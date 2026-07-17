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Terremoto en Centroamérica: el sismo de 7,3 desata temor de tsunami

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Un potente sismo cerca de la frontera entre México y Guatemala despertó preocupaciones de tsunami y sacudió edificios en tres países.

Un terremoto de magnitud 7,3 se produjo el viernes cerca de las costas de México y Guatemala, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés). El sismo sacudió edificios en tres países, incluido el vecino El Salvador y provocó una alerta de amenaza de tsunami.

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El sismo ocurrió a las 10:48 a. m., hora del este, a unos 48 kilómetros al suroeste de Aquiles Serdán, México, según mostraron los datos del USGS. El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos informó el viernes que en algunas costas de Guatemala y México existía la posibilidad de que las olas se alzaran hasta un metro por encima del nivel de la marea.

No hubo reportes de muertes o derrumbes de edificios en un primer momento. Los videos en las redes sociales mostraban construcciones en movimiento, personas que corrían a las calles para ponerse a salvo y deslaves en San Marcos, México, con polvo en el ambiente.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que hasta el momento los estados sureños de Chiapas y Tabasco no han reportado ningún daño y recomendó que las personas se mantengan alejadas de las playas por ahora debido a un riesgo latente de tsunami.

El secretario de Marina de México, el almirante Raymundo Pedro Morales, dijo en una conferencia de prensa el viernes que las autoridades esperaban que los niveles del agua subieran hasta medio metro, menos de lo que han pronosticado las advertencias de Estados Unidos.

En Tapachula, una ciudad en el estado mexicano de Chiapas, los reportes preliminares sugirieron que solo un edificio había resultado dañado por el terremoto, según dijo a los periodistas Demetrio Martínez, jefe de protección civil.

Un migrante haitiano resultó herido después de saltar de un edificio, dijo Martínez.

"Hasta ahora no hay víctimas fatales y nos encontramos supervisando la situación minuto a minuto", dijo el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en las redes sociales. "Llamo a la población a la calma y a seguir las recomendaciones para estos casos".

El Ministerio de Educación de Guatemala anunció que suspendería las clases presenciales el viernes como precaución. La medida se aplicaría a todas las escuelas públicas y privadas en cuatro municipios.

La Cruz Roja en Guatemala dijo que había desplegado equipos de respuesta a emergencias a los seis municipios que resultaron más afectados para evaluar los efectos del terremoto.

"Hasta esta hora hemos realizado un monitoreo preliminar sin reportar daños ni personas heridas", dijo Andrés Lemus, un portavoz de la Cruz Roja, en un mensaje de video.

En Quetzaltenango, la ciudad de Guatemala más cercana al epicentro, los medios de comunicación locales reportaron que varios muros se habían derrumbado y que decenas de personas fueron evacuadas de los edificios.

El USGS informó que el terremoto se produjo a una profundidad superficial de unos 14,5 kilómetros. Los terremotos superficiales tienden a causar más daños.

Los temblores del viernes se produjeron menos de un mes después de que un doblete sísmico se registrara en Venezuela, donde los sobrevivientes todavía están recogiendo los escombros de un desastre que ha matado a miles.

Damián Sánchez colaboró con reportería desde Tapachula, Chiapas. Elda Cantú y Emiliano Rodríguez Mega colaboraron desde Ciudad de México.

Zane Irwin es un reportero de noticias internacionales e integrante de la generación 2026-27 del Times Fellowship, un programa para periodistas al principio de sus carreras.

Damián Sánchez colaboró con reportería desde Tapachula, Chiapas. Elda Cantú y Emiliano Rodríguez Mega colaboraron desde Ciudad de México.

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