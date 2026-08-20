El portaaviones USS Abraham Lincoln finalmente regresa a casa

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Tras una misión en Medio Oriente que inició en noviembre de 2025, el imponente barco y su exhausta tripulación navegarán varias semanas para llegar a San Diego.

El trabajo del asediado portaaviones Abraham Lincoln en Medio Oriente ha terminado y el buque, junto con su tripulación de unos 5000 marineros, inició su regreso a casa en San Diego el jueves tras nueve meses de despliegue. Otro portaaviones, el George Washington, con sede en Japón, ha tomado el lugar del Lincoln.

Un funcionario estadounidense confirmó la partida del Lincoln, a la cual aludió el almirante Brad Cooper, quien dirige el Comando Central de Estados Unidos, en un ensayo de opinión sobre el Abraham Lincoln publicado en The Wall Street Journal el domingo.

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"Buen viaje y que disfruten pronto de un reencuentro bien merecido", escribió el almirante.

El Abraham Lincoln ha estado desplegado en Medio Oriente como parte de las operaciones estadounidenses contra Irán. En las últimas semanas comenzaron a surgir reportes sobre la mala calidad de vida a bordo del buque debido a los desafíos logísticos provocados por la destrucción por parte de Irán de una base de la Armada en Manama, Bahréin, que servía como centro de suministro vital.

El Abraham Lincoln zarpó de San Diego el 21 de noviembre de 2025 y ha pasado la totalidad de esos 272 días en el mar, salvo por una breve parada en Guam en diciembre y una en Omán para abastecerse. Miles de marineros a bordo del buque no han tenido ningún día libre para descansar, y ahora tienen un viaje de regreso a casa de unos 20.921 kilómetros, que podría tomar de cuatro a cinco semanas.

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Los legisladores demócratas han citado reportes de escasez de suministros básicos, contaminación del agua, problemas de plomería y deterioro de la salud mental a bordo del portaaviones. Cooper calificó muchos de esos problemas como "noticias viejas" en su ensayo de opinión.

En una publicación el domingo en redes sociales, el Comando Central, que dirige las operaciones militares en la región, le deseó al Lincoln "vientos favorables y mares propicios", una tradicional despedida de la Armada que hace referencia a la era de la navegación a vela. El jueves, otra publicación indicó que el USS George Washington había llegado a Medio Oriente y comenzado a operar bajo el control del Comando Central el miércoles.

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La Armada mantiene unos 20 buques de guerra en Medio Oriente fuera del golfo Pérsico: dos grupos de ataque de portaaviones centrados en torno al USS George HW Bush y al George Washington, un grupo anfibio de preparación que transporta a una unidad expedicionaria de marines, y varios destructores que están haciendo cumplir el renovado bloqueo a los puertos iraníes del presidente Donald Trump, el cual ha entrado en su día 38.

John Ismay es un periodista que cubre la información sobre el Pentágono para el Times. Sirvió como oficial de desactivación de artefactos explosivos en la Marina de los Estados Unidos.

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