Joven nutricionista denunció acoso en su WhatsApp profesional: asegura que hombres sexualizan su trabajo y le impiden ejercer con tranquilidad

Una nutricionista estalla en TikTok tras recibir mensajes sexuales en su WhatsApp de trabajo - crédito @mariaclaranutricion/tiktok

Lo que comenzó como una estrategia para conseguir pacientes a través de redes sociales terminó convirtiéndose en una experiencia de constante angustia para la joven nutricionista María Clara, que decidió hacer pública su frustración mediante un video en TikTok.

La profesional denunció que, pese a utilizar un número exclusivo para su actividad laboral y configurar sus campañas publicitarias para llegar principalmente a mujeres, continúa recibiendo mensajes, llamadas y contenido de carácter sexual por parte de hombres que, según afirma, nunca tuvieron la intención de contratar sus servicios.

En su publicación, la creadora de contenido explicó que la situación ha llegado a un punto en el que incluso ha pensado en dejar de atender hombres o buscar mecanismos para impedir que estos puedan contactarla, pues considera que muchos utilizan su WhatsApp profesional con fines completamente ajenos a la nutrición.

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“Yo solamente quiero manifestar una frustración. Estoy muy estresada, estoy muy frustrada. Este no es el tipo de contenido que yo debería estar montando aquí, pero de verdad no sé dónde más expresar mi opinión. Básicamente, yo no entiendo por qué como mujer tengo que lidiar con hombres que llegan a mi WhatsApp con otras intenciones diferentes a una consulta nutricional. De verdad me he contemplado las posibilidades de no atender hombres, de no sé cómo bloquear y que no me lleguen mensajes de hombres, porque sé que la mayoría ni siquiera quiere acceder a mi servicio, sino que quiere acceder a algo completamente diferente”, expresó al inicio de su testimonio.

La nutricionista denuncia que el acoso por WhatsApp crece cada vez que paga publicidad en redes - crédito @mariaclaranutricion/tiktok

La joven explicó que una parte importante de sus pacientes llega gracias a campañas pagadas en plataformas de Meta, motivo por el cual mantiene visible su número de WhatsApp Business. Sin embargo, aseguró que cada vez que impulsa una publicación termina enfrentándose a llamadas y mensajes inapropiados que afectan tanto su bienestar emocional como el desarrollo de su trabajo.

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Según relató, incluso recibió un video de contenido explícito enviado por un desconocido, hecho que terminó por colmar su paciencia y la llevó a exponer públicamente lo que viene viviendo desde hace tiempo.

“Yo he hecho varias publicidades por Meta para poder llegar a más personas y tener clientes. ¿Y cómo les parece que cada que hago publicidad, por más ayuda que pida, por más que investigue, por más que trate de poner todo de manera concreta en Meta, siempre me llegan hombres, siempre me llegan llamadas de hombres? Ayer me llegó un video de alguien haciendo cosas que yo decía: ‘¿Yo por qué tengo que lidiar con esto si lo único que quiero es trabajar? Yo quiero tener pacientes, quiero tener clientes’. No sé qué se les pasa por la cabeza a estas personas”, afirmó María Clara.

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Durante el video, la nutricionista también reflexionó sobre la constante sexualización que, asegura, enfrentan muchas mujeres que crean contenido para promocionar sus emprendimientos o profesiones.

El video explícito que recibió una nutricionista la llevó a denunciar el acoso que sufre por redes - crédito @mariaclaranutricion/tiktok

En medio de su intervención se preguntó si la forma en la que aparece vestida en sus publicaciones influye en ese comportamiento, aunque dejó claro que considera injusto tener que hacerse ese tipo de cuestionamientos simplemente por intentar ejercer su profesión.

La creadora insistió en que su objetivo en redes sociales nunca ha sido atraer atención de carácter personal, sino compartir información relacionada con hábitos saludables y captar pacientes interesados en mejorar su alimentación.

“No sé si es mi culpa por el tipo de contenido, no sé si es porque utilizo top, no sé por qué tengo que estar sexualizada por ser simplemente una mujer y expresar mis ideas y mis opiniones a través de las redes sociales. Este es un tema que me tiene muy frustrada porque ya no sé qué hacer. Yo solamente quiero trabajar, solamente quiero tener pacientes que quieran cambiar sus hábitos. Yo hago esto con mucho amor, pero este tipo de cosas me bajan muchísimo el ánimo porque entonces no toman en serio el trabajo de uno ni las capacidades que tiene para ayudar a las personas”, manifestó.

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La profesional también reveló que actualmente prefiere atender principalmente a mujeres porque con los hombres, según dijo, son muy pocos los que realmente buscan orientación nutricional de forma seria. Además, confesó que el miedo a seguir siendo objeto de acoso ha reducido su presencia en redes sociales y la frecuencia con la que promociona sus servicios, ya que cada campaña representa una nueva exposición a este tipo de comportamientos.

“Necesito la mayor cantidad de ayuda posible para parar esta situación porque no la tolero más. Cada que hago campaña me desanimo impresionante y por eso no hago campañas, por eso no subo contenido todos los días. Más exposición significa mayor riesgo de que no sé qué están haciendo las personas con mi imagen, no sé qué están haciendo o pensando los hombres con mi imagen. Para mí eso es una carga energética muy negativa”, concluyó.

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