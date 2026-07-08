Cómo evitar que tus imágenes de Instagram sean usadas por la IA

El nuevo generador de imágenes con IA de Meta, la empresa propietaria de WhatsApp y Facebook, incluye un giro inesperado para los usuarios: permite utilizar imágenes de cuentas públicas de Instagram.

El martes, Meta presentó un generador de imágenes con IA llamado Muse Image, que incluye una función que les permite a los usuarios crear imágenes generadas con inteligencia artificial a partir de imágenes de Instagram de otras personas.

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Cualquier adulto con una cuenta pública de Instagram fue incluido de manera automática en esta función. Con la aplicación Meta AI, el chatbot independiente de la empresa, otros usuarios podían usar "la totalidad o una parte de las fotos" para crear nuevas imágenes generadas por IA, explicó la empresa en una publicación.

"Además, pueden crear contenido con tu contenido de Instagram usando las funciones de IA en Meta", añadió la empresa.

Así es como funciona: en la aplicación Meta AI, un usuario puede etiquetar una cuenta pública de Instagram e indicar al chatbot que cree nuevas fotos generadas con IA a partir de las fotos de la cuenta de esa persona.

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La reacción negativa en materia de privacidad no se hizo esperar. Además de que los usuarios quedaban incluidos automáticamente en la función, Meta no avisaba a nadie cuando sus cuentas se usaban para generar imágenes generadas por IA.

Cientos de usuarios se lanzaron a las redes sociales para criticar la nueva función; han empezado a preguntar cómo se puede dar de baja de esa aplicación y han criticado a la empresa por la falta de consentimiento. Un usuario dijo en las redes sociales que la función era "una bomba de privacidad a punto de estallar", mientras que otros en Instagram compartieron información sobre cómo desactivarla.

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Un vocero de Meta dijo en un comunicado que las cuentas privadas y los usuarios menores de 18 años quedan excluidos de la nueva función, que se puede desactivar "con solo un par de clics".

"Tomaremos medidas contra cualquier contenido que incumpla nuestras Normas comunitarias", añadió la empresa.

¿Qué se puede hacer al respecto?

La forma más fácil de darte de baja y proteger tu cuenta es configurarla como privada.

Pero, si prefieres mantener tu cuenta pública, ve a los ajustes de Instagram y desplázate hasta la pestaña "Compartir y reutilizar". En la sección titulada "Permitir que las personas reutilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA en Meta", desactiva la opción.

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También puedes cambiar la configuración de IA para fotos y videos específicos. Los usuarios no pueden impedir que su audio, texto y comentarios sean "reutilizados" por la IA de Meta, dijo la empresa.

¿Qué implicaciones tiene esto para los usuarios jóvenes?

Las cuentas de los usuarios menores de edad no pueden utilizarse para generar imágenes con IA, aunque tengan una cuenta pública, dijo la empresa. A los usuarios adolescentes tampoco se les permite utilizar esta función en las cuentas de otras personas.

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¿Otras empresas han hecho algo similar?

OpenAI, la empresa emergente de IA detrás de ChatGPT, se enfrentó a problemas de privacidad similares con el lanzamiento de Sora, su generador de videos con IA. Había una gran diferencia: para poder usar la imagen de una persona en un video, ese usuario tenía que dar su consentimiento. OpenAI cerró Sora en marzo, en parte porque su funcionamiento resultaba muy costoso.

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(El New York Times ha demandado a OpenAI al alegar una infracción de los derechos de autor sobre contenidos noticiosos relacionados con los sistemas de IA. La empresa ha negado esas acusaciones).

El nuevo generador de imágenes con IA de Meta forma parte de su iniciativa más general para integrar la IA en todas sus aplicaciones de redes sociales, como Instagram, Facebook, WhatsApp y Threads. Además de las imágenes generadas con IA, la empresa ha presentado "personajes de IA" con los que la gente puede chatear y que adoptan diferentes personalidades. Se está preparando para lanzar un generador de videos con IA, llamado Muse Video, en los próximos meses.

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Eli Tan cubre noticias del sector tecnológico para el Times desde San Francisco.