Odio mis brazos. ¿Dónde están todas las mangas?

Una lectora se pregunta qué hay detrás del auge de la ropa sin mangas y cómo manejar la tendencia.

¿Por qué es tan difícil encontrar ropa de moda que tenga mangas? Sé que hace calor, pero la piel de mis extremidades superiores ya no es algo que quiera lucir, y cada vez siento más que no hay alternativa. ¿Qué puede hacer alguien si quiere sobrevivir a las temperaturas actuales y lucir elegante, pero no le agrada revelar sus brazos? -- Rebecca, Savannah, Georgia.

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Tienes razón al notar el auge de la ropa sin mangas. Según Cognitive Market Research, el mercado global de ropa sin mangas "se proyecta que crezca de 24.360 millones de dólares en 2021 a más de 51.390 millones de dólares para 2033". Además, Alexandra Van Houtte, fundadora del motor de búsqueda de moda Tagwalk, dijo que había visto un aumento del 133 por ciento en los atuendos sin mangas en las colecciones de primavera de 2026 frente a las de primavera de 2025. La razón más obvia para esto es ambiental: en veranos cada vez más sofocantes, el deseo de cualquiera se inclina ligeramente a pensar en menos tela. La cultura del acondicionamiento físico también desempeña un papel, al igual que los cambiantes roles de género.

Pero, sea cual sea la razón, dijo el diseñador Willy Chavarria, quien hace poco mostró muchos vestidos sin mangas durante la Semana de la Moda de París: "Las últimas dos temporadas nuestra ropa sin mangas ha superado sustancialmente a la ropa con mangas". Mira cualquier programa de noticias y lo más probable es que al menos una presentadora lleve un vestido sin mangas.

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Entonces, ¿qué puede hacer una mujer que no se suma a la tendencia actual? Puede quedarse al margen del fenómeno actual o descubrir cómo hackear el sistema. Yo voto por lo segundo.

Empieza por preguntarte por qué, exactamente, no te gusta lucir un atuendo sin mangas. La cuestión de mostrar los brazos es complicada, en especial para las mujeres. En todos los debates sobre la positividad corporal y sobre amar tus diferentes partes del cuerpo, incluidas las partes que décadas de condicionamiento social han considerado potencialmente problemáticas, los brazos, en especial la parte superior, a menudo se pasan por alto.

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Sin embargo, los brazos revelan más sobre ti que solo la piel. Al igual que el cuello y las manos, son un delator de la edad en un momento en el que muchos rostros ya no parecen estar remotamente vinculados al tiempo cronológico.

Puedes defenderte con ejercicio y tratamientos, pero es muy poco lo que cualquiera puede hacer con respecto a la flacidez de ala de murciélago de la piel alrededor de los tríceps, la pequeña acumulación de grasa en la parte posterior de la axila, la forma fibrosa en que los ligamentos y los músculos parecen reorganizarse en las personas más delgadas, y el aspecto de papel crepé de la piel más envejecida. Recuerdo haber hablado con una minorista famosa por su elegancia (y delgadez) que me dijo que había dejado de usar cualquier prenda que mostrara sus brazos después de haber cumplido 40 años.

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Aun así, los brazos son un signo de fuerza. (Hay una razón por la que a los bíceps se les llamaba en inglés guns, o "armas"). Durante años, ese fue un estereotipo de género; a las mujeres cuyos bíceps estaban demasiado esculpidos se las descartaba por ser demasiado masculinas. Basta considerar la reacción escandalizada y racializada a la preferencia de Michelle Obama por los vestidos sin mangas, que culminó en su primer retrato oficial de la Casa Blanca --en el cual llevó (sí) un vestido tubo sin mangas-- y el debate posterior sobre si era inapropiado o empoderador.

No es de extrañar que a menudo se les aconsejara a las mujeres que se cubrieran los brazos, en especial en entornos profesionales. Apenas en 2017 la Cámara de Representantes cambió sus reglas después de una "protesta sin mangas" por parte de las congresistas; pasaron dos años más antes de que el Senado hiciera lo mismo.

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No es de extrañar que la ropa sin mangas y la inseguridad a menudo estén entrelazadas. Tal vez sea hora de repensar el problema.

"Creo que el cuerpo que envejece puede ser hermoso", dijo Antonin Tron, diseñador de Balmain, cuando le planteé el tema. "Existe la idea de que la sexualidad de las mujeres se detiene cuando envejecen, y no estoy de acuerdo con eso".

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Sugirió algunas estrategias prácticas para probarse, literalmente, una idea diferente.

Primero, tantea el terreno usando un atuendo sencillo sin mangas con un collar o brazaletes más llamativos. El punto es desviar la mirada de la parte del cuerpo que no te gusta y concentrarla en algo que sí te agrade.

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Segundo, opta por una blusa que ocupe una especie de punto medio entre tener mangas y no tenerlas, como un estilo de hombros descubiertos o uno con aberturas en los brazos. O prueba con una manga casquillo. Chavarria propuso usar una blusa diáfana o transparente sobre una sin mangas para brindar una especie de velo.

Por último, la sisa es importante. Busca una blusa que tenga un corte alto debajo del brazo, pero que no sea apretada. Debes evitar los costados desbocados y el material que se clava en tu cuerpo.

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Y nunca se sabe, podrías aprender a amar tus brazos. Son, después de todo, la parte de ti que puede haber presentado PowerPoints; levantado niños, cajas y muebles; escrito tus documentos, abrazado a tu familia, pagado las cuentas. Me parece que vale la pena lucir eso.

Respondemos tus preguntas de estilo

Cada semana Vanessa responderá a la pregunta de moda de un lector, que puedes enviarle en cualquier momento por correo electrónico o X. Las preguntas se editan y se resumen.

Vanessa Friedman ha sido la directora de moda y la crítica jefe de moda del Times desde 2014.