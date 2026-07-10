China lanza un cohete y avanza en la carrera contra SpaceX

El lanzamiento y la recuperación del Long March 10B podrían suponer un avance muy esperado para las empresas chinas de satélites.

El programa espacial chino dio un paso importante el viernes hacia su esquivo objetivo de competir con SpaceX, la empresa de Elon Musk, en la carrera por dominar el sector de los satélites.

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La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, una entidad gubernamental, lanzó un cohete Long March 10B y recuperó su parte inferior, llamada primera etapa, unos minutos después. Este paso esencial hacia la reutilización de las piezas del cohete para futuras misiones podría suponer un avance muy esperado para las empresas chinas de satélites.

SpaceX revolucionó el sector con su cohete Falcon 9, parcialmente reutilizable, cuya primera etapa regresa a la plataforma de lanzamiento en posición vertical tras el despegue. El Falcon 9 puede poner satélites en órbita en rápida sucesión, lo que le ha dado a SpaceX una ventaja significativa. Cada día que pasaba sin un lanzador chino reutilizable, SpaceX ampliaba su ventaja. SpaceX tiene más de 10.000 satélites en órbita y es líder mundial en internet por satélite.

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Las empresas chinas han estado lanzando satélites con cohetes de un solo uso, y dejan que sus piezas caigan a la Tierra o se conviertan en basura espacial después de cada lanzamiento. Dos constelaciones de satélites chinos que esperan rivalizar con los de SpaceX han lanzado entre ambas algo más de 400 satélites.

Pero eso podría estar a punto de cambiar.

El cohete Long March 10B despegó desde el puerto espacial de Wenchang, en Hainan --una isla frente a la costa sur de China--, justo después del mediodía del viernes.

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La parte inferior del cohete regresó en posición vertical a una plataforma en el mar, seis minutos después de separarse de la parte superior. Descendió lentamente hasta una plataforma equipada con redes para capturar las piezas del cohete, según un video difundido por los medios estatales chinos. Las redes resultaron ser la ingeniosa solución de China para recuperar los propulsores de los cohetes.

La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China dijo que se trata de la "primera recuperación de un vehículo de lanzamiento mediante redes en todo el mundo".

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El país construyó la plataforma en alta mar el año pasado y la probó en febrero. La primera etapa de un cohete anterior acabó cayendo al mar. La misión del viernes se basó en los resultados de esa prueba, según declaraciones oficiales.

El cohete Long March 10B fue desarrollado por la Academia de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento de China, una filial de la corporación estatal. Forma parte de la serie de cohetes Long March 10, algunos de los cuales están diseñados para la primera misión tripulada de China a la Luna, prevista para 2030.

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Mide unos 60 metros de altura y está diseñado para poner en órbita terrestre baja hasta 16 toneladas de naves espaciales, como satélites. Durante la prueba del viernes, la etapa superior del cohete lanzó con éxito un número no especificado de satélites, dijo el gobierno.

La empresa dijo que las próximas pruebas de vuelo se realizarán a finales de este año. No respondió a preguntas.

Los motores de la primera etapa del cohete utilizan oxígeno líquido y queroseno, mientras que el motor de la etapa superior utiliza oxígeno líquido y metano.

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Dos intentos anteriores habían fracasado a la hora de crear la respuesta china al Falcon 9. Landspace, una empresa privada, fue la primera en China en probar un cohete parcialmente reutilizable en diciembre. El cohete, el Zhuque-3, se lanzó con éxito, pero su primera etapa perdió el control durante el descenso hacia la plataforma de lanzamiento.

Otro cohete de la serie Long March, el Long March 12, también falló en una prueba de recuperación en diciembre. La etapa superior del cohete llegó a la órbita prevista, pero no se pudo recuperar la parte inferior.

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Aunque la prueba del viernes supone un gran avance, el gobierno chino tiene que hacer varios lanzamientos de prueba para detectar y solucionar cualquier problema que pueda haber con el cohete. Solo así podrá aspirar a competir con SpaceX, que ha dejado atrás a todos los demás competidores mundiales en los últimos siete años.

Kenneth Chang colaboró con reportería.

Selam Gebrekidan es reportera de investigación en The New York Times y está radicada en Hong Kong.

Pei-Lin Wu es reportera e investigadora y cubre Taiwán y China para el Times.

Kenneth Chang colaboró con reportería.