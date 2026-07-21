El papa León hace un llamado al desarme nuclear en su nuevo libro

Su nuevo mensaje evita señalar países concretos, pero deja claro que el desarme, no la acumulación de poder militar, es la vía hacia una paz verdadera.

El papa León XIV, quien ha abogado por el fin de las guerras desde el comienzo de su pontificado el año pasado, pide el desarme nuclear en un nuevo libro que se publica el martes.

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El libro, Unarmed and Disarming: Peace Is a Gift, recopila los discursos, homilías y escritos de León sobre la guerra, el papel de la diplomacia y la resolución de disputas sin violencia. En el libro, el papa no menciona a alguna nación por su nombre, sino que escribe en términos generales sobre los peligros de la carrera armamentista nuclear.

"Sobre todo en la era atómica, debe abrirse paso la afirmación de la verdad: no son las armas atómicas las que generan la paz, sino el desarme", escribe el papa en un prefacio del libro. "Esta verdad, que parecía clara en décadas pasadas cuando fuimos testigos de una desescalada nuclear, ha sido oscurecida por una carrera armamentista que hoy asusta y aterroriza".

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Antes en el prefacio, León escribe que "incluso quienes hacen la guerra afirman actuar 'en nombre' de la paz". Y agregó: "Nadie tiene la audacia de declarar que quiere la guerra por la guerra misma: incluso los poderosos de la Tierra saben que cada persona aspira a la justicia y desea vivir en paz".

En meses recientes, el papa ha emergido como un crítico particular de la guerra estadounidense-israelí en Irán. En un vuelo a España en junio, León dijo que "en Irán, no están presentes los criterios para una guerra justa".

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra el papa por oponerse a la guerra, criticándolo en abril en las redes sociales como "terrible para la política exterior". El papa, a su vez, dijo que no tenía "ningún miedo, ni del gobierno de Trump, ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio".

En una entrevista a finales de junio, el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, dijo que cuando el papa se pronunció en contra de la guerra en Irán, no lo hacía como el líder de la Iglesia católica romana, sino solo como el líder político soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

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El Vaticano rechazó esa interpretación con un editorial de Andrea Tornielli, un alto funcionario del Vaticano que ayuda a dirigir su departamento de comunicaciones. El editorial dejó claro que incluso cuando el papa habla sobre "la guerra y la paz, la migración o cómo seguir siendo humanos en la era de la inteligencia artificial", él "sigue siendo, por encima de todo, un líder espiritual". Tornielli también escribió que el papa, al hablar en contra de la guerra, "no está hablando como un jefe de Estado. Simplemente está proclamando el Evangelio".

Motoko Rich es la jefa de la corresponsalía en Roma del Times, desde donde cubre Italia, el Vaticano y Grecia.