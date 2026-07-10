El hombre al que mató un agente del ICE en Houston no era el objetivo de la redada

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo forma parte de un número cada vez mayor de incidentes violentos en los que se ven involucrados civiles y agentes de inmigración.

Los agentes federales de inmigración que mataron a un hombre durante un control de tráfico el martes en Houston estaban buscando a otra persona, según una vocera del Departamento de Seguridad Nacional.

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Los objetivos de la investigación del ICE eran dos personas de Guatemala, y los agentes creían que una de ellas estaba en la furgoneta blanca que conducía Lorenzo Salgado Araujo, según dos personas con conocimiento del asunto a las que no se les permitió hablar sobre el caso.

Pero los migrantes guatemaltecos no estaban en la furgoneta. Araujo, un migrante mexicano que llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos sin papeles, se dirigía al trabajo con otros tres hombres.

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Cuando los agentes intentaron detener el vehículo, la situación se agravó rápidamente y un agente disparó a Araujo en el abdomen. Murió en el hospital unas horas más tarde.

Funcionarios de Seguridad Nacional dijeron que Araujo había intentado utilizar su vehículo como arma, aunque no ha salido a la luz ningún video ni ninguna otra prueba que respalde esa afirmación.

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Los agentes federales habían vigilado una dirección relacionada con uno de los dos guatemaltecos semanas antes y habían visto dos furgonetas blancas en la propiedad, dijo la vocera en un comunicado. Cuando volvieron a esa dirección el martes, dijo, "vieron una furgoneta blanca con una persona que se parecía al sospechoso" e iniciaron el control de tráfico.

Los agentes no llevaban cámaras corporales, según la vocera. Antes de intentar detener la furgoneta, los agentes habían investigado a su propietario y descubrieron que se trataba de Araujo, quien carecía de estatus legal en Estados Unidos, según las dos personas familiarizadas con el caso.

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Esta muerte forma parte de un número cada vez mayor de incidentes violentos similares en los que se ven involucrados civiles y agentes de inmigración. Desde septiembre, más de 20 personas han sido blanco de disparos, casi todas ellas dentro de sus coches. Algunos casos han acabado en muertes. El tiroteo se produce además en un momento en que el gobierno de Donald Trump ha intensificado su campaña de deportaciones.

La muerte de Araujo ha desatado la indignación en Texas y en otros lugares. Los hijos de Araujo dijeron durante una rueda de prensa el miércoles que creían que su padre intentó huir porque lo perseguían coches sin distintivos. Ronaldo Salgado, su hijo mayor, y un número cada vez más grande de cargos electos y activistas de la inmigración han exigido una investigación independiente.

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"Me parece indignante, y es ridículo oír que nadie en esa furgoneta era objeto de ningún tipo de investigación", dijo Salgado al enterarse de que su padre no era buscado por los agentes federales.

Las autoridades federales dijeron antes que agentes del ICE pararon un vehículo cerca de las 6:50 a. m. del martes e intentaron detener a Araujo, a quien describieron como un "extranjero ilegal". El ICE alegó que Araujo había "convertido su vehículo en un arma" e intentó atropellar al agente, quien entonces le disparó.

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Los demás pasajeros del vehículo de Araujo, según una persona que conoce el caso, eran José Trinidad Rojas Pliego, Daniel Tirado Pantoja y Víctor Hugo Salgado Araujo, el hermano menor de la víctima.

Dominga Aguilar Salgado, quien está casada con un tercer hermano Araujo, dijo que la familia no ha hablado con Víctor Hugo Salgado Araujo, que sigue detenido en un centro de inmigración en Conroe, Texas, a las afueras de Houston.

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"Imagínate, uno de ellos murió y el otro está en un centro de detención", dijo Dominga Aguilar Salgado. "La familia lo está pasando muy mal. Él vio lo que pasó realmente".

Durante la rueda de prensa del miércoles, Ronaldo Salgado contuvo las lágrimas al describir cómo había visto un video en el que se veía a su padre agonizando momentos después de resultar herido. Los videos que circulan en las redes sociales y en los medios de comunicación parecen mostrar a agentes de inmigración que rodean a un hombre que se sujeta el abdomen. Otras imágenes mostraban a otro hombre en el suelo con las manos en la espalda mientras alguien gritaba de dolor.

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Unas 40 personas asistieron el jueves por la noche a una vigilia en el lugar del tiroteo. Se montó un memorial improvisado decorado con velas, flores, rosarios, globos y fotos de Araujo. En algunos de los carteles que dejaron allí se leía: "No vamos a mirar para otro lado" y "Cada vida es valiosa, independientemente de su situación migratoria".

"Vivo cerca de aquí y me pareció importante venir a presentar nuestros respetos", dijo Nishta Mehra, de 42 años, y añadió: "Es importante no hacer como si esto no estuviera pasando".

La oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional está llevando a cabo una investigación. La oficina del FBI en Houston dijo que enfocará su investigación en lo que las autoridades han calificado como un ataque a un agente federal.

En muchos tiroteos relacionados con la aplicación de la ley de inmigración, han salido a la luz posteriormente videos que contradicen las versiones de los agentes. Entre esos casos se incluyen dos tiroteos mortales en Mineápolis durante una campaña agresiva contra la inmigración en enero. En otro caso, un video desmintió la versión de un agente del ICE, lo que llevó a que se retiraran los cargos contra el hombre al que dispararon.

La familia de Araujo lo recordaron como un padre trabajador de tres ciudadanos estadounidenses que estaba tramitando un permiso de trabajo.

"Lo único que quería en la vida era proveer para su esposa y ver cómo sus hijos se convertían en personas maravillosas", dijo Ronaldo.

Kitty Bennett colaboró con investigación. Maria Jimenez Moya colaboró con reportería desde Houston.

Edgar Sandoval cubre Texas para el Times, con un enfoque en la comunidad latina y la frontera con México. Está radicado en San Antonio.

Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias.

Kitty Bennett colaboró con investigación. Maria Jimenez Moya colaboró con reportería desde Houston.