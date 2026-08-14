Plaza Paseo Interlomas se deslinda del desplome que mató a una mujer y señala al gobierno municipal. (Especial)

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Luego de que la mañana de este 14 de agosto de 2026 se registrara la caída de una estructura en las afueras de plaza Paseo Interlomas donde una mujer perdió la vida, el establecimiento salió a deslindarse de dicho percance, dando a conocer que el causante habría sido “un vehículo que realizaba obras viales ajenas a nuestra operación”.

Plaza Paseo Interlomas atribuye accidente a vehículo del municipio de Huixquilucan

A través de un comunicado, adjudicó al vehículo del municipio de Huixquilucan el accidente, ya que el choque “generó el colapso y el impacto de la misma (estructura) contra un vehículo que transitaba por la vía pública”.

En el documento emitido lamentan la muerte de la mujer, también aseguraron estar colaborando en lo solicitado por las autoridades para esclarecer lo sucedido:

“Esta mañana, un vehículo que realizaba obras viales ajenas a nuestra operación impactó accidentalmente una estructura, provocando su colapso y el impacto de la misma contra un vehículo que transitaba por la vía pública. Desafortunadamente, este hecho tuvo como saldo el fallecimiento de una persona.

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Paseo Interlomas lamenta profundamente lo ocurrido y expresa su solidaridad con la familia afectada en este difícil momento.

En congruencia con nuestro compromiso con la sociedad, nos encontramos colaborando con las autoridades correspondientes en todo lo que requieran”.