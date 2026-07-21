Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, dice que planea abolir las elecciones

Ortega, copresidente del país junto a su esposa, Rosario Murillo, es acusado de manipular las elecciones recientes. Ahora, el líder autoritario dice que la nación ni siquiera celebrará una votación.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo el domingo que aboliría las elecciones de su país, una maniobra flagrante para fortalecer aún más el control autoritario de él y su esposa en la nación de siete millones de habitantes.

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"Aquí no volverán a haber elecciones", dijo Ortega, de 80 años, en un mitin del gobierno que marcaba el aniversario número 47 de la revolución de su movimiento izquierdista, ante escasos aplausos. Luego acusó a sus opositores de intentar usar las elecciones para "atrapar el gobierno, atrapar el poder".

El pronunciamiento marcó un fin explícito a cualquier pretensión de que Nicaragua era todavía una democracia.

Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, han ejercido un control completo sobre la nación centroamericana durante años. Su gobierno ha manipulado elecciones, desmantelado instituciones, asesinado a manifestantes, perseguido a disidentes y encarcelado a críticos, periodistas, figuras religiosas, políticos de oposición e incluso a personas que habían sido leales al movimiento por mucho tiempo, según grupos de derechos humanos y la Organización de Naciones Unidas.

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Se esperaba que Nicaragua celebrara elecciones presidenciales en 2027, un año más tarde de lo prometido luego de que la Asamblea Nacional, que está controlada por Ortega y Murillo, extendiera el mandato de los copresidentes, pero eso ahora está en duda.

"Ortega enterró la democracia nicaragüense ya hace largo rato", dijo Félix Maradiaga, un excandidato presidencial de 2021 que fue arrestado por el gobierno de Ortega-Murillo, expulsado de la contienda y luego exiliado a Estados Unidos en 2023. "Esta es simplemente una expresión que demuestra de manera inequívoca cómo la máscara que quería venir dando de cierta legalidad, se le cayó".

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Maradiaga dijo que la comunidad internacional ya no debería esperar que el cambio en Nicaragua pudiera darse a través de elecciones. Dijo que creía que el gobierno de Ortega-Murillo aún podría celebrar una "fachada electoral" con otros partidos políticos aliados.

Maradiaga, quien dirige un partido de oposición llamado Ruta del Cambio, que incluye a exiliados en el extranjero, pero que también opera en secreto en Nicaragua, afirmó que mientras Daniel Ortega controle el Estado nicaragüense, Nicaragua no podrá tener elecciones libres.

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Grupos internacionales, además de Estados Unidos y la Unión Europea, describieron ampliamente las elecciones generales más recientes, en 2021, como una farsa después de que el gobierno detuvo a posibles candidatos y reprimió cualquier disidencia. El gobierno de Ortega afirmó que él había ganado con el 76 por ciento de los votos.

Ortega, un exguerrillero, ha dirigido Nicaragua aproximadamente 30 años, incluso durante la década de 1980 después de que su coalición de izquierda, conocida como los sandinistas, lideró una revolución y tomó el control de manos de una dictadura.

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Perdió elecciones en la década de 1990, pero luego fue reelecto en 2007 y se ha mantenido en el poder desde entonces. Después de que protestas generalizadas desafiaran a su gobierno en 2018, se ha vuelto cada vez más autoritario, tomando medidas para sofocar cualquier disidencia y prohibiendo en la práctica a los partidos de oposición.

El discurso de Ortega el domingo también fue una inusual aparición pública del líder. En gran medida ha desaparecido en los últimos años, pasando a veces meses sin mostrarse.

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Su esposa se ha convertido en el rostro del gobierno luego de que la Asamblea Nacional de Nicaragua enmendara la Constitución el año pasado, convirtiéndola en copresidenta y consolidando su poder sobre las instituciones de la nación, incluidos el ejército y los tribunales.

Ortega lució frágil el domingo, hablando lentamente y sentado durante la mayor parte del evento. Repitió muchos de sus frecuentes temas de conversación, calificando a los opositores de su gobierno de agentes patrocinados por Estados Unidos. Dijo que su gobierno aprobaría nuevas leyes "que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias".

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Desde que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero y el gobierno de Donald Trump ha aumentado la presión en Cuba --dos países latinoamericanos aliados con Nicaragua--, los expertos han dicho que el gobierno de Ortega-Murillo ha estado operando bajo una mayor paranoia.

Maradiaga, el excandidato, dijo que las más recientes amenazas de Ortega "no son palabras de fortaleza, sino palabras de temor".

A pesar de que Ortega controla los poderes del Estado de Nicaragua y el proceso electoral, dijo Maradiaga, Ortega todavía tenía "mucho temor de que no ha logrado desmontar totalmente a la oposición". Y eso, dijo Maradiaga, también incluía descontento dentro del propio partido de Ortega, refiriéndose a los arrestos de varios expartidarios el año pasado.

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Jack Nicas es el jefe de la oficina del Times en Ciudad de México y lidera la cobertura de México, Centroamérica y el Caribe.

James Wagner cubre las noticias y la cultura de América Latina para el Times, y está radicado en Ciudad de México.