Ariana Grande y el debate sobre la salud, la privacidad y la fama

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La estrella pop anunció que se tomaría un descanso de la vida pública, lo que parecía destinado a acallar los debates sobre su apariencia física, los cuales se han intensificado desde 2023.

Hace tres años, Ariana Grande publicó un video en las redes sociales con un mensaje claro para sus seguidores: era mejor que se guardaran cualquier opinión que tuvieran sobre su pérdida de peso.

"El cuerpo con el que han estado comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable", dijo, en respuesta a una avalancha de comentarios de preocupación surgidos a raíz de unas fotos suyas durante la producción de la película Wicked. Explicó que cuando tenía el peso que muchos admiradores consideraban "saludable", se encontraba "en el punto más bajo" de su vida.

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"Creo que deberíamos ser más amables y sentirnos menos cómodos al comentar sobre los cuerpos de las personas, pase lo que pase", advirtió.

Desde entonces, Grande ha estado aún más bajo el escrutinio público. Obtuvo su primera nominación al Oscar por Wicked, fue presentadora de Saturday Night Live en dos ocasiones, lanzó un álbum aclamado por la crítica y, en los últimos meses, se embarcó en una gira por grandes estadios. Luego, el domingo, un representante de Grande dijo que pronto se tomaría un descanso de la vida pública, citando un "escrutinio público interminable y continuo".

El anuncio parecía destinado a silenciar los ciclos de debate en línea sobre la apariencia física de Grande, los cuales se han intensificado desde que intentó calmar las preocupaciones en 2023.

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La conversación en torno a Grande surgida tras la publicación de contenido en redes sociales, fotos de paparazis, videos de la gira compartidos por seguidores y videos musicales suele convertirse en un complejo entramado de preocupación y especulación, en el que fans y observadores debaten sobre la cultura de la dieta, la privacidad y la eterna obsesión por los cuerpos de las celebridades femeninas.

"Por un lado, hay mucha preocupación y cuidado", dijo Lucy Bennett, una investigadora que estudia a los fanáticos de la música, "pero quizás el efecto colectivo ha sido abrumador para ella y ha superado la discusión sobre la música".

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Grande, que ha pasado el verano en presentaciones por todo el país, rara vez ha abordado las preocupaciones sobre su peso desde su video de 2023. Pero la declaración de su representante hizo un guiño a estas al decir que la cantante esperaba con ansias "terminar la gira y concluirla por todo lo alto, de manera saludable y feliz". Los representantes de Grande se negaron a hacer más comentarios.

Durante una parada en Chicago en su gira el lunes, Grande abordó la decisión desde el escenario en unas declaraciones escritas, y dijo que no había sido impulsiva sino algo que consideraba desde hace un tiempo.

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"Múltiples cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: sí, puede ser necesario establecer límites", dijo Grande, mientras la multitud estallaba en ovaciones. "Los seres humanos pueden necesitar un descanso a veces".

Y, agregó, la gira seguiría siendo "la mejor experiencia" de su carrera.

En una era de fanatismo parasocial, la actriz adolescente de televisión convertida en estrella del pop dista mucho de ser la primera en molestarse al sentir que algunos miembros del público se han sobrepasado.

Mientras actuaba en el escenario en 2013, Fiona Apple estalló contra un espectador que la increpó, el cual había gritado "cuida tu salud", en referencia a las preocupaciones sobre su peso.

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"Estoy sana y ni siquiera debería tener que decir nada de eso", le dijo Apple más tarde a Pitchfork. "Lo que me hace estar enferma y me pone en peligro es ese tipo de escrutinio en sí mismo".

En los últimos años, las celebridades han intentado establecer límites con sus seguidores devotos, a veces obsesivos. En una ocasión, Doja Cat les dijo sin rodeos: "Ni siquiera los conozco", mientras que Chappell Roan ha hablado apasionadamente en contra del comportamiento "espeluznante" de los fans. Ambas cantantes han recibido críticas tras ofender a algunas de las personas que contribuyen a su éxito.

