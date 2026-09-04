Slim Domit ve grandes oportunidades para el país con el Plan México y promete mantener inversiones

Carlos Slim Domit afirmó que América Móvil y Grupo Carso mantendrán su compromiso de inversión en México. REUTERS/Raquel Cunha

Guardar

Carlos Slim Domit, presidente de los Consejos de Administración de América Móvil y Grupo Carso, aseguró que México enfrenta importantes oportunidades de crecimiento a partir del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y refrendó el compromiso del conglomerado de continuar invirtiendo en el país.

Durante la inauguración de México Siglo 21, encuentro anual de los becarios de la Fundación Telmex-Telcel, el empresario destacó la importancia de fortalecer la inversión nacional para generar empleos, impulsar el desarrollo económico y contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de la población.

PUBLICIDAD

Slim Domit sostuvo que la estrategia del gobierno federal tiene entre sus principales objetivos elevar la inversión pública, privada y mixta a niveles de entre 25 y 28 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con la expectativa de alcanzar tasas de crecimiento superiores a 4 por ciento.

El empresario invitó a los jóvenes que participan en el programa de becas a involucrarse en la construcción de estas oportunidades y afirmó que América Móvil y Grupo Carso mantendrán su participación en proyectos de inversión.

“México tiene grandes oportunidades”, afirmó Slim Domit, quien agregó que los jóvenes pueden contribuir a materializar ese potencial.

Slim Domit destacó el papel de la conectividad y la inteligencia artificial en la transformación económica del país. REUTERS/Henry Romero

Slim Domit promete mantener inversiones

Ante los becarios de la Fundación Telmex-Telcel, el empresario subrayó que la inversión privada nacional tiene un papel relevante en la generación de empleos y en el desarrollo económico.

PUBLICIDAD

En ese contexto, reiteró que América Móvil y Grupo Carso continuarán destinando recursos a México como parte de su estrategia de crecimiento.

“Cuenten con nosotros y con nuestro compromiso de siempre e irrenunciable, para seguir trabajando, creando y sobre todo creyendo profundamente en México”, expresó.

Al encuentro también acudió Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso y padre de Slim Domit.

El empresario señaló que el conglomerado mantiene inversiones para fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones y contribuir a que México cuente con redes capaces de responder a las nuevas necesidades tecnológicas.

Carlos Slim Helú y Carlos Slim Domit participaron en la inauguración de México Siglo 21, encuentro anual de becarios de la Fundación Telmex-Telcel. REUTERS/Raquel Cunha

La apuesta cobra especial relevancia, dijo, ante el avance de la inteligencia artificial, una tecnología que, desde su perspectiva, está modificando de manera acelerada las reglas económicas y sociales.

PUBLICIDAD

Fibra óptica, 5G y satélites, claves para la nueva era

Slim Domit destacó que la conectividad será uno de los elementos fundamentales para aprovechar las oportunidades que ofrece esta transformación tecnológica.

Entre las infraestructuras que consideró estratégicas mencionó las redes de fibra óptica, las tecnologías 5G, los cables submarinos y los satélites, al considerar que permiten ampliar el acceso a servicios digitales y constituyen una plataforma para el desarrollo económico y la innovación.

El presidente de los Consejos de Administración de América Móvil y Grupo Carso recordó la evolución de la compañía de telecomunicaciones, al señalar que América Móvil pasó de la antigua empresa pública de telefonía a convertirse en un grupo con presencia internacional.

PUBLICIDAD

Actualmente, señaló, la empresa tiene operaciones en 25 países de América Latina y Europa, con una estrategia orientada a ampliar el acceso confiable a las telecomunicaciones.

Un orador dirige una conferencia tecnológica ante un auditorio frente a una pantalla con el logotipo de OpenAI y un microchip. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Slim Domit, la transformación tecnológica actual representa un cambio comparable con otros momentos de ruptura histórica, como la llegada de la imprenta, la electricidad y posteriormente internet.

“No vivimos una época de cambios, vivimos un cambio de época”, sostuvo durante su participación en México Siglo 21.

Inteligencia artificial cambiará el mercado laboral

El empresario también abordó uno de los principales debates alrededor de la inteligencia artificial: su impacto sobre el empleo.

En lugar de centrar la discusión únicamente en si esta tecnología sustituirá puestos de trabajo, Slim Domit planteó que el desafío consiste en determinar quién será capaz de aprovechar mejor las herramientas de inteligencia artificial para formular preguntas, analizar información y desarrollar soluciones.

PUBLICIDAD

Desde su perspectiva, esta tecnología puede utilizarse para potenciar capacidades, acelerar procesos de aprendizaje y mejorar tanto la preparación profesional como el desarrollo humano.

Mexican billionaire Carlos Slim attends the annual event hosted by his Telmex-Telcel Foundation, which brings together global leaders from business, technology, science, and public policy in Mexico City, Mexico, September 4, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

“La inteligencia artificial es una herramienta para potencializar capacidades, aprender más rápido y seguir elevando la calidad profesional y humana”, afirmó.

En este escenario, destacó que el compromiso de empresas como Telmex y Telcel debe mantenerse en torno a la innovación, la inversión y la capacitación.

El objetivo, agregó, es que México pueda participar de manera competitiva en la nueva etapa de transformación digital y que los avances tecnológicos se traduzcan en beneficios para millones de personas.

PUBLICIDAD

El mensaje de Slim Domit ocurrió en un momento en que el gobierno federal busca impulsar mayores niveles de inversión mediante el Plan México, mientras el sector privado enfrenta el reto de adaptarse a una transformación tecnológica acelerada por el desarrollo de la inteligencia artificial.

Para el empresario, la combinación de inversión, infraestructura y preparación de las nuevas generaciones será fundamental para aprovechar las oportunidades que, considera, existen para el crecimiento del país.