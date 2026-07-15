México

El gusano gusano barrenador avanza hacia el norte, autoridades confirman el primer caso en Chihuahua

Este caso de infestación por gusano barrenador se presentó en un animal ubicado en un ejido del Parral, Chihuahua

Guardar
Google icon
Autoridades estatales detectaron el primer caso de gusano barrenador en Chihuahua. Crédito: X/ @josuealeexis
Autoridades detectaron el primer caso de gusano barrenador en Chihuahua. Crédito: X/ @josuealeexis

Este martes, las autoridades sanitarias del estado de Chihuahua confirmaron el primer caso de infestación por gusano barrenador de ganado. Al animal infectado lo hallaron en un ejido a 40 kilómetros al suroeste de Parral.

Personal del Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) reportó que el animal infectado fue un becerro de ocho días de nacido, ubicado en un ejido que está a 35 kilómetros de los límites con Durango.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Juan Carlos Flores Márquez, jefe del Departamento de Ganadería, las larvas fueron encontradas en la herida del ombligo del animal y que el resultado positivo fue emitido por el laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Dan paso a campaña de control en Chihuahua por gusano barrenador

Después de la confirmación del caso, el programa de vigilancia sanitaria dio paso a una campaña de control, mediante cuadrillas integradas por personal del gobierno del estado, Senasica, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), el comité estatal y la Unión Ganadera.

PUBLICIDAD

Dicho programa de vigilancia debe llevar a cabo la desinfección del lugar, el tratamiento preventivo de los animales del hato y la revisión del ganado ubicado en un radio de hasta 20 kilómetros, con la finalidad de evitar que la mosca deposite sus huevos en heridas abiertas.

Flores Márquez aseguró que el ganado no será sacrificado ni el hato puesto en cuarentena, pero las autoridades sí reforzarán el control de movilización.

Además, solicitó a los productores de Chihuahua revisar de manera constante a sus animales y reportar inmediatamente cualquier herida con larvas para aplicar el protocolo sanitario antes descrito.

Mauro Prada, secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua, confirmó el primer caso de gusano barrenador en la entidad. Crédito: Gobierno de Chihuahua.
Mauro Prada, secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua, confirmó el primer caso de gusano barrenador en la entidad. Crédito: Gobierno de Chihuahua.

Desarrollo Rural se propone acabar con plaga en 15 días

La Secretaría de Desarrollo Rural se fijó como meta erradicar en los próximos 15 días el único caso confirmado de gusano berrandor en Chihuahua, con el objetivo de evitar que la plaga se propague y recuperar el estatuto sanitario de la entidad.

Mauro Prada Muñoz, titular de la SDR, detalló que el caso fue detectado el pasado fin de semana como sospechoso, y que, tras la realización de los análisis hechos por las autoridades sanitarias, hoy se confirmó la presencia del gusano barrenador en un becerro del municipio de Hidalgo del Parral.

El funcionario subrayó que la notificación oportuna del productor permitió activar protocolos de emergencia y frenar a tiempo una plaga en zonas ganaderas.

Insistió en que la detección temprana es la principal herramienta para evitar que el problema se extienda a otras regiones.

Destacan medidas de prevención del gobierno de Maru Campos

También destacó que, desde el inicio de la contingencia sanitaria en el sur del país, la gobernadora María Eugenia Campos ordenó reforzar las medidas de prevención para proteger a Chihuahua, una estrategia que, de acuerdo con Parada, toma como referencia autoridades sanitarias de Texas y otras entidades fronterizas.

Asimismo, detalló que la entidad cuenta con la capacidad técnica, el personal especializado y la coordinación institucional necesaria para afrontar la contingencia.

La gobernadora Maru Campos implementa medidas contra el gusano barrenador en Chihuahua. Foto: X/ @MaruCampos_G
La gobernadora Maru Campos implementa medidas contra el gusano barrenador en Chihuahua. Foto: X/ @MaruCampos_G

Lo anterior, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Rural, el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, Senasica, el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (CPA) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.

