El gusano gusano barrenador avanza hacia el norte, autoridades confirman el primer caso en Chihuahua

Autoridades detectaron el primer caso de gusano barrenador en Chihuahua. Crédito: X/ @josuealeexis

Este martes, las autoridades sanitarias del estado de Chihuahua confirmaron el primer caso de infestación por gusano barrenador de ganado. Al animal infectado lo hallaron en un ejido a 40 kilómetros al suroeste de Parral.

Personal del Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) reportó que el animal infectado fue un becerro de ocho días de nacido, ubicado en un ejido que está a 35 kilómetros de los límites con Durango.

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De acuerdo con Juan Carlos Flores Márquez, jefe del Departamento de Ganadería, las larvas fueron encontradas en la herida del ombligo del animal y que el resultado positivo fue emitido por el laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Dan paso a campaña de control en Chihuahua por gusano barrenador

Después de la confirmación del caso, el programa de vigilancia sanitaria dio paso a una campaña de control, mediante cuadrillas integradas por personal del gobierno del estado, Senasica, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), el comité estatal y la Unión Ganadera.

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Dicho programa de vigilancia debe llevar a cabo la desinfección del lugar, el tratamiento preventivo de los animales del hato y la revisión del ganado ubicado en un radio de hasta 20 kilómetros, con la finalidad de evitar que la mosca deposite sus huevos en heridas abiertas.

Flores Márquez aseguró que el ganado no será sacrificado ni el hato puesto en cuarentena, pero las autoridades sí reforzarán el control de movilización.

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Además, solicitó a los productores de Chihuahua revisar de manera constante a sus animales y reportar inmediatamente cualquier herida con larvas para aplicar el protocolo sanitario antes descrito.

Mauro Prada, secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua, confirmó el primer caso de gusano barrenador en la entidad. Crédito: Gobierno de Chihuahua.

Desarrollo Rural se propone acabar con plaga en 15 días

La Secretaría de Desarrollo Rural se fijó como meta erradicar en los próximos 15 días el único caso confirmado de gusano berrandor en Chihuahua, con el objetivo de evitar que la plaga se propague y recuperar el estatuto sanitario de la entidad.

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Mauro Prada Muñoz, titular de la SDR, detalló que el caso fue detectado el pasado fin de semana como sospechoso, y que, tras la realización de los análisis hechos por las autoridades sanitarias, hoy se confirmó la presencia del gusano barrenador en un becerro del municipio de Hidalgo del Parral.

El funcionario subrayó que la notificación oportuna del productor permitió activar protocolos de emergencia y frenar a tiempo una plaga en zonas ganaderas.

Insistió en que la detección temprana es la principal herramienta para evitar que el problema se extienda a otras regiones.

Destacan medidas de prevención del gobierno de Maru Campos

También destacó que, desde el inicio de la contingencia sanitaria en el sur del país, la gobernadora María Eugenia Campos ordenó reforzar las medidas de prevención para proteger a Chihuahua, una estrategia que, de acuerdo con Parada, toma como referencia autoridades sanitarias de Texas y otras entidades fronterizas.

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Asimismo, detalló que la entidad cuenta con la capacidad técnica, el personal especializado y la coordinación institucional necesaria para afrontar la contingencia.

La gobernadora Maru Campos implementa medidas contra el gusano barrenador en Chihuahua. Foto: X/ @MaruCampos_G

Lo anterior, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Rural, el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, Senasica, el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (CPA) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.

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“La meta es que durante los próximos 15 días nos apliquemos estrictamente para que este sea un caso aislado y podamos volver a liberar al estado de Chihuahua de esta condición”, dijo el funcionario ante medios de comunicación.

Buscan que Chihuahua se integre a estrategia especial de contención

Dada la gravedad de la situación, el gobierno del estado adelantó que solicitará al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-APHIS) y a autoridades federales incluir a Chihuahua en estrategias especiales de contención con mosca estéril, para frenar el avance de una eventual plaga y sostener la confianza en el estatus sanitario del ganado en la entidad.

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Gusano barrenador: gobierno federal espera producir 100 millones de moscas estériles por semana a finales de 2026.

Por último, el secretario explicó que las medidas se concentran en el control de la movilización terrestre de animales y en el monitoreo permanente con trampas para detectar la presencia de la mosca. Añadió que, por las características del caso, existe confianza en que el brote pueda contenerse sin nuevos casos en la zona.

No cede el avance de las infecciones por gusano barrenador en el país y, en esta ocasión, fueron las autoridades de Chihuahua las que detectaron el primer caso en un animal de la entidad.

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