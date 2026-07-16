Si sale el sol, a relucir la panza de embarazo

Como la mayoría de los comentarios de mamás, este tenía buenas intenciones.

Sarah Brown tenía 22 semanas de embarazo y había empezado a publicar más fotos de su panza al descubierto en su cuenta de redes sociales. En una foto, el dobladillo de una camiseta gris se le subía por el abdomen desnudo y redondo. Llevaba un saco beige sobre la camiseta y los jeans A.P.C. de su esposo le quedaban abajo de la cintura.

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Brown, diseñadora de bolsos y estilista, pensó que se veía bien. Entonces llegó la respuesta de su mamá: "¿Quieres que te compre un overol de maternidad?".

"Tenía buenas intenciones, pero creo que me vio como: 'Ay, no te estás comprando la ropa que necesitas en este momento', que obviamente no era el caso", dijo Brown de 36 años. "Estaba combinando la ropa específicamente para resaltar la panza y quería lucirla un poco".

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Si la mamá de Brown está leyendo esto, que se tranquilice: no es solo Brown quien deja ver su panza. En los últimos años, las panzas de embarazadas se han asomado por debajo de tops cortos, han sobresalido de ingeniosos cortes y han brotado de bikinis diminutos, de manera deliberada. Están sobre el escenario en conciertos, en las publicaciones de las celebridades en Instagram cuando anuncian su embarazo, en el parque, en la playa y en la calle.

Los días de esconder la panza de embarazo bajo ropa de maternidad holgada han quedado (en su mayoría) atrás. En cambio, las futuras mamás están siguiendo el ejemplo de Rihanna: revelar, estilizar y exaltar una nueva silueta, aunque sea temporal.

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En parte es una cuestión generacional, dijo Laura McAndrews, profesora asociada de la Escuela de Moda de la Universidad Estatal de Kent, quien ha estudiado las actitudes de la Generación Z hacia la ropa de maternidad.

"Ya que se les ha inculcado toda esta positividad corporal, están aceptando todas las etapas de su cuerpo, especialmente las mujeres", dijo McAndrews, y agregó: "Ya no estamos como en la década de 1990, e incluso antes, cuando las mujeres simplemente se cubrían por completo el cuerpo con esas enormes tiendas de campaña".

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Claro, ahí estuvo Demi Moore, embarazada de siete meses y desnuda en la portada de *Vanity Fair* en 1991; pero en ese momento, fue un escándalo y no cambió necesariamente la forma en que las mujeres en general vestían durante el embarazo.

Para los milénials y los miembros de la Generación Z, hay docenas de imágenes de este tipo grabadas en la mente. En 2017, Beyoncé revolucionó el Internet con fotos de su vientre al descubierto en su baby shower durante su segundo embarazo. En 2022, Rihanna anunció su primer embarazo luciendo una chamarra acolchada de Chanel de color rosa brillante, medio abrochada, con la panza al descubierto. A medida que la cantante fue definiendo un estilo de ropa de maternidad más revelador y a la vanguardia, muchas otras celebridades han seguido su ejemplo. Justo el mes pasado, Anne Hathaway anunció su embarazo con un top corto blanco y una falda blanca.

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Ahora las panzas están a la vista.

"Nunca he sido alguien que espera con ansias las exigencias físicas del embarazo, pero debo confesar que me he sentido muy orgullosa y maravillada con mi cuerpo", dijo la cantante y autora Michelle Zauner, quien se presentó en junio en el festival de música Governors Ball en Nueva York con un suéter desabrochado, dejando al descubierto un sostén negro de encaje y la panza de embarazo al descubierto. Se inspiró directamente en Rihanna, comentó.

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La elección también fue una cuestión de gusto personal: a Zauner le repugnaba la ropa de maternidad "tipo sacos de muumuu gigantes", agregó.

No es que las mujeres estén decidiendo de repente, de manera inusual, vestirse de manera más atrevida durante nueve meses. Más bien, muchas buscan la continuidad de su guardarropa y estilo a medida que sus cuerpos van cambiando. Zauner suele usar ropa de Shu Shu Tong, la diseñadora de su suéter verde brillante; a Brown ya le eran familiares los tops cortos antes de quedar embarazada.

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Para aquellas que les interesa la moda, descubrir cómo armar conjuntos con ropa que no sea de maternidad --y decidir cómo resaltar o lucir la panza-- puede ser un ejercicio divertido.

"El reto de combinar ropa que no sea de maternidad para un cuerpo embarazado me hace simplemente no querer comprar ropa de maternidad", agregó Zauner.

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Hasta hace relativamente poco, la ropa de maternidad solía servir para ocultar el cuerpo. En 1930, la revista Vogue ofrecía consejos y trucos para crear la "ilusión de una figura naturalmente robusta", el opuesto a una figura embarazada.

