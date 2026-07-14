Trump cambia su plan de tarifas en el estrecho de Ormuz y genera inquietud en la industria naviera

Después de abandonar su propuesta de imponer tarifas a los barcos, el presidente plantea acuerdos de inversión con los países del Golfo a cambio de protección.

Un día después de proponer una tarifa para los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump dijo el martes que, en su lugar, Estados Unidos garantizaría un tránsito seguro a las embarcaciones de los países del golfo Pérsico que acepten invertir en Estados Unidos.

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No está claro cómo se llevarían a cabo los planes de Trump, y las últimas declaraciones del presidente dejaron preguntas sin respuesta.

Pero el cambio de postura muestra hasta qué punto el debate sobre el estrecho, la vía navegable vital de Medio Oriente, se ha desviado de las prácticas tradicionales de la industria naviera y subraya el nivel de imprevisibilidad que enfrentan las empresas que operan en la región en tanto que el conflicto entre Estados Unidos e Irán se dirige de nuevo hacia la guerra.

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"El hecho en sí de que las cosas cambien todo el tiempo dificulta la decisión de normalizar el comercio", dijo Lasse Kristoffersen, director ejecutivo de Wallenius Wilhelmsen, una empresa de logística y transporte de automóviles con sede en Noruega.

Jakob Larsen, director de seguridad y protección de BIMCO, la asociación naviera más grande del mundo, dijo que el plan de Trump eleva el riesgo de que otros países intenten monetizar las vía navegables internacionales con las que colindan.

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"Por supuesto, eso es muy muy problemático desde la perspectiva de un armador y para el transporte marítimo en general", dijo Larsen. "Solo aumentará el costo del transporte en todo el mundo, y eso eventualmente afectará al cliente final y creará presión inflacionaria". En última instancia, cuando los líderes hacen comentarios que socavan las convenciones internacionales, las convenciones se debilitan, dijo.

Los cambios de planes y los enfoques a veces contradictorios muestran cómo Trump ha tenido dificultades para enfrentar a Irán, que ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para soportar ataques y ejercer su propio control sobre el estrecho, utilizando drones y misiles contra las embarcaciones. El resultado ha sido un conflicto prolongado que ha sacudido la economía mundial y disparado los precios del petróleo.

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El martes, un día después de decir que cobraría tarifas del 20 por ciento a los barcos a cambio de protección militar estadounidense al usar la vía marítima, Trump dijo que descartaría los cobros propuestos si los países del Golfo invertían en Estados Unidos.

"Luego de conversaciones muy productivas con los líderes de Medio Oriente, he decidido reemplazar la Tarifa de Reembolso a Estados Unidos del 20% con Acuerdos de Comercio e Inversión que los diversos Estados del Golfo llevarán a cabo en Estados Unidos", dijo en las redes sociales. "Esas inversiones serán MASIVAS pero, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos y para su futuro".

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En la publicación, Trump no especificó a qué países se refería ni si se les pediría a países fuera del golfo Pérsico que utilizan el estrecho, incluidos aliados como Japón y Corea del Sur, que invirtieran en Estados Unidos.

Sus comentarios se produjeron semanas después de que su gobierno, en respuesta a la amenaza de Irán de imponer peajes en el estrecho, dijera que tales gravámenes eran inaceptables.

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La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia de la Organización de Naciones Unidas que regula el transporte marítimo mundial, dijo el martes que estaba al tanto del anuncio de Trump sobre la búsqueda de acuerdos comerciales y de inversión a cambio de un tránsito seguro por el estrecho, y que estaba a la espera de contar con más detalles.

"Siempre hemos sido congruentes con nuestra postura sobre las tarifas: la OMI se opone firmemente al cobro de tarifas por el tránsito a través de los estrechos utilizados para la navegación internacional", dijo Natasha Brown, una portavoz de la agencia, en un comunicado el martes. "No hay ninguna base legal para introducir peajes obligatorios simplemente para transitar por un estrecho".

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El transporte marítimo es la forma más económica de trasladar mercancías, y más del 80 por ciento del comercio mundial se lleva a cabo por barco. Aunque ni Estados Unidos ni Irán han ratificado la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (el tratado que exige que la navegación por las vías marítimas internacionales sea libre), por lo general han seguido sus normas durante décadas.

Antes de la guerra, el estrecho de Ormuz era una ruta marítima internacional por la que las embarcaciones navegaban sin costo. Pero desde el inicio de la guerra, los funcionarios iraníes han dicho en repetidas ocasiones que tienen la intención de monetizar el estrecho.

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Irán aprovechó de inmediato los comentarios de Trump como una confirmación de que los gobiernos que ofrecen seguridad a las embarcaciones tienen derecho a cobrar. El presidente de Estados Unidos "tiene toda la razón. Quien otorgue un tránsito seguro y protegido a las embarcaciones comerciales por el estrecho de Ormuz debe recibir una compensación por este servicio", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en las redes sociales el lunes. "El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos".

Irán disparó contra tres embarcaciones que transitaban por el estrecho durante la noche. Dos marineros murieron y 14 resultaron heridos, incluidos cuatro de gravedad, según la Organización Marítima Internacional.

El tráfico en el estrecho casi se paralizó el lunes, mientras Irán y Estados Unidos intercambiaban ataques por tercer día consecutivo, y la frágil tregua entre los países parecía venirse abajo. Solo 10 embarcaciones pasaron por el estrecho el lunes, el nivel más bajo en un mes y apenas una fracción de las más de 130 que pasaban diariamente por el estrecho antes de la guerra, según Kpler, una empresa de datos marítimos.

Es poco probable que Irán ceda en respuesta a la presión de Estados Unidos, según Eurasia Group, la consultora de riesgo geopolítico. La firma predijo que Irán continuaría atacando barcos para presionar a Omán y a los demás Estados del Golfo para que acepten darle a Irán una influencia permanente en el estrecho.

Kristoffersen dijo que cualquier limitación a la libertad de navegación iría en contra de las reglas que habían regido el transporte marítimo internacional durante décadas.

"Cualquier violación de este principio, por supuesto, podría hacer que otros se sientan tentados a intentar hacer lo mismo", dijo. "Y es por eso que valoramos tanto ese principio". Kristoffersen, cuya empresa tuvo una embarcación varada en el golfo Pérsico que salió a principios de julio, dijo que no enviaría embarcaciones al golfo hasta que ya no hubiera riesgo de que estas fueran atacadas. "Si la intención sigue ahí, la protección militar no es suficiente para nosotros".

Peter Eavis colaboró con la reportería desde Nueva York.

Jenny Gross escribe sobre negocios y economía para The New York Times y está basada en Londres.The Strait of Hormuz

Peter Eavis colaboró con la reportería desde Nueva York.