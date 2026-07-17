Líder del grupo religioso que entregó folletos a estudiantes a la entrada de un colegio en Bogotá estaría relacionada con multimillonario robo

créditos captura de pantalla Alerta Tolima | @CharlyMunevar/X

La representante legal de la misión evangelística Cristo Vive Misiones, identificada como Liliana Marcela Bernal Torralba, fue el centro de una controversia que se armó en redes sociales desde la tarde del viernes 10 de julio de 2026.

¿El motivo? Que varios docentes de una de las sedes del colegio Rodrigo de Triana, ubicado en el barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy (suroccidente de la capital), denunciaron con videos en redes sociales a la mujer, a la que señalaron de abordar a varios estudiantes en la entrada del plantel educativo.

El caso provocó rechazo por parte de las autoridades y la opinión pública, e incluso por este caso se pronunciaron el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Educación de Bogotá.

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Videos difundidos en redes sociales muestran a miembros del grupo, vestidos con uniformes de apariencia militar, cortando el paso a los adolescentes a las afueras del Instituto Técnico Rodrigo de Triana para entregarles folletos y hablarles de religión.

El episodio fue calificado por ambas entidades como “acoso religioso”.

Según los reportes, los integrantes del grupo tocaron a los estudiantes para orar por ellos, entregaron volantes titulados “Diplomado celestial” e intentaron reclutarlos para su organización.

Los mensajes de los panfletos afirmaban que conductas como la fornicación, la rebeldía o la homosexualidad alejaban a las personas del “reino de los cielos”.

Ante la protesta de un docente, la líder religiosa respondió: “Silencio, que el Señor entregó su palabra. Claro, como ustedes viven en el pecado, entonces no les importa la generación que se está perdiendo”.

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La líder religiosa que fue capturada por el “robo del siglo” en Ibagué

Por tal motivo, un informe de Cambio identificó a la mujer que aparece en una de las grabaciones como Bernal Torralba, quien en 2017 fue capturada por su presunta participación en el llamado “robo del siglo” en Ibagué.

Según el expediente judicial, Bernal fue vinculada a la investigación luego de que las víctimas del millonario hurto la reconocieran en un procedimiento fotográfico y de que la Fiscalía determinara que había visitado la vivienda afectada semanas antes, presuntamente para realizar un registro fotográfico y un levantamiento de planos bajo el pretexto de ser funcionaria de una empresa de vigilancia.

El robo se perpetró el 19 de mayo de 2016, y consistió en el saqueo de la residencia del esmeraldero Jaime Rojas García, de donde los delincuentes extrajeron una caja fuerte con esmeraldas, armas y otros objetos valorados en unos 3.300 millones de pesos.

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Bernal fue capturada en Patio Bonito (Bogotá) y permaneció bajo detención domiciliaria preventiva, acusada de hurto calificado y agravado. No obstante, la investigación concluyó con preclusión a petición de la Fiscalía, que consideró que no había pruebas suficientes para formular cargos en su contra.

Luego de ese episodio judicial, Bernal Torralba continuó su actividad al frente de Cristo Vive Misiones, organización que se autodefine como una misión evangélica dedicada a “practicar la misericordia y la compasión” y ayudar a poblaciones vulnerables.

Según registros oficiales, para 2022 la entidad registraba un patrimonio de 500.000 pesos, la entidad también se presenta como una respuesta a problemas de corrupción e inmoralidad.

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No obstante, uno de los aspectos que más llama la atención que la dirección registrada por la organización es la misma donde la Fiscalía allanó la vivienda de Bernal durante la investigación por el robo.

Cristo Vive Misiones mantiene bajo perfil: no posee página web y su presencia en redes sociales se limita a una cuenta de Instagram con una sola publicación, en la que un grupo de personas posa junto a una bandera de Colombia, con camisetas con la frase “Cristo Vive” y prendas similares a las usadas por quienes participaron en el abordaje a los estudiantes en Kennedy.

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La reacción de las autoridades fue clara. El Ministerio del Interior recordó que, aunque la Ley 133 de 1994 protege la libertad religiosa, la Constitución también garantiza el derecho de los padres a definir la formación moral y religiosa de sus hijos.

Ninguna organización puede imponer prácticas religiosas ni interferir en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, desde la entidad se precisó que la libertad de conciencia también implica el derecho a no recibir mensajes de carácter religioso si así lo deciden las personas o sus familias.

Hasta el momento, Bernal Torralba no ha respondido a las solicitudes de información sobre las actividades de su grupo y el motivo de su interés en vincular a menores de edad.

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