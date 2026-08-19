Familiares de empresarios desaparecidos protestan frente a Casa Jalisco y exigen su localización con vida

Manifestación por empresarios desaparecidos en Jalisco (especial)

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Familiares, amigos y personas cercanas a los empresarios inmobiliarios Ricardo Cabeza Talavera y Octavio Haro Cachua se manifestaron frente a Casa Jalisco para exigir a las autoridades de Jalisco avances en las investigaciones y la localización con vida de ambos hombres, quienes desaparecieron en hechos distintos en el municipio de Zapopan.

La protesta se realizó en las inmediaciones de la residencia oficial del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, donde los manifestantes portaron pancartas y mensajes dirigidos a las autoridades para reclamar resultados ante la desaparición de los dos empresarios.

Entre las consignas que pudieron observarse durante la movilización se encontraban mensajes como “No estamos todos, nos falta Octavio” y “Queremos a Octavio”, con los que familiares y amigos pidieron mantener la búsqueda y evitar que los casos queden sin respuesta.

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Ricardo Cabeza Talavera desapareció en El Batán

manifestación Jalisco empresarios desaparecidos 15 de agosto (redes)

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Ricardo Cabeza Talavera, de 45 años de edad, desapareció el pasado 31 de julio en la colonia El Batán, en Zapopan.

Tras su desaparición, en la zona fue localizado el automóvil en el que se trasladaba, situación que incrementó la preocupación entre sus familiares y personas cercanas, quienes desde entonces han solicitado a las autoridades intensificar las labores de búsqueda.

Hasta el momento, su paradero continúa sin ser localizado y sus familiares mantienen la exigencia de que las autoridades esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió su desaparición.

Octavio Haro Cachua desapareció un día antes

Octavio Haro Cachua empresario desaparecido Jalisco (redes)

En el caso de Octavio Haro Cachua, de 46 años, sus familiares señalaron que fue visto por última vez el 30 de julio, también en el municipio de Zapopan.

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Desde entonces se desconoce su paradero. La desaparición de ambos empresarios ocurrió con apenas un día de diferencia, aunque se trata de hechos reportados como distintos.

Por estos acontecimientos, una mujer ya se encuentra detenida, aunque las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió con los empresarios y establecer las responsabilidades correspondientes.

Familiares y amigos de Octavio Haro y Ricardo Cabeza acudieron a la manifestación con la exigencia de que las autoridades no detengan las investigaciones y que se implementen todas las acciones necesarias para encontrarlos.

Protesta avanzó por López Mateos

Después de permanecer frente a Casa Jalisco, los manifestantes continuaron con la movilización y caminaron por la avenida López Mateos, una de las principales vialidades de Guadalajara y Zapopan.

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La protesta concluyó en las inmediaciones de la glorieta de La Minerva, donde nuevamente se hicieron visibles los mensajes de exigencia para la localización de los empresarios.

La movilización busca llamar la atención sobre los casos y presionar a las autoridades estatales para que proporcionen información sobre los avances de las investigaciones.

Los familiares insistieron en que su principal objetivo es encontrar con vida a Ricardo Cabeza Talavera y Octavio Haro Cachua, por lo que solicitaron que las autoridades mantengan activas las labores de búsqueda y esclarezcan las circunstancias de ambas desapariciones.

Mientras continúan las investigaciones, los familiares mantienen la exigencia de información clara y resultados que permitan conocer el paradero de los dos empresarios desaparecidos en Zapopan, Jalisco.

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