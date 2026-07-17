El brote de ciclosporiasis es vinculado a la lechuga que Taylor Farms envía a Taco Bell

Autoridades federales de EE. UU. colaboraron con investigadores de Míchigan y rastrearon el brote a la lechuga iceberg, que también podría haber sido distribuida a otros establecimientos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) han vinculado un brote de ciclosporiasis a la lechuga iceberg que Taylor Farms le suministró a Taco Bell, según dos funcionarios federales que se negaron a dar sus nombres.

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Los CDC dijeron que la lechuga picada se envió a sucursales de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental. En un aviso publicado el jueves por la noche, la agencia advirtió al público que no coma lechuga iceberg picada servida en las sucursales de Taco Bell de esos estados.

Aún no está claro si Taylor Farms envió la lechuga a otros vendedores, dijo uno de los funcionarios, quien no estaba autorizado para hablar en nombre del gobierno. Los CDC no han nombrado públicamente a Taylor Farms en su investigación.

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Una portavoz de Taylor Farms no respondió a las solicitudes de comentarios.

Más de 1644 personas reportaron haber comido en Taco Bell antes de enfermarse con la infección parasitaria, y 94 habían sido hospitalizadas, según los CDC.

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Funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) también dijeron que la lechuga fue cultivada por un único proveedor en México. La agencia ha intensificado los controles en la frontera para la lechuga de la empresa, según una actualización de la agencia publicada el jueves por la noche.

La FDA dijo que otros restaurantes y tiendas podrían estar implicados a medida que los funcionarios de salud continúen su investigación. Y no todas las sucursales de Taco Bell en los cinco estados habían recibido la lechuga afectada.

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En un comunicado emitido el jueves por la noche, Taco Bell dijo que retiraba de manera voluntaria la lechuga potencialmente afectada que había recibido de un proveedor en estados específicos. No identificó al proveedor, pero dijo que la lechuga de ese proveedor sería "retirada indefinidamente" de su cadena de suministro a nivel nacional y que sería reemplazada rápidamente.

Estados Unidos va en camino de registrar más casos de Cyclospora en 2026 que en cualquier año anterior, con 1645 casos confirmados y 141 hospitalizaciones en 34 estados hasta el lunes, según los CDC. La agencia investiga más de 5100 enfermedades adicionales que podrían haber sido causadas por el parásito, el cual se transmite a través de alimentos o agua contaminados con heces.

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Los funcionarios de salud también están investigando otros casos y brotes de ciclosporiasis en otros estados que no están relacionados con el vinculado a Taco Bell, dijeron los CDC en su aviso publicado el jueves por la noche.

Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva de Míchigan, dijo en una entrevista el martes que no todas las personas que se enfermaron en el estado habían reportado comer en un solo restaurante. Un proveedor que le vende un producto a los restaurantes también podría abastecer a las tiendas de comestibles, dijo.

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Muchas de las personas que se han enfermado dijeron que no comieron en Taco Bell.

Otros estados con casos de Cyclospora más altos de lo habitual este año incluyen Carolina del Norte, Illinois, Maryland y Texas.

Con alrededor de 7000 millones de dólares en ingresos anuales, Taylor Farms, con sede en Salinas, California, es uno de los mayores productores de lechugas y verduras frescas del país. Las bolsas de sus kits de ensaladas picadas se pueden encontrar en Walmart, Whole Foods, Target y otras tiendas de comestibles, y es un proveedor líder de lechuga y otros productos agrícolas para muchas grandes cadenas de restaurantes.

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Taylor Farms ha estado involucrada en brotes anteriores de enfermedades transmitidas por alimentos, incluido un brote de ciclosporiasis vinculado a una mezcla para ensalada que enfermó a cientos de personas en 2013. Los funcionarios de salud consideraron a este proveedor como la fuente probable de un brote de E. coli vinculado a cebollas servidas en McDonald's en 2024 que provocó 104 casos, 34 hospitalizaciones y una muerte.

The Washington Post fue el primero en reportar la conexión entre Taylor Farms y el brote.

Una vez infectadas, las personas pueden tardar de días a semanas en desarrollar los síntomas. El síntoma principal es la diarrea acuosa y frecuente. También pueden presentarse pérdida de apetito, cólicos, hinchazón, gases, náuseas, fatiga y pérdida de peso. Aunque la enfermedad rara vez causa complicaciones graves, a veces sus síntomas pueden persistir durante un mes o más si no se trata. Los antibióticos son el tratamiento principal.

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Rastrear los casos de Cyclospora hasta su origen es una tarea laboriosa. Los funcionarios de salud deben entrevistar a miles de personas que han sido infectadas acerca de todo lo que comieron y bebieron durante semanas, y luego investigar los ingredientes de cada una de sus comidas y botanas, así como investigar a sus proveedores. Debido a su biología, las infecciones parasitarias suelen ser mucho más difíciles de vincular entre sí que las infecciones bacterianas.

El brote se produce en un momento en que los departamentos de salud estatales y locales --que dependen de los fondos de los CDC para responder a los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos-- enfrentan recortes presupuestarios y despidos de personal.

Julie Creswell y Kevin Draper colaboraron con la reportería.

Christina Jewett cubre la Administración de Alimentos y Medicamentos, lo que supone vigilar de cerca los medicamentos, los dispositivos médicos, la seguridad de alimentos y las políticas sobre el tabaco.

Alice Callahan es reportera del Times, donde cubre nutrición y salud. Tiene un doctorado en nutrición de la Universidad de California, campus Davis.

Caroline Hopkins Legaspi es una reportera del Times que se enfoca en la nutrición y el sueño.

Julie Creswell y Kevin Draper colaboraron con la reportería.