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Ernesto Laguardia y Arantza Ruíz acusan a la producción de favoritismos en La Casa de los Famosos 2026

El conductor y la actriz señalaron que la cámara los ignora y evidencian a la producción de La Casa de los Famosos México 4

Ernesto Laguardia y Arantza Ruíz acusan a la producción de favoritismos en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)
Ernesto Laguardia y Arantza Ruíz acusan a la producción de favoritismos en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)
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La nueva temporada de La Casa de los Famosos México está comenzando su segunda semana de encierro, y algunos de los habitantes que han pasado desapercibidos se han quejado de ser ignorados por la cámara, acusando a la producción de cierto favoritismo.

Ernesto Laguardia y Arantza Ruíz son los dos habitantes que se sienten ignorados por la producción en esta temporada del reality show de Televisa, así lo comentaron durante una charla con Ximena Herrera previo al inicio de la gala del pasado lunes.

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El conductor y la actriz señalaron que cuando le están hablando a la cámara se mueve, por lo que dejaron ver que la producción está buscando también su conversación dentro del encierro.

Ernesto Laguardia y Arantza Ruíz ignorados por las cámaras de La Casa de los Famosos México 2026

Ernesto Laguardia
Mariana Ochoa alertó que Ernesto Laguardia podría tener el dedo roto.(Captura de pantalla TikToK)

Durante una conversación previa a la gala del día lunes, Ernesto Laguardia, Arantza Ruíz y Ximena Herrera estaban sentados juntos en la sala esperando la conexión con los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice, cuando se llevó a cabo esta charla en la que dejaron en evidencia a la producción.

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Ahí el conductor y actor señaló que cada que le habla a la cámara, se mueve y lo ignora: “¿Ustedes cada vez que le hablan a la cámara, voltean la cámara?“, les cuestionó y Arantza confirmó ”se va, en lugar de ponerte atención, te la quitan”, aseguró la actriz.

“Sí, que mala onda, yo sí he notado eso. La producción también juega”, agregó Ernesto Laguardia a la conversación, mientras Ximena Herrera los miraba sorprendida, ya que ella no se había percatado de esto: “O sea, ¿Ustedes le hablan a la cámara y se mueve? No es cierto", comentó.

Hombre de traje oscuro sentado en sofá azul con cojines fucsia, fondo borroso con periódicos tabloides y corazones rotos.
Ernesto Laguardia posa en un set de televisión con un fondo que sugiere noticias de espectáculos sobre su vida personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Público de La Casa de los Famosos México pide igualdad dentro del encierro

Estos señalamientos no pasaron desapercibidos por la audiencia, quienes coinciden con Ernesto Laguardia y Arantza Ruíz en esta percepción, ya que consideran que la producción tiene predeterminado a quiénes darle foco y a quiénes no.

En los comentarios en redes, los fans le piden a la productora Rosa María Noguerón que les de trato igual a todos los habitantes, y que no influyan en la percepción del público que ve el programa, ya que justamente Ernesto Laguardia es uno de los señalados de no participar tanto en el reality

“Queremos trato igualitario por favor”, “No aparecen en las galas y les mueven las cámaras, son personajes que no les interesa que avancen mucho en el juego si no tienen visibilidad, se vuelven ‘muebles’ para el público”, “Siempre pasa, cuando la producción quiere hacer pasar a un participante como mueble solo no lo enfocan ni le dan cámara y si lo enfocan lo hacen cuando esta dormido”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

Arantza Ruiz en el confesionario tras su nominación. (Captura de pantalla/LCDLFM)
Arantza Ruiz en el confesionario tras su nominación. (Captura de pantalla/LCDLFM)

Ernesto Laguardia estaría lastimado dentro de La Casa de los Famosos 2026

Mariana Ochoa afirmó que Ernesto Laguardia se habría lesionado un dedo dentro de La Casa de los Famosos México 2026 y que el actor habría evitado mostrarlo a cámara. La cantante lo reveló en la gala de este lunes 3 de agosto, tras su eliminación.

En la transmisión conducida por Odalys Ramírez, Ochoa asegura que el dedo “lo trae negro” y que podría tratarse de una fisura o fractura. “Ernesto, con Ernesto también conecté muchísimo. Yo creo, además el pobre se pegó con una puerta, pero el dedo no lo mostró nunca a cámara, el dedo lo trae negro. Yo estoy segura que trae o una fisura o el dedo roto. Pero no se ha quejado, ¿eh?”, dice.

El incidente ocurrió presuntamente el 31 de julio, cuando los habitantes pidieron asistencia médica al notar que el dedo sangraba. Luis Chaparro alertó a la producción: “Jefa, Ernesto se lastimó”, y el actor intentó restarle importancia al proponer meterse a la regadera para frenar el sangrado.

Finalistas del Juego por el robo de salvación en La Casa de los Famosos México
Ernesto Laguardia, Arantza Ruiz y Flor Vigna son los finalistas del Juego por el robo de salvación. (Captura de Pantalla )

La producción de La Casa de los Famosos México no emitió ningún comunicado sobre el estado de salud de Laguardia ni sobre los detalles del incidente. El actor permanece dentro del reality.

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