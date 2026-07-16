Ucrania destituyó a su ministro de Defensa, desatando protestas y divisiones

Miles de personas salieron a las calles a demostrar su apoyo a Mykhailo Fedorov, y cuestionaron la decisión de removerlo ahora que la guerra parece volcarse a su favor.

El destituido ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, emitió el jueves una ferviente defensa de sus esfuerzos por modernizar al ejército ucraniano y atacó directamente al principal general del país, mientras miles de ucranianos salían a las calles para protestar por la destitución de Fedorov.

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En una conferencia de prensa en Kiev, la capital, Fedorov dijo que había instado al presidente Volodímir Zelenski a destituir a su principal antagonista en la jerarquía militar, Oleksandr Syrskyi, el comandante en jefe, pero que el presidente se negó.

Fedorov, quien chocó repetidamente con Syrskyi al defender una visión de la guerra basada en la alta tecnología y dominada por los drones, acusó al comandante en jefe de "bloquear todas nuestras iniciativas".

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"En lugar de descubrir cómo derrotar a Rusia de forma asimétrica", dijo Fedorov, de 35 años, en referencia a la campaña de drones, Syrskyi "descubrió cómo dividir al país".

En una publicación en las redes sociales, Syrskyi, de 60 años, no abordó directamente las acusaciones de Fedorov, pero dijo que la conferencia de prensa del exministro de Defensa había sido posible solo gracias a los éxitos del ejército en la defensa de Ucrania. "Tenemos que centrarnos en la guerra y en una estrategia eficaz que actualmente está demostrando resultados concretos", escribió Syrskyi, agradeciendo a Fedorov por su servicio.

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Zelenski reconoció la división que había llevado a la reestructuración y a las protestas, y dijo que habría preferido la unidad.

"En tales circunstancias, tienes que elegir un lado u otro", dijo en una conferencia de prensa junto al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, que estaba de visita en Kiev.

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Los ucranianos se manifestaron en ciudades de todo el país para exigir que se revocara la destitución de Fedorov, ocurrido apenas seis meses después de asumir el cargo. Los manifestantes estaban consternados de que Zelenski hubiera destituido a su ministro de Defensa justo cuando muchos analistas militares decían que la guerra se había volcado a favor de Ucrania. El cambio es más marcado que cualquier otro desde los primeros meses del conflicto, cuando Rusia sufrió una serie de derrotas.

Las manifestaciones fueron apenas las segundas protestas callejeras significativas en Ucrania durante más de cuatro años de guerra. También hubo concentraciones el año pasado en contra de una medida de Zelenski para debilitar a las agencias anticorrupción.

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El jueves, los manifestantes inundaron una plaza en el centro de Kiev. Salieron a las calles en Odesa, en el sur, y en Leópolis, en el oeste. En Járkov, una ciudad en la línea del frente en el noreste, más de 300 manifestantes con letreros de cartón abarrotaron las aceras, coreando "¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza!". Su número creció a medida que avanzaba la mañana.

"¡No toquen a Fedorov!", se leía en un letrero. "¿Por qué arruinar lo que funciona?", decía otro.

Fedorov es un prominente defensor del uso de sistemas no tripulados en la guerra. Había llegado a simbolizar el éxito de Ucrania en el uso de drones de largo alcance para atacar objetivos militares y de la industria petrolera dentro de Rusia, y para librar una intensa campaña con el fin de aislar a la ocupada Crimea.

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Muchos manifestantes expresaron desesperación por su destitución, al verla como una victoria para una vieja guardia dentro del ejército que compartía la visión de Fedorov sobre el futuro de la guerra. En muchos de los letreros de cartón aparecieron variaciones de "Fedorov es innovación, los abuelos son degeneración".

Fedorov también había enfurecido a contratistas de defensa bien conectados mediante programas que amenazaban sus negocios, como uno que permitía a los soldados comprar sus propias armas en un sitio web militar.

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En sus comentarios del jueves, Fedorov reconoció el enojo en las calles.

"Hoy vemos que el pueblo ucraniano ha tomado una postura", dijo, y agregó: "¿Por qué ahora, cuando han surgido esperanzas y se ha tomado la iniciativa, se está rompiendo esta trayectoria?".

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En la protesta en Járkov, Maria Chaplihina, de 12 años, estaba de pie en silencio junto a su abuelo, y sostenía un letrero que decía: "Traigan de vuelta a Fedorov". Era la primera vez que protestaba, dijo Maria. La mayoría de sus amigos estaban en casa, agregó, pero sentía que era importante salir y dar a conocer sus sentimientos.

Ganar la guerra es lo más importante, dijo, y Fedorov había estado haciendo un gran trabajo.

"Nuestro presidente quiere derrocarlo porque está haciendo un buen trabajo", dijo. "A la gente no le gusta y a mí tampoco".

