El cannabis medicinal podría ayudar con la agitación de la demencia

En un estudio, una combinación de THC y CBD alivió los síntomas en una población especialmente frágil: pacientes con demencia avanzada cerca del final de sus vidas.

Cuando los médicos le dijeron que su padre podría participar en un ensayo clínico en el que se exploraba la posibilidad de usar cannabis medicinal para tratar la agitación en personas con demencia avanzada, Dennys Gonzalez mostró escepticismo.

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Pero Gonzalez, quien ayuda con el cuidado de su padre de 87 años, Emilio, dijo que no solo sus temores eran infundados, sino que el tratamiento --una combinación de dos componentes comunes del cannabis medicinal: THC y CBD-- proporcionó un gran alivio a la angustia y la frustración de su padre.

Antes del ensayo, dijo Gonzalez, "mi papá se ponía agresivo si tratabas de ayudarlo con algo".

Pero "mientras estuvo en este tratamiento, todo eso cambió", dijo.

Los resultados preliminares del ensayo, que incluyó a 120 pacientes con demencia avanzada cerca del final de sus vidas --presentados el martes en la Conferencia Internacional de la Asociación del Alzheimer en Londres--, revelaron que la mayoría de los que recibieron el tratamiento con THC y CBD experimentaron beneficios similares. Después de 12 semanas, la agitación disminuyó en casi el 90 por ciento de esos participantes, mientras que menos de una cuarta parte de los que recibieron un placebo mostraron una menor agitación.

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Expertos médicos dijeron que los resultados sugieren que un tratamiento con cannabinoides, cuidadosamente formulado y administrado, podría ayudar a tratar la agitación, un síntoma común e inquietante de la demencia. El estudio aún no ha sido revisado por pares ni publicado.

"Me emocionó ver eso porque hay mucho sufrimiento", dijo Elizabeth Edgerly, psicóloga clínica licenciada y vicepresidenta de atención y apoyo de la Asociación del Alzheimer. Edgerly dijo que, aunque los hallazgos requieren confirmación de ensayos más grandes, los resultados "parecen ser una señal muy prometedora de que podría ser algo que ayude a las personas con demencia avanzada".

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La agitación afecta a casi la mitad de las personas con demencia avanzada que se acercan al final de sus vidas, según los expertos. Lidiar con ella suele ser difícil y angustiante para los pacientes, los familiares y los cuidadores, y puede incluir arrebatos verbales, hostilidad, gemidos, quejidos, movimientos o frases repetitivas, lanzar cosas y golpear, rasguñar o empujar a otras personas.

Actualmente, muchos de estos pacientes son tratados con antipsicóticos, ansiolíticos u opioides, medicamentos que a menudo no ayudan y pueden tener efectos secundarios peligrosos. Edgerly dijo que algunos de esos medicamentos pueden provocar confusión y sedación, y pueden hacer que las personas mueran antes. "Cualquier cosa que represente algo que sea a la vez eficaz y más seguro es una gran mejora respecto a lo que ha sido el estándar de atención", dijo.

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Algunos estudios anteriores han sugerido que los cannabinoides podrían ayudar con la agitación, pero otros no, dijo Kevin Hill, el director de psiquiatría de adicciones en el Centro Médico Beth Israel Deaconess en Boston. Hill no participó en el nuevo estudio y señaló que en este se utilizó una formulación del tratamiento desarrollada para el ensayo clínico y que no ha sido presentada para la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés).

Hill fue coautor de uno de varios análisis que encontraron poca evidencia de que los cannabinoides fueran efectivos para muchas de las otras afecciones para las que se estaban probando y de que conllevaban riesgos de efectos secundarios, como el trastorno por consumo de cannabis.

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No obstante, afirmó Hill, él ha recetado dronabinol --un cannabinoide de THC aprobado por la FDA-- para pacientes con demencia, y descubrió que es "muy útil en algunos de esos casos". Dijo que el nuevo estudio, que fue financiado principalmente por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, parte de los Institutos Nacionales de la Salud, parecía haber sido realizado con rigor y había producido "un hallazgo muy sólido".

Lo principal, dijeron él y otros, es que esos medicamentos deben ser recetados y supervisados por proveedores de atención médica experimentados.

"Es emocionante que esto presente otra opción para tratar la agitación, pero no significa que la gente deba darle marihuana medicinal a sus padres porque los cannabinoides tienen sus propios riesgos", dijo Hill. "El tratamiento de la agitación debe ser supervisado por un profesional médico".

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Gonzalez, un agente de bienes raíces en Miami, dijo que se había preguntado si el tratamiento podría tener efectos secundarios no deseados. "Cuando te dicen que le van a dar a tu papá algo a base de marihuana, ¿significa eso que mi papá va a estar drogado todo el tiempo y se va a caer?", dijo.

Los investigadores le aseguraron que eso no pasaría, porque el compuesto incluía una dosis de THC demasiado baja como para producir el efecto de estar drogado. Gonzalez dijo que casi inmediatamente después de que su padre comenzara a recibir el tratamiento, "su comportamiento mejoró, su nivel de tolerancia al tratar con otras personas mejoró, y te dejaba ayudarlo mejor en tareas como ponerse los zapatos".

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La FDA recientemente aprobó el Auvelity, un medicamento previamente designado para la depresión mayor, para su uso en la agitación del Alzheimer, una decisión que la Asociación del Alzheimer aplaudió porque fue el primer medicamento no antipsicótico aprobado para ese fin. Edgerly dijo que el estudio con cannabinoides involucró a una población de pacientes diferente: los participantes tenían varios tipos de demencia, no solo Alzheimer, y estaban en cuidados paliativos o eran médicamente elegibles para recibirlos. Los expertos elogiaron el estudio por demostrar que era posible realizar un ensayo aleatorio con una población tan frágil.

