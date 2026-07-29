Un ciudadano de EE. UU. borró los datos de su teléfono. Ahora enfrenta un cargo por delito grave

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Fiscales federales acusaron a un hombre que regresaba al país de obstrucción después de que dio un código de acceso que borró la información de su celular durante una inspección de aduanas.

Suena como algo que usaría James Bond: un artefacto que se autodestruye si cae en las manos equivocadas. Pero en realidad es un sistema operativo de código abierto que se puede descargar en teléfonos Android.

Los fiscales federales en Atlanta presentaron un cargo de obstrucción contra un ciudadano estadounidense que dio a los agentes de aduanas lo que se conoce como un código de coacción, el cual activó un software que borró el contenido de su teléfono.

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Las autoridades detuvieron a Samuel Tunick, un residente de Atlanta, para interrogarlo en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta a su regreso a Estados Unidos el 24 de enero del año pasado, según una acusación de un gran jurado de noviembre. Las autoridades confiscaron su teléfono antes de permitirle ingresar al país. La semana pasada se llevó a cabo una audiencia sobre el caso en un tribunal federal de Atlanta.

El enjuiciamiento es uno de los primeros casos conocidos en que las autoridades federales acusan a una persona de destruir evidencia con un programa diseñado para borrar un dispositivo cuando se ingresa un código específico.

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Los abogados de Tunick argumentaron durante la audiencia de la semana pasada que la confiscación fue ilegal, y que fue un objetivo por su activismo político contra el plan de Atlanta de construir un centro de capacitación para policías y bomberos dentro de una zona de unas 405 hectáreas del bosque urbano. Los opositores argumentan que el centro, conocido como Cop City, militarizaría a los agentes y destruiría un valioso espacio verde.

La ley detrás del cargo

La ley federal en la que se basa el cargo tipifica como delito grave la destrucción de evidencia o la transferencia de bienes para evitar que el gobierno los confisque, o alertar a alguien sobre un cateo o intervención telefónica inminente. Conlleva una pena de hasta cinco años en una prisión federal, una multa, o ambas.

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La ley se aplica antes, durante o después de un cateo. Si el objetivo de una investigación sabe que un cateo o confiscación es inminente y actúa para impedirlo, la persona estaría sujeta a la ley, dijeron los expertos.

Por qué se pueden confiscar los datos digitales

Durante mucho tiempo, los tribunales han tratado los datos digitales como propiedad --piensa en el robo de propiedad intelectual como ejemplo--, por lo que un borrado a través de un software no se trata en el sistema legal de manera distinta que tirar evidencia física por el inodoro.

El argumento del gobierno aquí es que el teléfono físico era solo un contenedor. Los datos en sí eran la propiedad que tenían autoridad legal para confiscar, y el ingreso del código de coacción fue el acto físico que causó su destrucción.

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"La ley dice explícitamente que tiene que ser con el propósito de prevenir o perjudicar la autoridad legal del gobierno", dijo Daniel Richman, profesor de derecho en la Universidad de Columbia y exfiscal de la Fiscalía de Estados Unidos. "La clave es que él entregó el código al gobierno a sabiendas de que el ingreso de este código borraría la evidencia".

¿Importa que fuera una inspección de aduanas?

El hecho de que haya sido una inspección fronteriza es fundamental tanto para el enjuiciamiento del gobierno como para la impugnación legal de la defensa.

Las autoridades de aduanas y protección fronteriza consideran que tienen el derecho de registrar y confiscar los dispositivos digitales de los viajeros entrantes sin una orden de cateo ni orden judicial porque los viajeros no se encuentran en territorio estadounidense hasta que se les autoriza el ingreso.

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Tunick regresaba de unas vacaciones en República Dominicana y sus abogados argumentan que incluso en un aeropuerto internacional los viajeros conservan protecciones vitales. Dijeron que fue sometido a una detención ilegal, que nunca le leyeron sus derechos y que se le negó en repetidas ocasiones su solicitud de hablar con un abogado.

Sus abogados no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios el martes.

Cómo funciona un código de coacción

Un código de coacción es una función de privacidad y seguridad en la que un usuario ha configurado previamente un código de acceso secundario que no es su código habitual para desbloquear la pantalla. Si el usuario es forzado o presionado a entregar su teléfono, puede proporcionar este código de acceso en lugar del que desbloquea su teléfono.

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Cuando se ingresa el código de acceso de coacción, en lugar de desbloquear el teléfono, el sistema operativo inicia un borrado completo del contenido digital del dispositivo. El proceso deja intactos el dispositivo físico y el hardware, mientras borra por completo los datos digitales subyacentes.

En el caso de Tunick, él utilizó GrapheneOS, un sistema operativo móvil privado compatible con algunos teléfonos Android.

Sin detalles sobre la investigación original

"Muchas veces el gobierno quiere resaltar lo que intentaba investigar porque eso aumenta la gravedad de lo que hacía el acusado", dijo Richman. "Este es un caso en el que creo que están tratando de evitar exactamente eso al centrarse únicamente en la destrucción, y no de qué trataba la investigación".

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La ley que se está utilizando en este caso ha sido citada de manera muy inusual. No requiere que el gobierno demuestre o explique la investigación subyacente. Una ley que se usa habitualmente conlleva una pena máxima más severa de 20 años, pero su uso a menudo obliga al gobierno a detallar su investigación subyacente.

"Está por verse si tendrán éxito o no, si esto llega a juicio", dijo.

El momento importa

Richman sugirió que si un viajero decidiera borrar todo de su teléfono antes de pasar por un punto de control del aeropuerto simplemente porque no quería que el gobierno revisara sus archivos personales, tendría un argumento sólido de que no actuó con la intención delictiva específica de frustrar un cateo inminente.

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Pero hay un punto de inflexión una vez que te detienen y te están interrogando de manera activa.

"Darle de manera intencional un código de borrado a personas que sabes que ejercen una autoridad legal", dijo, "te va a poner de lleno en el ámbito de la ley".

Kitty Bennett colaboró con la investigación.

Adeel Hassan, reportero para el Times que radica en Nueva York, cubre noticias de último momento y otros temas.

Kitty Bennett colaboró con la investigación.