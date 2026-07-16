Del consumo a la crianza: las posibles razones por las que estarían traficando hormigas reina de México a países de Asia

Numerosas hormigas reina fueron descubiertas dentro de cápsulas plásticas, parte de un intento de contrabando en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta. (Kenya Wildlife Service)

La detección de un nuevo modus operandi en el tráfico de animales en el estado de Jalisco por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) formaría parte de un fenómeno internacional que afecta a las hormigas reina para su traslado a países de Europa y Asia.

El pasado 9 de julio se llevó a cabo el aseguramiento de 105 hormigas reina ocultas dentro de juguetes de plástico en el municipio de El Salto en un cargamento con destino a Laos, un país ubicado en Asia.

PUBLICIDAD

Las autoridades detallaron que las hormigas estaban repartidas en dos figuras de juguete. La primera contenía 22 tubos de ensayo alojados en la cabeza de la figura, con un ejemplar por tubo acompañadas de algodón; al momento de la inspección, 13 permanecían vivas y nueve habían muerto. La segunda ocultaba 83 tubos, de los cuales 74 albergaban hormigas con vida y nueve estaban muertas.

Las hormigas eran trasladadas en tubos de ensayo. Foto: Profepa

El hallazgo, aunque es aislado en México, forma parte de recientes eventos en otros países que han revelado rutas de tráfico de hormigas reina hacia esos continentes y con un similar método de transporte.

PUBLICIDAD

Por qué las hormigas reina se han convertido en mercancía de alto valor

Aunque se tienen pocos datos oficiales acerca de los fines con los que se utilizan estas hormigas en países extranjeros, reportes de medios internacionales refieren que estos ejemplares son demandados por personas que las venden como mascotas exóticas.

Los datos refieren que en Asia y Europa ha crecido durante la última década una comunidad de aficionados a la mirmecología que mantiene colonias vivas en recintos transparentes conocidos como formicariums.

PUBLICIDAD

Según The Guardian, estos entusiastas pagan sumas considerables por observar cómo las hormigas excavan túneles, organizan el trabajo y defienden a su reina. Comunidades en redes sociales dedicadas a esta afición acumulan millones de visualizaciones, lo que ha impulsado la demanda de especies procedentes de África y América.

Cabeza de un juguete en el que se encontraban los tubos de ensayo que contenían las hormigas. Foto: Profepa

Un registro de ventas en línea en China durante seis meses de 2021, citado por Biological Conservation y retomado por el Instituto de Estudios de Seguridad de África (ISS África), documentó 58.937 transacciones de colonias de hormigas que involucraron 209 especies distintas, más de la mitad de ellas no nativas del país.

PUBLICIDAD

Acusados por traslado de hormigas revelan que son traficadas a otros continentes

Un caso reciente se registró en marzo de 2026, cuando Zhang Kequn, un ciudadano chino y un hombre keniano, fueron acusados de tráfico ilegal de especies silvestres tras ser sorprendidos intentando trasladar de manera ilegal desde Kenia alrededor de 2 mil hormigas vivas.

VisualesIA

La detención del ciudadano chino ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Nairobi, luego de que las autoridades ubicaron en su equipaje tubos de ensayo o papel higiénico en los que trasladaba a las hormigas.

PUBLICIDAD

Zhang Kequn fue condenado a 1 año de prisión y al pago de una multa de 1 millón de chelines kenianos (cerca de 308 mil 391pesos). De acuerdo con reportes de AP, estas hormigas reina se consumen y se crían como mascotas tanto en Europa como Asia.

Un primer caso ocurrió el abril de 2025, cuando dos adolescentes belgas se declararon culpables de posesión y comercio ilegal de vida silvestre en Kenia, luego de que las autoridades los acusaron del intento de sacar más de 5 mil ejemplares para venderlas como mascotas exóticas.

PUBLICIDAD

Los hombres, identificados como Lornoy David y Seppe Lodewijckx, transportaban las hormigas en 2 mil 244 tubos de ensayo y jeringas que también contenían algodón, esto con la intención de que permanecieran vivas por varias semanas. Esto representó un hito en el tráfico de animales.

Foto - VisualesIA

Aunque los casos corresponden con el país en el que se registraron, forman parte de un contexto que desde hace meses ha comenzado a revelar el tráfico de hormigas reina hacia el continente asiático.

PUBLICIDAD

Infobae México consultó con la Profepa acerca de las posibles razones por las que se estarían traficando estas especies luego de que se informó el aseguramiento y posterior liberación de 105 hormigas reina en Jalisco, pero refirieron que se trata de un hecho sin precedentes recién detectado.

De acuerdo con reportes, este método de tráfico de animales es posible debido a que no es fácil de detectar la presencia de las hormigas al ser tan diminutas, por lo que se pueden evadir inspecciones.

PUBLICIDAD