Las designaciones para cuidados paliativos normalmente son para pacientes que se espera que mueran en un plazo de seis meses o menos, pero Edgerly explicó que la definición puede ser más flexible para los pacientes con demencia, dada la imprevisibilidad de su esperanza de vida.

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El investigador principal del estudio, Jacobo Mintzer, profesor del departamento de ciencias de la salud de la Universidad Médica de Carolina del Sur, dijo que lo nombraron "ensayo LIBBY" en honor a una mujer que sufría de agitación y no respondía bien a medicamentos como el Valium o la morfina. Comentó que se dio cuenta de que con "esta experiencia humana tan común, necesitamos tener formas de que las personas mueran con calma, dignidad y serenidad".

Los investigadores tomaron medidas para mostrar sensibilidad ante las circunstancias de los pacientes sin dejar de lado el rigor científico, dijo. En lugar de requerir visitas a la clínica, se trató a los participantes --cuya edad promedio era de 81 años-- dondequiera que vivieran: en casa (donde residían tres cuartas partes de ellos), o en residencias de adultos mayores u otras instituciones.

Los participantes, que a menudo se encontraban en cuidados paliativos por afecciones distintas a la demencia, podían seguir tomando sus otros medicamentos. El tratamiento se formuló como un aceite digerible, por lo que los pacientes no tenían que masticarlo. En el caso de los pacientes que no podían tragar, se les colocaron gotas en la lengua o en sus sondas de alimentación, dijo Mintzer.

El estudio --un ensayo de fase 2, que es más pequeño que los ensayos de fase 3, los que se considera que proporcionan la evidencia más convincente-- se llevó a cabo en 10 lugares de Estados Unidos. Poco más de la mitad de los 120 participantes eran mujeres; 54 eran hispanos y 18 eran negros.

Los investigadores encargaron a una empresa farmacéutica canadiense de cannabinoides que desarrollara el aceite, el cual contenía 2 miligramos de THC y 100 miligramos de CBD por mililitro. La mitad de los participantes recibió un aceite placebo. Los demás recibieron 1 mililitro dos veces al día durante una semana, y luego el doble de esa dosis durante 11 semanas. El THC es una sustancia psicoactiva; el CBD no tiene efectos intoxicantes.

"La diferencia entre nosotros y el tipo que vende marihuana en la esquina es que de hecho nosotros tenemos un compuesto purificado y biológicamente activo, e hicimos un experimento científicamente válido con este compuesto a una cierta dosis, con una cierta frecuencia y para una indicación específica", dijo Mintzer.

Después de dos semanas, las personas que recibieron el tratamiento obtuvieron una puntuación significativamente más baja en una escala de agitación estándar que las que recibieron el placebo. Médicos independientes encontraron que el 84 por ciento de quienes recibieron el tratamiento mostraron una mejoría, en comparación con el 31 por ciento del grupo de placebo.

Después de 12 semanas, la diferencia en las puntuaciones fue aún mayor, y los médicos observaron una mejoría en el 87 por ciento del grupo de tratamiento, en comparación con el 24 por ciento del grupo de placebo.

No hubo problemas graves de seguridad relacionados con el tratamiento, dijo Mintzer, e informó que el 23 por ciento del grupo de tratamiento y el 12 por ciento del grupo de placebo experimentaron "eventos adversos graves", pero dijo que esos "fueron consistentes con los esperados en esta población de pacientes e incluyeron infecciones, empeoramiento de los síntomas de la demencia y muerte". Ocho personas del grupo de tratamiento y tres del grupo de placebo fallecieron durante el estudio, dijo.

Ryan Vandrey, profesor del departamento de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, dijo que los resultados respaldan los de un ensayo más pequeño y más corto que él y sus colegas publicaron recientemente, en el cual se les dio a pacientes con alzhéimer y agitación un placebo o dronabinol, el tratamiento con THC. Calificó el nuevo estudio como "un avance significativo" que debería motivar más investigaciones orientadas a lograr que se apruebe una terapia con cannabinoides para la agitación.

Vandrey dijo que el THC tiende a tener un efecto calmante en las bajas dosis utilizadas en su ensayo y en el nuevo estudio. Explicó que el CBD tiene un mecanismo farmacológico diferente y que añadirlo, como se hizo en el nuevo ensayo, "podría ser particularmente valioso" al potenciar los efectos reductores de la ansiedad y posiblemente reducir algunos efectos secundarios no deseados.

Dijo que el cannabis medicinal "nunca es una terapia de primera línea" y debería probarse "cuando los tratamientos existentes son ineficaces o causan efectos secundarios inaceptables". Los pacientes no deberían obtenerlo sin receta o de fuentes no reguladas porque podría contener contaminantes nocivos, dijo.

Gonzalez dijo que desde que terminó el ensayo clínico, su padre, que también tiene Parkinson, "ha vuelto un poco a su antiguo comportamiento", a veces gritando de frustración y sin dormir tan bien como lo hacía con el tratamiento de cannabinoides. Gonzalez teme que su padre pueda caerse cuando la falta de sueño hace que deambule por la casa en la noche.

"Es una lástima que ya no lo tengan disponible", dijo Gonzalez. "De verdad funcionó".

Pam Belluck es una reportera especializada en salud y ciencia que cubre una gama de temas, incluyendo salud reproductiva, covid persistente, ciencia del cerebro, trastornos neurológicos, salud mental y genética.