Cómo convertir tu celular en un panel de control de salud personal

(Circuits)

La aplicación de salud en la pantalla de inicio de tu celular tiene muchos usos, incluso si no tienes un reloj inteligente o un monitor de actividad física. Con un poco de esfuerzo manual, puedes usar la aplicación para tener una mejor idea de tu bienestar general.

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Por ejemplo, puedes llevar un diario de alimentación y ejercicio. La mayoría de los teléfonos ofrecen una función básica y gratuita para contar pasos. Además, puedes vincular otras aplicaciones de ejercicio y dieta que utilices para optimizar tus datos.

Muchos proveedores de servicios médicos te permiten importar registros de tu doctor y puedes crear una "ID médica" para la pantalla de bloqueo de tu teléfono en caso de emergencia.

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A continuación, te explicamos cómo empezar.

Elige la aplicación

Aunque hay muchas opciones de terceros, las aplicaciones básicas de salud de Google, Samsung y Apple llevan años disponibles y han ido agregando nuevas funciones de manera constante:

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-- Google renovó recientemente la aplicación Google Health (antes conocida como la aplicación para dispositivos FitBit) y está retirando gradualmente el software anterior, Google Fit. Google Health es gratuita en las tiendas de aplicaciones para iOS y Android.

-- Samsung Health, actualizada el mes pasado, viene preinstalada en los teléfonos Galaxy. También está disponible para otros usuarios de iOS y Android, especialmente para quienes usan los rastreadores de actividad física y los relojes inteligentes de Samsung.

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-- La aplicación Salud de Apple viene preinstalada en los iPhones y iPads (y recopila datos de los Apple Watch enlazados). No cuenta con una versión para Android.

Los menús de las aplicaciones de salud pueden resultar un poco abrumadores, así que tómate tu tiempo para explorarlos. Cada aplicación ofrece un espacio para registrar manualmente los entrenamientos diarios, la ingesta de alimentos, el estado emocional y las horas de sueño.

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Puedes configurar recordatorios para tomar medicamentos. Si usas una aplicación independiente compatible para ejercicio o dieta, a menudo puedes vincularla a la aplicación de salud para no tener que registrar las actualizaciones dos veces.

Muchos teléfonos ya tienen habilitada una función automática de conteo de pasos. Aunque no es tan precisa como algunos sensores especializados, el conteo de pasos que se muestra en las pantallas principales de Google Health, Samsung Health y la aplicación de Salud de Apple puede darte una idea general de la distancia que recorres diariamente. (Si tu teléfono no está contando tus pasos, revisa la configuración para asegurarte de que la función de seguimiento de actividad física esté activada).

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Sincronizar registros de salud

Muchos proveedores de servicios de salud utilizan sitios de "portales para pacientes", como MyChart, que te permiten iniciar sesión y ver los resultados de tus exámenes y otros registros médicos electrónicos. Si el sitio del proveedor es compatible con tu aplicación de salud, puedes sincronizar esos registros para tenerlos todos en un solo lugar. Necesitarás las credenciales de inicio de sesión que usas para el portal en línea para pacientes del proveedor.

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Si te preocupa la confidencialidad al importar registros digitales a otra aplicación, revisa la política de privacidad de la aplicación de salud antes de continuar. Google Health, Samsung Health y Health de Apple ofrecen explicaciones en sus sitios web. Ten en cuenta que las leyes federales de privacidad generalmente no aplican a los dispositivos móviles.

El sitio de soporte de Google Health cuenta con una página de instrucciones detalladas. Para sincronizar tus registros directamente desde tu proveedor de atención médica, abre la aplicación de Google Health, toca el ícono de Conexiones en la esquina superior izquierda de la pantalla y toca Registros médicos; los usuarios de iOS deben tocar primero Apps y servicios para acceder a la opción Registros médicos. En la pantalla de Registros médicos, selecciona Administrar conexiones y luego el botón Agregar más proveedores para buscar y sincronizar tus archivos.

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En Samsung Health, abre la aplicación, toca la pestaña "Inicio" en la parte inferior de la pantalla, desplázate hacia abajo y toca "Registros de salud" para comenzar.

En la aplicación de Salud de Apple, desde la pantalla "Resumen", toca el ícono de tu perfil en la esquina superior derecha. En la siguiente pantalla, toca "Expedientes médicos" y sigue las instrucciones en la pantalla para poder ver tus archivos, resultados de exámenes y otros datos de tu médico, o compartir información.

Crea una ID médica

Aunque no planees usarla como una base de datos de salud personal, tu teléfono puede mostrar información importante al personal médico de emergencia en la pantalla de bloqueo de tu teléfono, en caso de que te encuentres incapacitado. Estos detalles pueden incluir tu tipo de sangre, cualquier receta médica actual o afecciones de salud que tengas y tu estatus como donante de órganos.

En muchos modelos de Android, abre (o descarga y abre) la aplicación "Seguridad personal" y toca la pestaña "Tu información" en la parte inferior de la pantalla. Allí puedes agregar tu información médica y una persona de contacto en caso de emergencia.

En un teléfono Samsung Galaxy, toca el ícono de Ajustes, selecciona "Seguridad y emergencia" y, luego, toca las opciones para agregar información médica y de contacto de emergencia.

En un iPhone, abre la aplicación Salud. Si no se te solicita que configures tu ID médica, toca tu foto de perfil en la esquina superior derecha y selecciona ID médica. En la siguiente pantalla, agrega o edita los detalles que desees compartir y otorga permiso para que la información se muestre cuando tu teléfono esté bloqueado.

Vale la pena dedicar tiempo a configurar una identificación médica en tu smartphone: un estudio reciente dirigido por la Universidad de Rochester demostró que la información fue útil para la atención de los pacientes en el 75 % de los casos.

En una combinación de imágenes de Google, Samsung y Apple, de izquierda a derecha, las aplicaciones Google Health, Samsung Health y Health de Apple. (Google; Samsung; Apple vía The New York Times)