Abelardo De la Espriella se perfila como el ganador en las elecciones de Colombia

La victoria del candidato respaldado por Trump supondría un revés para la izquierda y otra victoria para la derecha en Latinoamérica.

Abelardo De La Espriella, quien fue abogado penalista y carece de experiencia política previa, el domingo parecía encaminarse a lograr una victoria por un estrecho margen en las elecciones presidenciales de Colombia, lo que supondría un triunfo para sus fervientes seguidores, la derecha internacional y el presidente Donald Trump, quien le había dado su apoyo.

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De la Espriella --que pasó de abogado de Miami impecablemente vestido a populista con camiseta de fútbol y sombrero de toquilla-- había obtenido casi el 49,7 por ciento de los votos, según los resultados preliminares de la agencia que supervisa las elecciones. Iván Cepeda, político de izquierda y veterano defensor de los derechos humanos, recibió casi el 48,7 por ciento, con más del 99 por ciento de los votos escrutados.

La victoria de De la Espriella devolvería a Colombia a un gobierno conservador tras cuatro años bajo el mandato de Gustavo Petro, el primer político de izquierda del país. Además, supone un paso más en el giro regional hacia la derecha que está viviendo Latinoamérica durante el segundo mandato de Trump.

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[Esta noticia está en desarrollo, vuelve pronto para la traducción completa]