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Trump paga 5,6 millones de dólares a E. Jean Carroll por caso civil

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Un jurado federal determinó que el presidente Trump era responsable de abuso sexual y difamación contra Carroll. Luego de que él agotó todas las vías de apelación el mes pasado, un juez ordenó que se efectuara el pago.

El presidente Donald Trump pagó los 5,6 millones de dólares que le debía a la escritora E. Jean Carroll luego de que un jurado lo halló responsable de abusar sexualmente de ella en una tienda departamental de Manhattan en la década de 1990 y luego de difamarla, según muestran los registros de la corte federal.

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El dinero, que se había mantenido en una cuenta de depósito en garantía mientras Trump apelaba la indemnización asignada por el jurado en 2023, fue entregado a Carroll la semana pasada, según una anotación añadida el martes al expediente electrónico del caso.

El pago se efectuó después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el último intento del presidente de apelar el veredicto, lo que llevó al juez que supervisó el caso a ordenar que se le entregara el dinero a Carroll.

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La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, dijo en un comunicado que ella y su clienta estaban "complacidas de informar que ha recibido el pago por daños y perjuicios que el jurado le otorgó como resultado de ese veredicto".

La oficina de prensa de la Casa Blanca remitió una solicitud de comentarios a los abogados personales de Trump. Aaron Harison, portavoz del equipo legal que representa a Trump en el asunto, dijo en un comunicado que "el pueblo estadounidense está con el presidente Trump al exigir se ponga fin inmediato a todas las cacerías de brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños relacionados con Carroll".

El fallo contra Trump se derivó de una demanda presentada en una corte federal en Manhattan, en la que Carroll, de 82 años, acusó al presidente de abuso sexual y de haberla difamado al decir que la acusación era "un Engaño y una mentira" en redes sociales.

En un veredicto unánime, el jurado del caso le otorgó 5 millones de dólares. Con intereses, la suma había ascendido a 5,625 millones de dólares hasta la semana pasada.

Trump, que ha negado repetidamente conocer a Carroll y mucho menos haber abusado de ella, depositó el dinero en una cuenta supervisada por la corte mientras procedía con las apelaciones. Ese esfuerzo terminó el mes pasado cuando la Corte Suprema, sin citar un motivo y sin desacuerdo público, denegó su petición para que revisara el asunto.

Trump, de 80 años, siguió arremetiendo contra Carroll después de la decisión de la Corte Suprema, y escribió en Truth Social que su demanda era "un Caso Falso".

Luego de que la corte se negó a considerar el caso, Carroll le pidió de inmediato al juez federal a cargo que le ordenara al presidente pagar lo que debía. Ella afirmó que Trump había "buscado constantemente obstruir y retrasar el pago" de la indemnización del jurado.

En un fallo emitido el 8 de julio, el juez, Lewis Kaplan, le dio la razón.

"En última instancia, el demandado ha estado dilatando este caso durante años", escribió Kaplan. Mencionó el veredicto del jurado, que había sido confirmado en apelación y también que la Corte Suprema había decidido no revisar el asunto. Era hora, dijo, de que Trump "pague el monto de la sentencia".

Otro caso que involucra las acusaciones de Carroll contra el presidente sigue sin resolverse y también podría terminar ante la Corte Suprema.

En 2024, otro jurado federal en Manhattan le ordenó a Trump pagarle 83,3 millones de dólares a Carroll tras concluir que la había difamado en 2019. Sus abogados han dicho que él podría pedirles a los magistrados que revisen el veredicto.

Hurubie Meko colaboró con reportería.

Ed Shanahan es reportero y editor y cubre noticias de última hora y asignaciones generales en Metro, la sección local del Times.

Jonah E. Bromwich cubre temas de justicia penal en la región de Nueva York para el Times. Su trabajo se centra en la influencia política y su impacto en el Estado de derecho en los tribunales federales y estatales del área.

Hurubie Meko colaboró con reportería.

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