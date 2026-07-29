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Kavinsky, DJ francés, muere a los 50 años

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El músico, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, era conocido por su éxito de 2010 "Nightcall", que apareció en la película "Drive".

Kavinsky, un músico electrónico y DJ francés conocido por su éxito melancólico de 2010 "Nightcall", fue hallado muerto en su casa en París el martes. Tenía 50 años.

La fiscalía de París dijo el miércoles que Kavinsky, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, no respondía cuando las autoridades acudieron a su casa el martes por la noche. La causa de su muerte estaba bajo investigación, dijo la fiscalía, y agregó que el personal de emergencias médicas no había "encontrado pruebas sospechosas en el lugar".

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Su mayor éxito, "Nightcall", fue una colaboración con Guy-Manuel de Homem-Christo, uno de los fundadores del dúo francés de música electrónica Daft Punk. La canción se usó en la secuencia de títulos de la película de 2011 Drive, protagonizada por Ryan Gosling, y ha sido interpretada y sampleada por grupos y artistas como London Grammar, Childish Gambino y Phoenix.

En 2024, Belorgey interpretó la canción con Phoenix y la cantante de pop belga Angèle en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París. El miércoles, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, publicó un tributo a Belorgey en las redes sociales y escribió que era "un motivo de orgullo francés para siempre".

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[Video: Watch on YouTube.]

Catherine Pégard, la ministra de cultura de Francia, escribió en las redes sociales: "Desde la película Drive hasta los Juegos Olímpicos de París, el mundo entero vibró con 'Nightcall'. A la vez bailable y nostálgica, su música seguirá trascendiendo generaciones y fronteras".

Vincent Belorgey nació el 31 de julio de 1975 en Barbès, un barrio del norte de París. Su padre vendía fotocopiadoras y calcetines, y su madre era enfermera, según le dijo a Le Parisien en 2022. De momento no había información disponible sobre quiénes le sobreviven.

Comenzó a producir música en 2003 por casualidad, cuando un amigo estaba a punto de tirar una vieja computadora Macintosh, pero en su lugar se la dio a Belorgey.

"Me gustaban mucho los videojuegos, y entonces él simplemente me dio esa computadora", le dijo Belorgey a Vice en 2013. "Y a partir de ahí empecé a hacer música con ella, así que ese fue el comienzo de todo".

Belorgey produjo música electropop cargada de sintetizadores a lo largo de la década de los 2000, inspirándose en películas y videojuegos de la década de 1980.

Al igual que Daft Punk, Belorgey creó un personaje ficticio. Kavinsky, un personaje al que Belorgey describió en su primer álbum completo, Outrun (2013), era un adolescente que vivía en la década de 1980 que chocó un Ferrari rojo y regresó décadas después como un zombi con la misión de hacer música electrónica.

"Somos muy parecidos, pero se podría decir que él es un poco más rudo que yo", le dijo a Vice sobre su alter ego. "Logramos el equilibrio perfecto, excepto que él es un poco más tímido, pero también más rudo. Tal vez sea el tipo que yo quería ser. Además de ser simplemente una vía para que yo haga música".

Belorgey publicó su segundo y último álbum de estudio, Reborn, en 2022, pero le costó recuperar el éxito que alcanzó con "Nightcall". Habló con la revista NME sobre cómo la canción había eclipsado su trabajo posterior.

"Después del repentino éxito de 'Nightcall', en realidad no quería volver a grabar en ese momento", dijo Belorgey. "Sentía cierta presión. Tenía miedo. Me daba miedo imaginar cómo iba a ser mi música después de este éxito".

Una pausa larga antes de grabar su segundo álbum, dijo, "me permitió respirar un poco de aire fresco. Me permitió pensar, y le permitió a la gente olvidarse de mí un rato para que, cuando me sintiera listo para regresar, pudiera tal vez intentar cosas nuevas".

Le dijo a NME que, tras ese receso, volvió a encontrar placer en crear canciones con colaboradores o por su cuenta.

"Fue una verdadera alegría", agregó. "Mi mejor momento".

Alain Delaquérière colaboró con investigación.

Jonathan Wolfe es un reportero del Times radicado en Londres que se encarga de cubrir las noticias de último momento.

Alain Delaquérière colaboró con investigación.

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