"Queremos que el presidente nos escuche", agregó, mientras su abuelo la observaba, orgulloso de su inglés y de su sensibilidad cívica. "Necesitamos alzar la voz".

El llamado a las protestas callejeras del jueves provino de Dmytro Koziatynsky, un veterano de guerra que orquestó las manifestaciones contra la ofensiva de Zelenski hacia las agencias anticorrupción el julio pasado.

Esas manifestaciones, conocidas como las "protestas de cartón" por sus letreros dibujados a toda prisa, finalmente llevaron a Zelenski a cambiar de rumbo.

El jueves, al menos 1000 personas se reunieron en la plaza del centro de Kiev, en un punto lo suficientemente cerca de la oficina de Zelenski en la calle Bankova como para ser escuchados. La multitud, conformada en su mayoría por jóvenes, daba pisotones, agitaba letreros y exigía la renuncia de Syrskyi, el comandante en jefe.

"Realmente me preocupa lo que sucede ahora", dijo Andriy Fedun, de 54 años, un psicólogo jubilado.

Dijo que anteriormente apoyaba a Zelenski, al admirar la diplomacia del presidente para poner al mundo del lado de Ucrania, pero que creía que despedir a un ministro de Defensa popular justo cuando la guerra se tornaba a favor de Ucrania era un error.

"Los rusos sueñan con que tengamos problemas internos", dijo. "¿Por qué destituirlo ahora?".

A medida que las imágenes de las manifestaciones se esparcían en las redes sociales, Zelenski las calificó como una señal de un sistema saludable.

"Luchamos por la libertad y la democracia, así que me parece que estamos haciendo todo bien", dijo durante su conferencia de prensa con Starmer, ya que "podemos asegurar que incluso en tiempos de guerra, con todas las dificultades y restricciones, las personas son capaces de expresar su voluntad".

Al menos un alto mando militar dijo que renunciaba en protesta por la destitución de Fedorov: el coronel Pavlo Yelizarov, comandante adjunto de la Fuerza Aérea de Ucrania.

"Este es un gran mal para la capacidad de defensa del país", escribió en una publicación de Facebook junto a una carta de renuncia, y advirtió que abandonar las reformas estratégicas de defensa aérea de Fedorov conduciría a más daños por los ataques rusos.

Muchos otros ucranianos compartieron su consternación en las redes sociales, incluido DeepState, una organización ucraniana con vínculos con el ejército que rastrea los movimientos en el campo de batalla. "¡Destituyan a Syrskyi!", escribió DeepState en una publicación en Telegram, donde tiene más de 765.000 seguidores.

En Járkov, Kateryna Arkhypova, una manifestante que trabaja en una empresa de tecnología de la información, dijo que Ucrania solo podría ganar la guerra "con un sistema joven y reformado, con nuevos enfoques, en lugar de enfoques soviéticos obsoletos sobre la vida, la guerra y las regulaciones".

Algunos soldados en servicio activo se unieron a las manifestaciones. Nazariy Yeremenko, de 25 años, protestó por lo que llamó una "evidente injusticia", y dijo que esperaba que "el poder del pueblo, el poder de la libertad de expresión, aporte más cordura al sistema legislativo de Ucrania".

Señaló los ataques profundos de Ucrania dentro de Rusia, su campaña para aislar a Crimea y sus ataques a Moscú para aumentar la presión sobre el presidente Vladimir Putin como prueba del valor de Fedorov.

"Mis compañeros de armas y yo vemos un aumento en la eficiencia", dijo. La multitud detrás de él coreaba: "Parlamento, di que no", para instar a los legisladores a rechazar la elección de Zelenski para reemplazar a Fedorov, la cual, según los reportes, es el ministro del Interior, Ihor Klymenko.

La salida de Fedorov se produce durante una reorganización gubernamental más amplia que ha incluido la renuncia de la primera ministra Yuliia Svyrydenko. Zelenski la reemplazó por Serhiy Koretsky, el director ejecutivo de la empresa nacional de petróleo y gas.

Si bien el Parlamento votó para aprobar la nominación de Koretsky y otros ministros, la votación para el ministro de Defensa se retrasó, una posible señal de que Zelenski podría enfrentar problemas para obtener la aprobación de su elección.

En sus comentarios en la conferencia de prensa, Zelenski dijo que aún estaba considerando a quién nominar. Horas después, anunció que le había pedido al general Yevhen Khmara, jefe de la agencia de inteligencia ucraniana, que asumiera el cargo de ministro de Defensa interino. Al igual que Fedorov, el general Khmara llevaba apenas seis meses en el cargo.

Nataliia Novosolova colaboró con reportería.

Andrew E. Kramer es jefe del buró del New York Times en Kiev, y ha cubierto la guerra en Ucrania desde 2014.

Nataliia Novosolova colaboró con reportería.