Esto se debe en gran parte a que históricamente el embarazo se consideraba "algo descortés; es evidencia de haber tenido relaciones sexuales", dijo Isabel Davis, autora de "Conceiving Histories: Trying for Pregnancy, Past and Present" (Historias de concepción: Intentando quedar embarazada, antes y después).

El artículo de Vogue de 1930 sugería mangas anchas, una camisa cruzada, un saco tipo esmoquin y usar una talla 38 o 40 en lugar de una 16 o 18, con el fin de ocultar el embarazo.

"Fundé esta empresa cuando hablar de embarazo era un tabú y las mujeres ocultaban su estado a los jefes porque no querían que las despidieran", dijo Ariane Goldman, directora creativa de Hatch, la empresa de ropa de maternidad que fundó en 2011. "En la última década, ha habido un cambio increíble hacia la celebración y al poder de llevar un hijo en el vientre y asumirlo".

Si ahora las mujeres se sienten tan empoderadas que están dejando a un lado la compra de ropa diseñada específicamente para el cuerpo de una embarazada, ¿qué significa eso para el mercado de la ropa de maternidad?

Goldman dijo que era algo que discutía a menudo con su equipo. Incluso aquellas que prefieren armar un guardarropa de embarazo combinando ropa de su novio o esposo con la suya propia pueden terminar necesitando algunas prendas.

"Realmente nos enfocamos en la funcionalidad y en el hecho de que las personas aún necesitan ropa para hacer ciertas cosas", dijo Goldman. (Brown comentó que, por su parte, llegó hasta el final de su embarazo con un par de pantalones de cintura elástica de Los Angeles Apparel y dos blusas de Paloma Wool que se desabrochaban de los lados; la ropa de maternidad nunca entró en su armario).

Sin embargo, en sintonía con los tiempos, Hatch evita los temidos "sacos muumuu" de Zauner y apuesta por siluetas más modernas: vestidos lanceros, camisas extragrandes abotonadas y "vaqueros del novio" con el toque justo de holgura. Aunque estas prendas están diseñadas para adaptarse a los cuerpos de las embarazadas, muchas de ellas también muestran la panza.

Otras marcas también están respondiendo a este cambio. La cuenta de Instagram de Artipoppe, una marca holandesa de lujo de portabebés, está repleta de panzas embarazadas que se exhiben con buen gusto en un balcón, en la cama, en un río, bajo el agua, en la playa o en un armario. El mensaje general que se transmite a la consumidora es: presume esa panza.

"Ha habido un cambio enorme, creo, desde una perspectiva cultural", dijo Sophie Ludmann, directora de mercadotecnia. "Parece que las Rihannas de este mundo y todas estas mamás que están súper orgullosas de mostrar la panza han marcado la pauta para sentirse un poco más seguras de sí mismas con el embarazo".

Aunque algunas mujeres ya no ocultan los cuerpos de embarazadas, como sugería el artículo de Vogue de la década de 1930, tampoco están dejando al descubierto por completo la piel de su abdomen.

Cuando las tres mujeres del movimiento "Make America Great Again" que actualmente están embarazadas --Usha Vance, Karoline Leavitt y Katie Miller-- aparecen en público, sus panzas están completamente cubiertas.

"Mostrar la panza y la piel no está en las raíces del conservadurismo republicano", dijo Elizabeth Weigle, una académica de la Universidad de Georgia que ha investigado la evolución de la imagen materna. Dejar la panza al descubierto es una manera de rebelarse, dijo, no de encajar en lo que está de moda.

Aun así, las panzas de estas mujeres no están ocultas. Se visten con lentejuelas, colores vivos y vestidos más ceñidos --como el vestido de maternidad color coral de Usha Vance de Old Navy-- que acentúan la figura de embarazo. (Cabe destacar, Miller sí dejó la panza al descubierto en una publicación reciente del Día de las Madres en la plataforma social X.)

En el caso de las celebridades y figuras públicas, "la panza al descubierto realmente demuestra que lo has logrado", dijo Davis. "Es una señal de autenticidad".

Para Zauner, la forma en que luce su panza es un mensaje que quiere compartir con el mundo, pero también uno que quiere reafirmar para sí misma.

"Había mucho luto anticipado por perder mi identidad y mi trabajo", dijo Zauner. "Una vez que quedé embarazada, me di cuenta de que eso siempre iba a ser parte de mí. Me siento profundamente orgullosa de mí misma y siento que esto da un gran ejemplo de que no tienes que renunciar a tus sueños y ambiciones por ser mamá".

Luz Caraballo luce su panza de embarazada en Nueva York, el 15 de junio de 2026. (Dolly Faibyshev/The New York Times)

Giselle Muehl deja que su panza se asome por encima de una falda blanca con volantes en Nueva York, el 15 de junio de 2026. (Dolly Faibyshev/The New York Times)