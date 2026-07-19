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Capturan a tres miembros de “Los Gordos” acusados de extorsionar a una ejidataria en Edomex

Los acusados habrían presionado durante días a una comerciante para quedarse con dos parcelas en San Mateo Atenco y Metepec

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Capturan a tres miembros de "Los Gordos" acusados de extorsionar a una ejidataria en Edomex. Crédito: FGJEM
Capturan a tres miembros de "Los Gordos" acusados de extorsionar a una ejidataria en Edomex. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a tres hombres acusados de extorsionar a una comerciante para despojarla de dos parcelas en los municipios de San Mateo Atenco y Metepec. Los investigados, Juan Daniel “N”, Luis Gregorio “N” y Jorge Ramón “N”, fueron identificados como objetivos prioritarios de la “Operación Restitución” y se ostentaban como integrantes de “Los Gordos”, grupo delictivo con orígenes en Michoacán.

Los tres ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde enfrentan una pena de hasta 50 años de prisión.

Tres meses de presión y amenazas contra una ejidataria

Todo comenzó el 6 de mayo en unas canchas deportivas de San Mateo Atenco, donde la víctima, de oficio comerciante, fue abordada por los tres sujetos. En ese primer encuentro, le exigieron la entrega de dos parcelas de su propiedad. Al negarse, los investigados la amenazaron con causarle daño a ella o a sus familiares, según informó la FGJEM.

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Seis días después, el 12 de mayo, Juan Daniel “N”, Luis Gregorio “N” y Jorge Ramón “N” volvieron a buscarla. En esa ocasión le ofrecieron 400 mil pesos por las parcelas. Ante una nueva negativa, los sujetos revelaron su filiación criminal: se identificaron como miembros de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán.

Manos de personas con esposas de metal detrás de barrotes de celda, con ropa blanca y una pared de cemento al fondo
Varios individuos esposados se encuentran detrás de los barrotes de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 13 de mayo, la secuencia de intimidación escaló. La víctima participaba en una reunión con otros ejidatarios en Metepec cuando uno de los investigados llegó al lugar, la jaló físicamente y amenazó a los demás asistentes para que se alejaran. En ese momento, el sujeto se presentó como integrante del grupo autodenominado como “Los Gordos”.

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Investigación ministerial e identificación de los responsables

Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes. Las diligencias permitieron identificar a los tres hombres como probables responsables, tras lo cual la Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión por el delito de extorsión.

Elementos de la FGJEM cumplimentaron la detención y trasladaron a los tres sujetos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. Un juez determinará su situación legal en los próximos días.

De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos podrían estar vinculados con tres investigaciones adicionales por diversos ilícitos. Las pesquisas continúan.

“Los Gordos” y el patrón michoacano en el Estado de México

La autoidentificación de los sujetos como integrantes de “Los Gordos” no es un dato menor. La FGJEM ha documentado la presencia de células con orígenes en Michoacán en distintos municipios del Estado de México, vinculadas a extorsión, despojo de tierras y cobro de piso en el Valle de Toluca.

El patrón operativo descrito en este caso, acercamiento directo a la víctima, oferta económica, amenaza y exhibición de membresía criminal, Crédito: FGJEM. Imagen ilustrativa.
El patrón operativo descrito en este caso, acercamiento directo a la víctima, oferta económica, amenaza y exhibición de membresía criminal, Crédito: FGJEM. Imagen ilustrativa.

En julio de 2026, un juez mexiquense vinculó a proceso a Marco Antonio “N”, alias El Kino, identificado como integrante de una célula michoacana activa en Chicoloapan con homicidios, extorsiones y narcomenudeo.

El patrón operativo descrito en este caso, acercamiento directo a la víctima, oferta económica, amenaza y exhibición de membresía criminal, coincide con el modus operandi registrado por la Fiscalía en otras investigaciones activas dentro de la Operación Restitución.

Qué es la Operación Restitución y cuánto ha avanzado

La “Operación Restitución” es una estrategia interinstitucional activa desde abril de 2025, impulsada por el gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para combatir el despojo de inmuebles y tierras en la entidad.

La operación articula a la FGJEM con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales.

Al corte del 31 de mayo de 2026, el operativo acumulaba más de 2 mil 082 inmuebles asegurados en 79 municipios, de los cuales mil 198 fueron devueltos a sus legítimos propietarios. Para el 4 de junio, 46 sujetos identificados como objetivos prioritarios habían sido detenidos en distintas etapas procesales.

Entre los grupos desarticulados figuran organizaciones que operaban bajo fachada sindical o social, como “GOPEZ”, “Los 300”, “AMOS”, “USON” y “Los Gastones”, cuyos líderes enfrentan cargos por extorsión ante tribunales mexiquenses.

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