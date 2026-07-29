Rusia acusa al fundador de Telegram de facilitar el terrorismo

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Pavel Durov está bajo la mira del Kremlin en un renovado intento del Estado ruso por controlar la popular aplicación de mensajería.

El principal servicio de seguridad de Rusia dijo el miércoles que había acusado al fundador de Telegram, una de las aplicaciones de mensajería más populares en el país y en todo el mundo, de facilitar el terrorismo, lo que intensifica los esfuerzos del Kremlin por restringir todos los medios de comunicación que no están bajo su control directo.

El servicio de seguridad, FSB por sus siglas en inglés, dijo en un comunicado que había emitido una orden de arresto internacional contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, de 41 años, quien nació en Rusia.

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El servicio acusó a Telegram de no eliminar información "utilizada activamente por servicios especiales ucranianos, organizaciones terroristas y organizaciones extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos en masa y actividades de fraude cibernético" en Rusia. Los cargos son solo los más recientes de una amplia campaña emprendida por gobiernos de distintas divisiones geopolíticas e ideológicas para controlar Telegram, que fue fundada en 2013 por Durov. Aunque la aplicación ha sido un salvavidas para las personas en países autoritarios como Rusia que buscan formas de comunicarse libremente, también se ha convertido en un foco mundial de actividad criminal, desinformación y contenido de odio.

Si bien países autocráticos como Rusia e Irán han tomado medidas para restringir el acceso a la aplicación, muchas naciones democráticas también han buscado hacer que su liderazgo sea más receptivo a sus demandas. La disposición de Durov a desafiar a los gobiernos lo ha convertido a él y a su empresa cada vez más en objetivos.

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El año pasado, Rusia restringió el uso de Telegram y promovió una alternativa, MAX, una aplicación de mensajería respaldada por el Estado. Las restricciones a Telegram incluyeron un esfuerzo para limitar el acceso a las redes privadas virtuales, o VPN, que le permitían a las personas seguir usando el servicio.

A pesar de las restricciones, Telegram se usa ampliamente en Rusia a través de VPN, no solo para la comunicación directa, sino también por parte de los medios de comunicación para transmitir noticias y otra información no autorizada por el Kremlin. El servicio también es popular entre los militares de ambos bandos en la guerra entre Rusia y Ucrania.

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Telegram afirma que tiene más de un millardo de usuarios activos en todo el mundo. En abril, Durov dijo que 65 millones de rusos aún usaban Telegram a diario.

Durov, quien critica con regularidad a los gobiernos por lo que, según él, son sus esfuerzos para infringir la libertad en internet, no comentó directamente sobre los cargos anunciados el miércoles por las autoridades rusas. Sin embargo, poco después de que se hicieran públicos, la cuenta de Telegram en la red social X publicó una imagen antigua de él levantando el dedo medio.

Durov tiene ciudadanía emiratí y francesa, y reside permanentemente en Dubái. Es poco probable que la orden internacional conduzca al arresto de Durov en los Emiratos Árabes Unidos, pero complicará aún más sus viajes internacionales.

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En Rusia, Telegram ha desempeñado un papel único desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. En ese momento, el Kremlin prohibió o expulsó a todos los medios de comunicación que no estaban bajo su supervisión y restringió el acceso a la mayoría de los servicios internacionales, incluidos YouTube, Facebook e Instagram. Como resultado, Telegram se convirtió en la fuente más vital de información sin filtros disponible para los rusos.

También se convirtió en un fenómeno social. Los usuarios mantenían chats con familiares y vecinos de sus edificios de apartamentos en Telegram, y seleccionaban de manera manual sus fuentes de noticias preferidas sin depender de algoritmos. Gran parte de la discusión sobre lo que está sucediendo en Rusia tiene lugar en Telegram.

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Las restricciones del año pasado a Telegram parecieron tener ramificaciones políticas, ya que el índice de aprobación del presidente Vladimir Putin disminuyó a niveles no vistos desde el inicio de la guerra con Ucrania. Esto expuso algunas de las divisiones internas dentro del gobierno ruso y dio lugar a una inusual escena en la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento, en la que el legislador pro-Kremlin Sergei Mironov llamó "idiotas" y "sinvergüenzas" a las personas que bloquearon Telegram.

