noches, dijo Shahrzad, su esposo y ella se quedaron despiertos hasta tarde después de acostar a su hija pequeña para prepararse para sus pruebas TOEFL. Esperaban estudiar en Europa y comenzar una nueva vida fuera del alcance de los gobernantes autoritarios de Irán. Dijo que planeaba obtener un título superior en educación, mientras que su esposo continuaría sus estudios como ingeniero mecánico.

"¿Acaso Estados Unidos no es conocido por todos como la tierra de los sueños?", preguntó. "¿Por qué este país nos quita nuestros sueños?".

La semana pasada, el gobierno de Trump anunció la ampliación de sanciones, que tiene como objetivo aislar aún más a Irán en un momento en que su economía ya está en caída libre en medio de una rápida depreciación de su moneda y una crisis de combustible, así como el aumento vertiginoso de la inflación y el desempleo. Cada vez más iraníes, agotados por la guerra, se hunden en la pobreza.

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Rondas anteriores de sanciones estadounidenses ofrecieron exenciones para permitir que el intercambio educativo y los exámenes continuaran, pero las nuevas medidas suspendieron la Licencia General G, que había permitido que se ofrecieran servicios educativos a los iraníes.

Kristen Mitchell, una portavoz del Servicio de Pruebas Educativas, confirmó que la oferta de TOEFL y GRE en Irán fue cancelada, pero dijo que los iraníes podrían viajar al extranjero para realizar las pruebas. "Trabajamos activamente para comprender el alcance y la duración de este cambio y buscar cualquier vía disponible para reanudar el servicio", dijo.

Una portavoz de Duolingo confirmó la cancelación de sus servicios de exámenes debido a las nuevas medidas de Estados Unidos. Dijo que a la empresa se le exigió dejar de ofrecer su examen de inglés a las personas en Irán o a aquellas que usaran una identificación emitida por el gobierno iraní fuera del país a partir del 1 de septiembre.

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Los funcionarios del Departamento del Tesoro no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, dijo en una conferencia de prensa el martes que las sanciones mostraban que las preocupaciones declaradas de Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní eran poco sinceras y que "Estados Unidos considera a todos y cada uno de los ciudadanos iraníes como un objetivo legítimo en todas las áreas".

En un grupo de chat de Telegram para iraníes que planeaban tomar el TOEFL, estudiantes presas del pánico, quienes dijeron que habían pasado meses preparándose para el examen, organizaban campañas de envío de cartas para suplicar a los servicios de exámenes que restablecieran su oferta.

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Las cancelaciones son el más reciente de una serie de obstáculos que han enfrentado los estudiantes iraníes.

Amir, un ingeniero civil de la ciudad nororiental de Mashhad, dijo que la prohibición de viaje de 2025 impuesta por el gobierno de Trump a 19 países, incluido Irán, hizo que fuera imposible para él estudiar en Estados Unidos.

Luego comenzó a estudiar para el examen del Sistema Internacional de Evaluación del Idioma Inglés administrado por empresas británicas y australianas, pero las restricciones internacionales sobre las operaciones bancarias con Irán obligaron a la empresa que administra ese examen a detener su oferta en Irán el año pasado.

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Entonces Amir pasó a estudiar para el TOEFL, que estaba disponible en Irán en ese momento, pero su examen se retrasó cuando las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas antigubernamentales en enero y un apagón de internet de tres meses suspendió la mayor parte de la oferta de exámenes.

Se vio obligado a esperar nuevamente después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra contra Irán en febrero. Después de que las hostilidades disminuyeran en los últimos meses, planeaba finalmente presentarse al examen TOEFL, pero este fue cancelado.

Amir dijo que muchos de los más críticos del régimen están ansiosos por oportunidades para estudiar en el extranjero y relacionarse con Estados Unidos y otros países de Occidente, pero que estos iraníes fueron particularmente afectados por las sanciones más recientes. "De cierta manera, el gobierno de Trump ayuda a la República Islámica a mantenernos atrapados aquí", dijo.

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Los estudiantes que pudieron juntar el costo del viaje dijeron que intentarían hacer sus exámenes en Turquía o Armenia, países vecinos. El deterioro de las condiciones económicas, señalaron algunos, pondría los viajes al extranjero para los exámenes fuera del alcance de muchos iraníes.

"Solo el costo de este viaje sería más de lo que toda mi familia gasta en comida durante todo un año", dijo Mahdiyeh, una estudiante de posgrado de 26 años en Teherán.

Durante los últimos seis meses, dijo, había trabajado en una tienda para ahorrar dinero para su TOEFL y solicitar su admisión a programas de doctorado en Europa, después de que la prohibición de viajar de Trump hiciera imposible estudiar en Estados Unidos.

Dijo que las nuevas sanciones eran una injusticia contra "personas que no han hecho nada malo en sus vidas excepto nacer en Irán".

Al igual que muchos estudiantes entrevistados, Mahdiyeh se mostró escéptica de que tales sanciones cambiarán el comportamiento del gobierno de Irán. "Pero serán recordadas como una mancha oscura en la historia académica de Estados Unidos", dijo.

Las nuevas sanciones del gobierno de Trump abarcan tanto que casi parecen destinadas a afectar a los iraníes comunes, dijo Kamran Baradaran, un autor iraní que escribe sobre asuntos internacionales.

"Sigue sin estar claro cómo se supone que esta nueva decisión del gobierno de Estados Unidos contribuirá a cumplir el objetivo de la Casa Blanca contra el gobierno en el poder en Irán", dijo. "En esta dinámica, no son las autoridades sino los ciudadanos comunes quienes se llevan la peor parte".

Unos días antes de que su TOEFL fuera cancelado, el esposo de Shahrzad le tomó una foto a ella, sentada bajo un gigantesco mapa del mundo e inclinada sobre sus libros estudiando.

"Queríamos verla en retrospectiva algún día, cuando finalmente hubiéramos alcanzado nuestro sueño, y recordar lo difícil que había sido el camino para llegar allí", dijo.

Leily Nikounazar colaboró con reportería.

Erika Solomon es la jefa del buró del Times para Irán e Irak.

Leily Nikounazar colaboró con reportería.