La CAR ordenó suspender 33 establecimientos en el Sendero de Monserrate por presuntas intervenciones irregulares

El Sendero de Monserrate hace parte de uno de los corredores ecológicos más importantes de Bogotá y está sujeto a estrictas normas de conservación- crédito @IDRD/X

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Una inspección conjunta realizada por autoridades distritales y ambientales encendió las alertas sobre varias ocupaciones en el entorno del Sendero de Monserrate. Tras la revisión, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó suspender de manera inmediata las actividades que se desarrollaban en 33 establecimientos ubicados en esa zona.

La medida fue adoptada como una acción preventiva mientras avanza la verificación sobre la legalidad de las intervenciones detectadas, informó Caracol Radio. Así mismo, según informó la autoridad ambiental, durante la visita técnica se identificaron ocupaciones, construcciones e intervenciones físicas que presuntamente no contaban con la autorización correspondiente. La revisión fue solicitada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), entidad que acompañó el procedimiento junto con la CAR. A partir de los hallazgos, se abrió una indagación preliminar para establecer si las actuaciones observadas ocasionaron afectaciones ambientales o incumplieron la normativa vigente.

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La investigación busca determinar si las ocupaciones detectadas generaron impactos ambientales en esta zona de los Cerros Orientales-crédito @IDRD/X

La decisión implica la suspensión inmediata de las actividades relacionadas con la ocupación, construcción e intervención física que se adelantaban en los 33 establecimientos. La medida permanecerá vigente mientras se desarrollan las actuaciones administrativas necesarias para esclarecer la situación.

De acuerdo con la información conocida, la determinación no representa una sanción definitiva. Se trata de una medida preventiva ambiental cuyo propósito es evitar que continúen las obras o modificaciones hasta que la autoridad competente determine si las ocupaciones identificadas cumplen con las exigencias legales y ambientales.

Como parte del proceso, la CAR verificará si los establecimientos cuentan con los permisos requeridos para ocupar el área donde funcionan. Además, revisará si las construcciones o adecuaciones realizadas respetan las disposiciones ambientales aplicables para ese sector de los Cerros Orientales. La investigación permitirá definir si las ocupaciones incurrieron en infracciones ambientales y establecer si corresponde imponer sanciones o adoptar nuevas medidas administrativas. Por ahora, la suspensión busca evitar que las intervenciones continúen mientras concluye la evaluación técnica y jurídica.

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La CAR verificará si los establecimientos cuentan con los permisos requeridos para ocupar el área intervenida en el Sendero de Monserrate-crédito @IDRD/X

Pese a la decisión, el funcionamiento del Sendero de Monserrate no tendrá modificaciones. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte aclaró que el acceso y la operación habitual del recorrido peatonal continuarán desarrollándose con normalidad. La entidad explicó que seguirá ejecutando las labores de limpieza, mantenimiento, recuperación y conservación de la infraestructura peatonal que se encuentra bajo su administración. Esas actividades no hacen parte de las actuaciones suspendidas por la autoridad ambiental.

El Idrd también precisó que sus competencias se limitan al manejo del sendero. En consecuencia, las decisiones relacionadas con construcciones, ocupaciones o establecimientos ubicados en otras áreas corresponden a las autoridades ambientales responsables de ejercer control sobre esos espacios. El Sendero de Monserrate está ubicado en uno de los corredores ecológicos más importantes de Bogotá y hace parte de una zona de alto valor ambiental en los Cerros Orientales. Debido a esas características, cualquier intervención sobre el terreno debe cumplir las autorizaciones establecidas por la normativa ambiental vigente.

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La operación del sendero se desarrolla bajo reglas de conservación y acceso que buscan proteger el ecosistema y garantizar un uso adecuado del espacio natural. Las autoridades recuerdan que las intervenciones físicas dentro de este tipo de áreas requieren los permisos exigidos por la legislación ambiental.

El Idrd aclaró que la medida no afecta la operación del sendero, que continuará abierto con normalidad -crédito @IDRD/X

Durante los últimos meses, el Distrito fortaleció las acciones de vigilancia y protección en los Cerros Orientales. Entre las medidas implementadas figuran cierres temporales, operativos de control y otras estrategias dirigidas a preservar el ecosistema y brindar condiciones de seguridad a quienes visitan este corredor ambiental.

Con las actuaciones administrativas en curso, la CAR determinará si las 33 ocupaciones detectadas incumplieron las normas ambientales aplicables y establecerá si procede la imposición de sanciones o la adopción de nuevas decisiones. Mientras ese proceso avanza, la suspensión de actividades continuará vigente como mecanismo preventivo para evitar nuevas intervenciones en el área objeto de investigación y facilitar la verificación de los hechos identificados durante la inspección técnica realizada junto con las autoridades distritales.

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