El anuncio sobre los cargos contra Durov se produjo días después de que Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin, le dijera a la agencia de noticias rusa Interfax que las autoridades habían estado en contacto con el liderazgo de Telegram para discutir el levantamiento de las restricciones a la aplicación.

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Algunos analistas del Kremlin sugirieron que el momento en el que se hizo el comentario de Peskov y el posterior anuncio de los cargos contra Durov reflejaban una batalla interna en el gobierno ruso sobre si permitir más libertad para la aplicación o limitar su uso.

Ilya Grashchenkov, un analista político que reside en Moscú, escribió en su canal de Telegram: "Por ahora, esto parece menos el capítulo final para Telegram en Rusia que otra ronda en la batalla en curso por su control".

Anastasia Kashevarova, una influyente bloguera militar rusa, escribió en una publicación en Telegram que la situación en torno a la aplicación de mensajería había "ilustrado claramente la fragmentación y la falta de coordinación entre las facciones rivales".

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"Ayer estaban hablando de acercamiento con Durov, y hoy emitieron una orden para su arresto", escribió Kashevarova. "Es por eso que la confianza del público en las declaraciones de políticos y funcionarios se está erosionando, y eso es malo".

Durov nació en San Petersburgo y ayudó a crear Vkontakte, el equivalente ruso de Facebook, a la edad de 21 años. El éxito de la plataforma llevó a que Durov fuera comparado con Mark Zuckerberg y otros jóvenes empresarios de Silicon Valley que ganaban fama en los primeros años de las redes sociales.

En ese momento, el internet en Rusia era más abierto y libre, y las empresas emergentes eran vistas como lugares emocionantes para trabajar. Durov llamó la atención por actos extravagantes que incluyeron lanzar dinero desde una ventana de las oficinas de la empresa en San Petersburgo.

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El ambiente se enrareció a medida que creció la popularidad de la plataforma en Rusia, según Durov. Él ha dicho que abandonó el país tras un desacuerdo con las autoridades rusas sobre compartir datos de los usuarios que utilizaban Vkontakte para organizar protestas. Durov dijo que se negó, lo que finalmente llevó a que fuera obligado a vender la plataforma y abandonar el país. Vkontakte luego pasó a estar bajo el control de una empresa alineada con el Kremlin.

Desde que fundó Telegram, Durov ha operado la aplicación de mensajería como una organización sin Estado, impulsada por la idea rectora de que la comunicación no debe ser censurada. Esa filosofía, que según Durov se inspiró en parte en su experiencia bajo el gobierno autoritario de Rusia, ha ayudado a que Telegram se vuelva popular entre activistas y otros usuarios conscientes de la privacidad.

Pero también la ha convertido en un punto de encuentro para el contenido ilícito, lo que atrajo el escrutinio de los investigadores gubernamentales.

En 2024, Durov fue arrestado a su llegada a Francia y más tarde acusado de facilitar actividades delictivas en Telegram. Tras permanecer bajo custodia durante cuatro días, fue puesto en libertad y las autoridades de ese país le ordenaron permanecer en Francia. Su prohibición para viajar fue revocada posteriormente.

En un comunicado de aquel entonces, Durov dijo: "Las afirmaciones de algunos medios de comunicación de que Telegram es una especie de paraíso anárquico son absolutamente falsas".

En su comunicado del miércoles que anunciaba la orden de arresto, el FSB citó un caso específico en el que dijo que los servicios especiales ucranianos utilizaron un chat de citas en Telegram para reclutar a rusos e involucrarlos en "actividades de sabotaje y terrorismo mediante el engaño y la manipulación psicológica".

El FSB dijo que había detenido a 46 personas en toda Rusia, entre ellas menores de edad, que habían sido reclutadas a través de la aplicación y que "cometieron ataques armados contra agentes del orden público e incendiaron instalaciones de transporte, energía, comunicaciones y del sistema crediticio y financiero".

Ivan Nechepurenko cubre Rusia, Ucrania, Belarús y los países del Cáucaso y de Asia Central. Divide su reportería entre Moscú y Tbilisi, Georgia.

Adam Satariano es corresponsal de tecnología para el Times, y radica en Londres.