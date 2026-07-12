El gobierno de Trump cita a periodistas del Times en una nueva ofensiva contra la prensa

El Departamento de Justicia busca obligar a declarar a reporteros que informaron sobre el nuevo Air Force One. El Times calificó la medida como un "acto descarado".

El gobierno de Donald Trump emitió el viernes citaciones judiciales contra varios periodistas de The New York Times, después de que el medio informara esta semana sobre problemas de seguridad relacionados con el nuevo Air Force One del presidente Trump, donado por Catar.

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Las citaciones --que buscan obligar a los periodistas a declarar ante un gran jurado federal en Manhattan el miércoles-- supusieron una escalada extraordinaria en los esfuerzos del presidente Trump por amenazar e intimidar a organizaciones de prensa independientes.

En algunos casos, las citaciones fueron entregadas por agentes federales que se presentaron en los domicilios de los periodistas.

El Times denunció las acciones del gobierno.

"La aparición de agentes federales de las fuerzas del orden en la puerta de los periodistas debería escandalizar a cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que esta protege", dijo David McCraw, el principal abogado de la redacción del Times, en un comunicado el viernes por la noche.

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"Nuestros periodistas reportan los hechos y defienden el derecho del público estadounidense a saber cómo funciona su gobierno y cómo se utilizan los impuestos que pagan", escribió McCraw. "Este acto descarado no debe verse más que como un intento de impedir que el público sepa lo que está ocurriendo en su país, intimidando a los periodistas para que no hagan su trabajo".

Las citaciones contienen pocos detalles y solo piden que los periodistas testifiquen "en relación con una presunta infracción de la legislación penal federal". Las emitió Jay Clayton, el fiscal federal de Manhattan. Clayton, que dirige una de las oficinas de las fuerzas del orden más importantes del país, fue nombrado recientemente por Trump para ocupar el cargo de director de inteligencia nacional.

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Los portavoces de la Casa Blanca no respondieron a las preguntas el viernes por la tarde.

En un comunicado del sábado, una portavoz del Departamento de Justicia dijo que "los periodistas no son el objetivo, sino quienes filtran información clasificada".

"Valoramos y apreciamos el importante papel que desempeña la prensa en este país, pero el Departamento de Justicia también tiene un papel importante para garantizar que las personas a las que se les han confiado los secretos de nuestra nación hagan lo que se supone que deben hacer con esa información", dijo la portavoz, Emily Covington. Añadió: "Reconocemos que siempre puede haber una tensión natural al respecto, pero no vamos a ignorar la ley".

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Entre los periodistas del Times que recibieron citaciones se encontraban Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt, quienes informaron el miércoles que Trump había partido de Turquía en el antiguo Air Force One como medida de seguridad, a instancias del Servicio Secreto. El jueves, The Times informó de que el nuevo Air Force One, un Boeing 747-8 donado por Catar, carecía de algunas de las características de seguridad avanzadas del avión anterior, incluidas las capacidades antimisiles. Ambos artículos citaban fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para abordar cuestiones delicadas de seguridad.

Antes de que se publicara el artículo del miércoles, un alto cargo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) se puso en contacto con un periodista y un editor jefe del Times para pedirles que retrasaran la publicación del artículo, calificándolo de asunto de seguridad nacional, según una persona al tanto de la conversación. El funcionario del FBI se negó a explicar cuál era el problema de seguridad. También pidió al Times que revelara sus fuentes para el artículo; el periódico se negó a hacerlo. (Un portavoz del Times, Charlie Stadtlander, confirmó esta versión).

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Trump lleva mucho tiempo siendo un crítico implacable de los medios de comunicación. Pero en su segundo mandato, ha actuado de forma agresiva para usar los inmensos poderes del gobierno federal en sus intentos de atacar a la prensa.

A principios de este año, el Departamento de Justicia intentó obligar a testificar a periodistas de The Wall Street Journal y The Washington Post. El Departamento de Justicia retiró las citaciones después de que ambas organizaciones de noticias se defendieran mediante escritos confidenciales.

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Tanto los gobiernos demócratas como los republicanos han iniciado investigaciones sobre filtraciones de información clasificada. Pero las citaciones dirigidas a periodistas no son habituales, y los defensores de la Primera Enmienda dicen que pueden coartar la labor de recopilación de noticias.

En enero, agentes del FBI dieron un paso poco habitual al registrar el domicilio de una periodista de The Washington Post, Hannah Natanson, como parte de una investigación sobre el manejo de material clasificado por parte de un contratista gubernamental. Los agentes confiscaron teléfonos, computadoras portátiles y un reloj inteligente tras ejecutar una orden de registro. Natanson llevaba meses hablando con empleados del gobierno mientras informaba sobre los esfuerzos del gobierno de Trump por reducir la fuerza laboral federal.

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El Times es parte en varios litigios que involucran a Trump y su gobierno.

El presidente demandó al Times el año pasado, acusándolo de difamarlo, menoscabar su reputación e intentar socavar su candidatura de 2024.

En diciembre, el Times demandó al Departamento de Defensa después de que este impusiera restricciones a los periodistas que cubren temas militares. La empresa volvió a demandar después que la agencia redujo el acceso físico de los periodistas al Pentágono.

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En mayo, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo demandó al Times, acusándolo de discriminación laboral. El viernes, el Times presentó una contrademanda, alegando que la demanda era un acto de represalia por su cobertura de la presidencia de Trump y una violación de sus derechos amparados por la Primera Enmienda.

Glenn Thrush y Benjamin Weiser colaboraron con reportería.

Michael M. Grynbaum escribe sobre la intersección de los medios, la política y la cultura. Ha sido el corresponsal de medios de comunicación del Times desde 2016.

Glenn Thrush y Benjamin Weiser colaboraron con reportería.