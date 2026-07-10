El Niño 2026 ya está activo y se intensifica: esto es lo que viene para México en los próximos meses

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el 9 de julio que el fenómeno climático El Niño ya cruzó el umbral de activación y se intensificará durante los próximos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México prevé que El Niño se intensifique a finales de 2026 y se extenderá hasta la primavera de 2027, con la probabilidad de generar lluvias irregulares, mayor actividad ciclónica y un aumento de temperaturas extremas. El gobierno federal ya ejecuta un plan nacional de monitoreo y prevención ante posibles afectaciones en distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el 9 de julio que el fenómeno climático El Niño ya cruzó el umbral de activación y se intensificará durante los próximos meses. La zona de monitoreo conocida como Niño 3.4 registra 29.2 °C en la superficie marina, apenas 0.2 °C por debajo del máximo histórico medido en noviembre de 2015.

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“Ya cruzamos la línea donde se establece El Niño y las proyecciones son de que sí pudiéramos llegar justo a rebasar la línea del Niño muy fuerte o al menos estar muy cercano”, advirtió Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, durante la conferencia matutina del gobierno federal.

Pronóstico global: uno de los eventos más intensos desde 1950

El Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la NOAA ejecutó 30 corridas de su modelo de pronóstico y todas proyectaron una intensidad pico competitiva con los eventos más extremos del último siglo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta oficial el 9 de julio y proyecta un 81% de probabilidad de que el evento alcance la categoría “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026. Hay un 97% de certeza de que el fenómeno persista hasta la primavera de 2027.

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El Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la NOAA ejecutó 30 corridas de su modelo de pronóstico y todas proyectaron una intensidad pico competitiva con los eventos más extremos del último siglo. Algunos modelos del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio estiman que las temperaturas superficiales del Pacífico ecuatorial podrían superar los 3 °C por encima del promedio ya en septiembre.

El pico de intensidad coincidirá con el cierre de 2026. La probabilidad de un evento de Niño muy fuerte para el trimestre noviembre-diciembre-enero es de 63%, según el SMN.

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Lo que viene para México: efectos por región y temporada

El Niño se origina en el Pacífico ecuatorial y no actúa directamente sobre el territorio mexicano, pero altera los patrones de viento y lluvia en todo el país. El impacto no será uniforme ni constante a lo largo del año.

De mayo a octubre, el centro y el sureste del país recibirán precipitaciones por debajo del promedio histórico. Durante julio y agosto, el noreste enfrentará una reducción particular de lluvias. Para septiembre y octubre, el noroeste podría registrar precipitaciones en rangos normales o superiores.

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En el norte, el invierno traerá más frentes fríos y episodios de lluvia intensa. Para la primavera de 2027, el pronóstico contempla ondas de calor, mayor riesgo de incendios forestales y deterioro de la calidad del aire en zonas urbanas.

Vázquez Romaña aclaró que “no todos estos ciclones van a entrar al país, simplemente que vamos a tener mayor frecuencia de formación, pero muchos se van a alejar de la costa, otros probablemente se acerquen”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más ciclones en el Pacífico, menos en el Atlántico

El calentamiento del Pacífico ecuatorial incrementa la energía disponible para la formación de ciclones tropicales. El SMN estima entre 18 y 21 sistemas para la temporada 2026, una cifra que supera el promedio de años anteriores.

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Vázquez Romaña aclaró que “no todos estos ciclones van a entrar al país, simplemente que vamos a tener mayor frecuencia de formación, pero muchos se van a alejar de la costa, otros probablemente se acerquen”.

El fenómeno tiene el efecto contrario en el Atlántico: los vientos más intensos sobre el Caribe dificultan la formación de huracanes en esa cuenca y en el Golfo de México.

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Plan nacional de respuesta: alertas, refugios y puestos de comando

El gobierno también habilitó un sistema de alertamiento masivo por telefonía celular ante huracanes, tecnología que coloca a México entre los pocos países de América con esa capacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el gobierno federal intensificó las reuniones de coordinación con dependencias federales y estatales, con énfasis en los estados costeros y municipios con alto riesgo de inundación o deslaves.

“Estamos instalando estos puestos de comando que encabezan los señores gobernadores y gobernadoras”, detalló Velázquez Alzúa. Al momento de la conferencia, 11 de los 17 puestos de comando previstos en entidades costeras ya estaban operativos; la cobertura nacional se completará la próxima semana.

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El gobierno también habilitó un sistema de alertamiento masivo por telefonía celular ante huracanes, tecnología que coloca a México entre los pocos países de América con esa capacidad. Los planes DN-III de la Defensa y Marina permanecen activos en todo el territorio, con capacidad de despliegue inmediato ante emergencias.