“La meta es que durante los próximos 15 días nos apliquemos estrictamente para que este sea un caso aislado y podamos volver a liberar al estado de Chihuahua de esta condición”, dijo el funcionario ante medios de comunicación.

Buscan que Chihuahua se integre a estrategia especial de contención

Dada la gravedad de la situación, el gobierno del estado adelantó que solicitará al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-APHIS) y a autoridades federales incluir a Chihuahua en estrategias especiales de contención con mosca estéril, para frenar el avance de una eventual plaga y sostener la confianza en el estatus sanitario del ganado en la entidad.

Gusano barrenador: gobierno federal espera producir 100 millones de moscas estériles por semana a finales de 2026.
Gusano barrenador: gobierno federal espera producir 100 millones de moscas estériles por semana a finales de 2026.

Por último, el secretario explicó que las medidas se concentran en el control de la movilización terrestre de animales y en el monitoreo permanente con trampas para detectar la presencia de la mosca. Añadió que, por las características del caso, existe confianza en que el brote pueda contenerse sin nuevos casos en la zona.

No cede el avance de las infecciones por gusano barrenador en el país y, en esta ocasión, fueron las autoridades de Chihuahua las que detectaron el primer caso en un animal de la entidad.

Temas Relacionados

ChihuahuaGusano barrenadorDurangoMaru CamposPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro de la CDMX y Metrobús hoy 14 de julio? alta afluencia y retrasos en la línea 9 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro de la CDMX y Metrobús hoy 14 de julio? alta afluencia y retrasos en la línea 9 del STC

Captan en Seattle a cuatro aficionados argentinos agrediendo a un joven mexicano

Un grupo de personas con playeras albicelestes agredieron a un joven que trae puesta la casaca de la Selección Mexicana en la vía pública

Captan en Seattle a cuatro aficionados argentinos agrediendo a un joven mexicano

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

Aficionados de Pumas estallan tras aumento de precios de boletos en el Apertura 2026

El incremento de hasta 66% en las entradas para el Olímpico Universitario y el debut de Solari con el pie izquierdo eclipsan la expectativa del arranque

Aficionados de Pumas estallan tras aumento de precios de boletos en el Apertura 2026

Árnica: el remedio para los golpes que esconde riesgos poco conocidos

La árnica vuelve a estar en el centro del debate por su uso en remedios caseros

Árnica: el remedio para los golpes que esconde riesgos poco conocidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

Más policías detenidos en Michoacán: arrestan a mujer agente con arsenal de uso exclusivo de las fuerzas armadas

EEUU acusa que El Mayo Zambada gastó millones de dólares al año en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa

¿El Jando o El Chuki? Los dos pilotos de Los Chapitos que han sido relacionados con el traslado de El Mayo Zambada

La DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles: “Hay una conexión mortífera”

ENTRETENIMIENTO

Tras escándalo de Pedro Sola, Leticia Calderón aclara sus polémicos comentarios sobre atropellar gatos

Tras escándalo de Pedro Sola, Leticia Calderón aclara sus polémicos comentarios sobre atropellar gatos

Ana Serradilla confesó que estuvo a punto de ser chica Bond, pero la pasó mal: “Casi me da una parálisis facial”

Latin Lover entra a quirófano y pide a sus fans rezar por él

Rosa María Noguerón abre las puertas a Adrián Marcelo para La Casa de los Famosos México 2026

René Franco califica de “violentas” las declaraciones de Susana Zabaleta contra Pedro Sola por la funa de los perritos

DEPORTES

Captan en Seattle a cuatro aficionados argentinos agrediendo a un joven mexicano

Captan en Seattle a cuatro aficionados argentinos agrediendo a un joven mexicano

Aficionados de Pumas estallan tras aumento de precios de boletos en el Apertura 2026

Se acabó el sueño europeo, Jorge Sánchez llega a Guadalajara para firmar con Atlas

Este es el motivo de la ausencia de Gilberto Mora en la Selección Mexicana Sub-20

Después de regresar a Cruz Azul, Erik Lira agradece apoyo a la afición durante el Mundial 2026