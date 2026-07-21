México

Resultados del Chispazo de hoy 20 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

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La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 20 de julio, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un espacio seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes solamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá vencido y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

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Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 36353.

Número ganador: 01-08-09-10-26.

Chispazo Clásico

Sorteo: 36357.

Número ganador: 02-04-11-16-27.

Chispazo lleva a cabo dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

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¿Cómo jugar al Chispazo?

Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Cuartoscuro)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

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