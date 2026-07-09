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Justin Bieber y Burna Boy se unen al primer espectáculo del medio tiempo de una final del Mundial

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Los artistas actuarán junto a Madonna, Shakira y BTS en el primer espectáculo de la historia en una final del Mundial. El objetivo es igualar la influencia cultural del Super Bowl.

Justin Bieber y Burna Boy actuarán en el primer espectáculo del medio tiempo en una final del Mundial el 19 de julio, según anunciaron el miércoles la FIFA y el productor del espectáculo, Global Citizen, sumándose así a un cartel ya repleto y ecléctico que incluye a Shakira, Madonna y BTS.

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La FIFA, el organismo rector mundial del fútbol que organiza la Copa del Mundo cada cuatro años, espera que, al introducir una actuación musical en el medio tiempo de la final de este año, pueda replicar el gran éxito cultural del Super Bowl. La final del Mundial lleva mucho tiempo siendo un espectáculo cuatrienal. Según la FIFA, más de un millardo de personas vieron al menos una parte de la última final, en 2022. El partido de este año está previsto que empiece a las 3:00 p. m., hora del este, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los artistas del espectáculo los eligió Chris Martin, el cantante de Coldplay, quien en mayo anunció a Shakira, Madonna y BTS a través de un video en el que aparecían personajes de Plaza Sésamo y los Muppets. Coldplay, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro de la PS22, un coro de primaria de Staten Island, también participarán en el espectáculo, dijo Global Citizen.

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El descanso habitual del medio tiempo en los partidos regulados por la FIFA dura 15 minutos. A pesar de las numerosas actuaciones que se han anunciado hasta ahora, la FIFA y Global Citizen --una organización sin ánimo de lucro que organiza conciertos a gran escala para llamar la atención sobre problemas como el hambre y la pobreza-- dijeron que el espectáculo durará 11 minutos.

La inclusión de Bieber, como coprotagonista, y de Burna Boy, como artista adicional, significa que el R&B y el afrobeats ampliarán aún más el abanico musical del espectáculo, que ya cuenta con pop, música latina y coreana.

Bieber ha ganado dos premios Grammy y es conocido por éxitos como "Baby" y "Never Say Never". En abril, fue el artista principal del festival Coachella en California, donde ofreció una actuación de casi 90 minutos en la que, entre otras cosas, cantó acompañándose de videos de YouTube de sus canciones que se reproducían en una computadora portátil.

Burna Boy, un artista nigeriano de afrobeats ganador de un Grammy, colabora en la canción de Shakira "Dai Dai", el himno oficial del Mundial de este año. Los dos la interpretaron en el partido inaugural del torneo el mes pasado en Ciudad de México. En 2023, Burna Boy fue uno de los artistas principales del espectáculo del descanso del Juego de estrellas de la NBA.

Madonna ha ganado siete premios Grammy y Shakira, cuatro. BTS es el primer grupo de K-pop en recibir una nominación a los Grammy.

A diferencia del Super Bowl, que lleva mucho tiempo organizando espectáculos de medio tiempo muy elaborados --entre los artistas recientes están Bad Bunny y Kendrick Lamar--, los partidos de fútbol no suelen contar con una actuación musical importante durante el descanso.

La FIFA y Global Citizen hicieron una especie de prueba piloto en el MetLife Stadium el verano pasado. El espectáculo del medio tiempo durante la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, en la que participan equipos de fútbol profesionales de todo el mundo, contó con la rapera estadounidense Doja Cat, la cantante nigeriana Tems y el artista colombiano J Balvin.

La final del Mundial será la culminación de un torneo en el que se enfrentan las mejores selecciones de fútbol del mundo. Dieciséis ciudades de Estados Unidos, Canadá y México fueron anfitrionas del torneo.

Emmanuel Morgan cubre deportes, cultura pop y entretenimiento.

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