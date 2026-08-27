La tormenta tropical Dolly se forma y se moverá hacia el Caribe

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Dolly podría fortalecerse levemente el jueves, pero pronto se moverá hacia una zona en el Caribe donde los sistemas tropicales generalmente se desintegran.

La tormenta tropical Dolly se formó el jueves y se movía hacia el Caribe oriental, con el potencial de producir vientos dañinos y fuertes lluvias en los próximos días, dijeron los meteorólogos.

Los meteorólogos prevén que el ciclón sea de corta duración. Dolly podría fortalecerse levemente el jueves, pero pronto se moverá hacia una zona cerca de las islas del Caribe donde las condiciones atmosféricas por lo general desintegran los sistemas tropicales.

Pero Dolly todavía podría golpear con fuerza. En lugar de disiparse por completo, la tormenta tropical podría transformarse en un sistema postropical impulsado no por las cálidas aguas del océano, sino por el choque de masas de aire frío y cálido. Esa transición podría permitirle a Dolly mantener vientos dañinos a medida que se acerca a las islas durante el fin de semana.

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El nombre del ciclón, designado apenas dos días después de la muerte del ícono de la música country Dolly Parton, es una coincidencia. Los meteorólogos se apresuraron a señalar que Dolly ha estado en la rotación oficial de nombres desde 1996 y desde entonces se ha utilizado cada seis años en el Atlántico. (La primera tormenta llamada Dolly fue un tifón en el Pacífico occidental en 1946, el año en que nació Parton).

Independientemente de si la tormenta tropical Dolly cambia de estructura, los pronosticadores de huracanes advirtieron el jueves por la mañana que se esperaba que esta produjera fuertes lluvias en partes del noreste del Caribe a última hora del sábado y hasta el domingo, alcanzando las islas Vírgenes, Puerto Rico y Cuba para el lunes. Las fuertes lluvias podrían desencadenar inundaciones repentinas, en particular en áreas de terreno elevado.

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Aunque pronosticar huracanes a veces puede ser complicado, los meteorólogos tenían gran confianza en sus previsiones para Dolly, ya que los modelos informáticos coincidían en gran medida en la trayectoria e intensidad del ciclón.

El desarrollo del ciclón se alineó con las expectativas para esta temporada, en las que un sólido patrón de El Niño, por lo general, inhibiría las tormentas en el Atlántico. Dolly es apenas el cuarto ciclón que crece lo suficiente como para recibir un nombre desde que la temporada comenzó en junio.

"Aunque normalmente los ciclones que se forman donde Dolly lo ha hecho a finales de agosto se intensifican, este no es un año típico", dijo Phil Klotzbach, experto en huracanes de la Universidad Estatal de Colorado. Klotzbach dijo que la cantidad de cizalladura --el cambio de los vientos con la altitud que desintegra las tormentas-- está muy por encima del promedio esta temporada.Desde finales de agosto hasta septiembre es típicamente cuando la temporada de huracanes alcanza su punto máximo, e incluso en un entorno más débil u hostil, un ciclón aún puede encontrar el camino para volverse inusualmente intenso. Eso es lo que ocurrió con el huracán Andrew en 1992, otro año de El Niño, por lo que los meteorólogos dijeron que vigilarían a Dolly de cerca hasta que se deshaga por completo.

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Aun así, dijo Klotzbach, Dolly enfrenta grandes obstáculos durante sus primeras etapas de desarrollo esta semana, y parecía poco probable que sobreviviera a medida que se acercara a Estados Unidos.

Judson Jones es meteorólogo y reportero del Times; pronostica y cubre condiciones climáticas extremas.