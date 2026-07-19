Azcapotzalco, entre las alcaldías más afectadas por las lluvias: MC presenta exhorto para reforzar el desazolve

El mantenimiento preventivo del drenaje se plantea como una medida clave para reducir riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Ante las afectaciones que las lluvias han provocado en distintas zonas de la Ciudad de México, la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso capitalino, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Alcaldía Azcapotzalco a fortalecer los trabajos de desazolve y limpieza de coladeras, alcantarillas y redes de drenaje en las colonias de la demarcación.

La legisladora planteó que las acciones preventivas permitan disminuir el riesgo de inundaciones, proteger la seguridad de la población y mejorar la respuesta de las autoridades durante la temporada de lluvias.

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El exhorto también contempla priorizar las zonas con antecedentes de encharcamientos recurrentes y atender oportunamente los reportes ciudadanos.

La diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar presentó un punto de acuerdo para solicitar mayores acciones de mantenimiento al sistema de drenaje en Azcapotzalco ante la temporada de lluvias.

Temporada de lluvias evidencia la necesidad de mantenimiento en la infraestructura hidráulica

En la exposición del punto de acuerdo se señala que cada temporada de lluvias pone a prueba la infraestructura hidráulica de la capital, ya que la acumulación de basura, lodo, hojas y otros residuos en el sistema de drenaje dificulta el flujo del agua, favoreciendo la formación de encharcamientos e inundaciones.

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La diputada expuso que habitantes de diversas colonias de Azcapotzalco han manifestado de manera constante la necesidad de reforzar el mantenimiento de la red de drenaje debido a las afectaciones que se presentan en calles, avenidas, zonas habitacionales y áreas comerciales, lo que impacta la movilidad y representa riesgos para peatones, personas adultas mayores, niñas, niños, personas con discapacidad y usuarios del transporte público.

Temporada de lluvias pone en evidencia la importancia del mantenimiento de la infraestructura hidráulica. (especial)

Afectaciones por lluvias en Azcapotzalco:

La colonia Victoria de las Democracias registró recientemente el mayor acumulado de lluvia en la Ciudad de México , con 21 milímetros .

En días recientes, tormentas provocaron inundaciones y afectaciones en viviendas de Azcapotzalco .

Autoridades capitalinas reportaron la atención de árboles caídos, cortocircuitos, postes derribados y diversos encharcamientos derivados de las precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional ha mantenido pronósticos de lluvias para la Ciudad de México durante la presente temporada.

Lluvias recientes dejaron inundaciones y daños en viviendas

Las precipitaciones registradas durante julio dejaron múltiples afectaciones en la capital.

Lluvias recientes generan afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México. (X/@ClaraBrugadaM)

De acuerdo con reportes oficiales, Azcapotzalco fue una de las alcaldías con mayor intensidad de lluvia durante una tormenta eléctrica, situación que derivó en inundaciones y problemas de movilidad en distintos puntos de la ciudad.

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Además, autoridades informaron que varias viviendas de la demarcación resultaron afectadas por el ingreso de agua durante las fuertes lluvias.

Estos hechos, junto con los reportes de encharcamientos registrados en diversas vialidades de la Ciudad de México, han puesto nuevamente sobre la mesa la importancia del mantenimiento preventivo de la infraestructura hidráulica.

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Prevención, eje central del exhorto presentado en el Congreso

La propuesta legislativa sostiene que atender el sistema de drenaje antes de que ocurran las emergencias permite reducir daños materiales en viviendas, comercios e infraestructura urbana, además de disminuir riesgos sanitarios asociados con aguas estancadas y la proliferación de fauna nociva.

Prevención, eje central del exhorto presentado en el Congreso capitalino. (Congreso CDMX)

Asimismo, el documento advierte que los efectos del cambio climático han incrementado la intensidad de las lluvias, por lo que considera necesario fortalecer las acciones preventivas y la coordinación entre las autoridades responsables del mantenimiento de la infraestructura pluvial.

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Marco legal respalda acciones de mantenimiento en alcaldías

El punto de acuerdo recuerda que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho de la población a recibir servicios públicos eficientes y una adecuada administración pública.

Además, la legislación local otorga a las alcaldías facultades para ejecutar programas relacionados con el drenaje, el alcantarillado y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

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En ese sentido, el exhorto plantea reforzar de manera permanente las labores de limpieza de coladeras, alcantarillas y redes de drenaje, con el objetivo de reducir riesgos para la población durante la temporada de lluvias.

La diputada señaló que invertir en prevención contribuye a disminuir las afectaciones económicas, fortalecer la resiliencia urbana y brindar mayores condiciones de seguridad para quienes habitan y transitan diariamente por Azcapotzalco.

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