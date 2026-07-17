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¿Eres mexicano y vas a la Final del Mundial 2026? Esto es lo que debes saber sobre el clima en Nueva York

Miles de aficionados viajarán para el España vs Argentina, pero las alertas por humo de incendios forestales podrían influir en su experiencia durante el fin de semana

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Las autoridades estadounidenses emitieron recomendaciones para reducir riesgos a la salud, mientras esperan una mejoría antes del partido entre España y Argentina.

La espera terminó y este domingo 19 de julio el mundo conocerá al nuevo campeón del Mundial 2026, cuando España y Argentina se enfrenten en el Estadio Ciudad de Nueva York (MetLife Stadium). Miles de aficionados mexicanos ya tienen listas sus maletas para viajar a Estados Unidos, mientras que otros aprovecharán su estancia en la Gran Manzana para vivir el ambiente mundialista, incluso si no cuentan con boleto para ingresar al partido.

Sin embargo, antes de salir rumbo a Nueva York o Nueva Jersey, hay un aspecto que conviene revisar: las condiciones ambientales que prevalecen en la región y las recomendaciones emitidas por las autoridades estadounidenses para proteger la salud de los visitantes.

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Durante este viernes 17 de julio, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) mantiene activas alertas por la calidad del aire en una amplia zona del noreste de Estados Unidos. El fenómeno afecta desde la región de los Grandes Lagos hasta el Atlántico Medio y mantiene bajo advertencia a aproximadamente 100 millones de personas distribuidas en 18 estados.

Aunque no existen restricciones para el partido, la contaminación provocada por incendios en Canadá mantiene bajo vigilancia a la región.

La causa de esta situación es el humo generado por más de 800 incendios forestales activos en Canadá, cuyas emisiones continúan desplazándose hacia territorio estadounidense impulsadas por los vientos predominantes.

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Debido a ello, la contaminación atmosférica alcanzó niveles elevados en entidades como Nueva York y Nueva Jersey, precisamente donde se celebrará la gran final del torneo.

Actualmente, el Índice de Calidad del Aire (AQI) se ubica alrededor de 179 en ambas entidades, una cifra catalogada como “insalubre”. Ante este panorama, las autoridades instalaron diversos puntos donde la población puede obtener mascarillas de manera gratuita para reducir la exposición al humo.

The New York City skyline is seen through a cover of wildfire smoke in New York City, U.S., July 16, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz
The New York City skyline is seen through a cover of wildfire smoke in New York City, U.S., July 16, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

Las personas que deben extremar precauciones son especialmente quienes padecen asma, enfermedades cardiovasculares o problemas respiratorios, además de niños pequeños y adultos mayores, ya que pueden resentir con mayor intensidad los efectos de la contaminación.

Las autoridades sanitarias recomiendan permanecer en espacios cerrados, mantener ventanas y puertas cerradas cuando sea posible y evitar actividades físicas intensas al aire libre mientras persistan estos niveles de contaminación.

A girl reacts as the New York City skyline and the Empire State Building are seen from the Edge observation deck through a cover of wildfire smoke in New York City, U.S., July 16, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz
A girl reacts as the New York City skyline and the Empire State Building are seen from the Edge observation deck through a cover of wildfire smoke in New York City, U.S., July 16, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió que la región atraviesa “una situación sanitaria muy grave”, motivo por el que pidió a la población reducir la exposición al aire libre mientras continúe la presencia del humo.

No obstante, también existen noticias alentadoras para quienes asistirán al partido.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología, las condiciones podrían mejorar entre el 18 y el 19 de julio, gracias a la llegada de lluvias y a un cambio en la dirección de los vientos, factores que favorecerían la dispersión del humo.

(AP Foto/Seth Wenig, Archivo)
(AP Foto/Seth Wenig, Archivo)

El Departamento de Salud de Nueva Jersey también informó que el humo continúa desplazándose hacia el sur del estado de Nueva York, aunque las previsiones meteorológicas apuntan a una disminución gradual de la contaminación conforme se acerque el domingo.

¿Habrá cambios para la Final del Mundial 2026?

Dos hombres de perfil, Lamine Yamal y Lionel Messi, mirándose frente a la Copa del Mundo; detrás, el estadio Metlife lleno de espectadores.
Lamine Yamal va por su primer mundial; Lionel Messi, por el último (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, no existe ninguna restricción para la celebración del partido entre España y Argentina en el MetLife Stadium, inmueble con capacidad para 82 mil espectadores.

Las autoridades estadounidenses no han informado sobre modificaciones al evento ni restricciones para el ingreso de aficionados, por lo que la final continúa programada conforme al calendario establecido.

El encuentro se disputará a las 13:00 horas, tiempo local de Nueva York, un horario en el que además se espera una elevada radiación solar, por lo que también será recomendable mantenerse hidratado, utilizar protector solar, gorra o sombrero y vestir ropa ligera si asistirás al estadio o permanecerás varias horas al aire libre.

El estadio de East Rutherford recibió ocho partidos, incluida la final, concentrando decenas de miles de aficionados.
El estadio de East Rutherford recibió ocho partidos, incluida la final, concentrando decenas de miles de aficionados.

Para quienes seguirán el encuentro desde México, el silbatazo inicial será a las 13:00 horas (tiempo del centro del país). La transmisión estará disponible por Canal 5 de TUDN, Azteca 7 y mediante la plataforma ViX Premium, con el paquete especial del Mundial.

Si eres uno de los miles de mexicanos que viajarán a Nueva York para vivir la Final del Mundial 2026, la recomendación principal es mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico del tiempo y de la calidad del aire antes de acudir al estadio o recorrer las zonas donde se concentrarán los aficionados. Aunque el partido sigue firme, tomar precauciones puede hacer la diferencia para disfrutar de una experiencia más segura durante la gran fiesta del futbol.

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