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Constance Grady, corresponsal cultural sénior de Vox, dijo que los seguidores parecen haberse visto influidos --y quizás se hayan sentido empoderados-- por el éxito del movimiento Free Britney. Después de que los admiradores de Britney Spears alertaran sobre la tutela que durante mucho tiempo controló su vida y sus finanzas, Spears se pronunció en contra de dicha medida, que un juez finalmente dio por terminada. La cantante agradeció a sus seguidores por el papel que desempeñaron.

El efecto, dijo Grady, algunos superfans sienten que "parte de la forma en que demuestro mi amor por esta persona es pensar en su salud y su seguridad, y tratar de cuidarla".

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"Existe esta posibilidad tentadora", dijo, "de que tal vez no solo te estés entrometiendo, sino de que tengas razón".

Las preocupaciones por Spears no terminaron con su tutela. En 2023, los aficionados llamaron a la policía para que comprobara cómo estaba la cantante después de que publicara un video en el que bailaba con lo que parecían ser cuchillos de cocina. Spears reprendió a sus seguidores y aclaró que eran de utilería. Recientemente, se declaró culpable de conducción temeraria relacionada con alcohol y drogas después de que las autoridades encontraran Adderall sin receta y una copa de vino vacía en su coche durante un control de tránsito.

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Durante años, los fans de Grande, de 33 años, se han aferrado a cualquier detalle que puedan obtener sobre temas como su vida amorosa (una relación con otro actor de Wicked, Ethan Slater, dio mucho de qué hablar). Pero durante mucho tiempo su apariencia física ha sido un tema particularmente delicado.

Las reglas de un canal dedicado a ella en Reddit establecen que cualquier publicación sobre la pérdida de peso, entre otros temas, será eliminada por los moderadores. Algunos lo consideran un chisme sensacionalista que solo la perjudicará, y señalan que ella ha gozado de la salud necesaria para ofrecer presentaciones sólidas en medio de una gira físicamente exigente. Otros lo ven como un tema que no debería ignorarse por completo, particularmente porque Grande es una figura pública influyente que es un ídolo para muchas niñas preadolescentes y adolescentes.

"No sé dónde está el límite", dijo recientemente Megan Mansell en su pódcast, The Edge Breakfast. "Quiero respetar la privacidad de alguien, y también necesito reconocer el impacto cultural de lo que millones de personas viven".

La letra del álbum más reciente de Grande, Petal, que tuvo un debut exitoso la semana pasada, ha sido interpretada por algunos como una forma de lidiar con la tensa relación que tiene con algunos segmentos de su base de aficionados.

"Is it really my fault you all gave me your hearts of your own accord?/I don't really think so" (¿Realmente es mi culpa que todos me entregaran sus corazones por voluntad propia?/La verdad es que no lo creo), canta en el sencillo principal del álbum, "Hate That I Made You Love Me"(Odio haber hecho que me amaras).

Un video musical con temática del Hollywood clásico para el tema que da título al álbum muestra a Grande interpretando a un personaje al que un panel de hombres considera repetidamente "insuficiente". Acto seguido, el personaje acaba con todos ellos con una motosierra.

La noticia de que Grande se retiraría temporalmente de la vida pública al terminar su gira en septiembre fue recibida con una avalancha de buenos deseos de los fans, muchos de los cuales apoyaron la decisión de priorizar su bienestar, incluso si esto significaba menos contenido para analizar. No fue una decisión menor para una celebridad cuya carrera ha estado a toda marcha.

Junto a esa decisión llegó el anuncio el domingo de que ya no protagonizaría junto a Jonathan Bailey una nueva producción teatral de Sunday in the Park With George de Stephen Sondheim, la cual está programada para estrenarse en Londres el próximo año. Y no está claro cuán involucrada estará con el estreno de este otoño de La nueva Focker, una secuela de La familia de mi novia en la que actúa junto a Ben Stiller y Robert De Niro.

En una entrevista durante la gira de prensa de Wicked en 2024, Grande se mostró sensible cuando le preguntaron cómo lidiaba con los estándares de belleza de la sociedad, y dijo que se había sentido como un "espécimen en una placa de Petri" desde que era adolescente.

"Sé muy bien lo que se siente ante la presión de ese ruido", dijo. "Ha resonado en mi vida desde que tenía 17 años. Y simplemente ya no le doy cabida. No es bienvenido".

Julia Jacobs es una reportera de arte y cultura que a menudo cubre temas legales para el Times.